https://ria.ru/20220803/tayvan-1806817846.html

Китай не исключает военных мер в отношении Тайваня

Китай не исключает военных мер в отношении Тайваня - РИА Новости, 03.08.2022

Китай не исключает военных мер в отношении Тайваня

Китай сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, но не исключает военных мер, чтобы пресечь сепаратистские настроения, заявил глава... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T01:44

2022-08-03T01:44

2022-08-03T02:01

в мире

китай

тайвань

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ООН, 3 авг - РИА Новости. Китай сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, но не исключает военных мер, чтобы пресечь сепаратистские настроения, заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.Он подчеркнул, что перспектив разрешения ситуации с применением ядерного оружия нет. "В этом конкретно случае я не думаю, что ядерное оружие есть на повестке", - сказал дипломат."Но в том плане, какие контрмеры предпримет Китай, мы должны дождаться. Будьте уверены, будут сильные контрмеры против США", - добавил он.При этом Фу Цонг возложил на Вашингтон ответственность за визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. "Это очень плохой инцидент. Тайваньский вопрос для Китая представляет жизненно важный интерес, потому что включает в себя суверенитет страны и территориальную целостность. Тот факт, что Пелоси пролезла в Тайвань, - это новый пример попрания территориальной целостности и суверенитета Китая", - подчеркнул он.Во вторник вечером в аэропорт Тайбэя Суншань прибыла Нэнси Пелоси, ее визит стал первой поездкой на остров спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года.МИД КНР выразил решительный протест из-за визита политика и осудил его, сообщает ведомство. Ее поездка серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике. Также Пекин призвал Вашингтон прекратить разыгрывать тайваньскую карту для попытки контролировать КНР.В акватории вокруг острова начались учения китайской армии, которые продолжатся до конца недели. Также, по сообщениям оборонного ведомства Тайваня, в зону действия ПВО заходили более 20 китайских военных самолетов.В Кремле поездку Пелоси назвали провокацией, ведущей к нарастанию напряженности в регионе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что это фиксируют все страны мира и отметил солидарность России с Китаем.Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. КНР подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует не вмешиваться в внутренние дела. США, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживают связи с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.

https://ria.ru/20220802/kitay-1806799901.html

https://ria.ru/20220803/otvet-1806815325.html

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в мире, китай, тайвань