Рейтинг@Mail.ru
Китай не исключает военных мер в отношении Тайваня - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220803/tayvan-1806817846.html
Китай не исключает военных мер в отношении Тайваня
Китай не исключает военных мер в отношении Тайваня - РИА Новости, 03.08.2022
Китай не исключает военных мер в отношении Тайваня
Китай сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, но не исключает военных мер, чтобы пресечь сепаратистские настроения, заявил глава... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T01:44
2022-08-03T02:01
в мире
китай
тайвань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149467/14/1494671466_0:88:4001:2338_1920x0_80_0_0_08f368884f52c6b1f4556297302cdeae.jpg
ООН, 3 авг - РИА Новости. Китай сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, но не исключает военных мер, чтобы пресечь сепаратистские настроения, заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.Он подчеркнул, что перспектив разрешения ситуации с применением ядерного оружия нет. "В этом конкретно случае я не думаю, что ядерное оружие есть на повестке", - сказал дипломат."Но в том плане, какие контрмеры предпримет Китай, мы должны дождаться. Будьте уверены, будут сильные контрмеры против США", - добавил он.При этом Фу Цонг возложил на Вашингтон ответственность за визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. "Это очень плохой инцидент. Тайваньский вопрос для Китая представляет жизненно важный интерес, потому что включает в себя суверенитет страны и территориальную целостность. Тот факт, что Пелоси пролезла в Тайвань, - это новый пример попрания территориальной целостности и суверенитета Китая", - подчеркнул он.Во вторник вечером в аэропорт Тайбэя Суншань прибыла Нэнси Пелоси, ее визит стал первой поездкой на остров спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года.МИД КНР выразил решительный протест из-за визита политика и осудил его, сообщает ведомство. Ее поездка серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике. Также Пекин призвал Вашингтон прекратить разыгрывать тайваньскую карту для попытки контролировать КНР.В акватории вокруг острова начались учения китайской армии, которые продолжатся до конца недели. Также, по сообщениям оборонного ведомства Тайваня, в зону действия ПВО заходили более 20 китайских военных самолетов.В Кремле поездку Пелоси назвали провокацией, ведущей к нарастанию напряженности в регионе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что это фиксируют все страны мира и отметил солидарность России с Китаем.Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. КНР подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует не вмешиваться в внутренние дела. США, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживают связи с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.
https://ria.ru/20220802/kitay-1806799901.html
https://ria.ru/20220803/otvet-1806815325.html
китай
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149467/14/1494671466_238:0:3583:2509_1920x0_80_0_0_a4463014b3f54d7b6da2c7b9917b512b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, тайвань
01:44 03.08.2022 (обновлено: 02:01 03.08.2022)
 
Китай не исключает военных мер в отношении Тайваня

МИД КНР не исключил военных мер для сдерживания "сепаратистского потенциала" Тайваня

© AP Photo / Xinhua/ Jin DanhuaСамолеты Су-30 ВВС Китая
Самолеты Су-30 ВВС Китая - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Xinhua/ Jin Danhua
Самолеты Су-30 ВВС Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 3 авг - РИА Новости. Китай сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, но не исключает военных мер, чтобы пресечь сепаратистские настроения, заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.
"Мы сделаем все возможное, чтобы объединить страну мирным путем. Причина, по которой мы не отказываемся от возможности военного разрешения, в том, что мы должны сдержать сепаратистский потенциал, чтобы он не зашел слишком далеко", - сказал Фу Цонг РИА Новости на полях обзорной конференции по ДНЯО.
Он подчеркнул, что перспектив разрешения ситуации с применением ядерного оружия нет. "В этом конкретно случае я не думаю, что ядерное оружие есть на повестке", - сказал дипломат.
"Но в том плане, какие контрмеры предпримет Китай, мы должны дождаться. Будьте уверены, будут сильные контрмеры против США", - добавил он.
При этом Фу Цонг возложил на Вашингтон ответственность за визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. "Это очень плохой инцидент. Тайваньский вопрос для Китая представляет жизненно важный интерес, потому что включает в себя суверенитет страны и территориальную целостность. Тот факт, что Пелоси пролезла в Тайвань, - это новый пример попрания территориальной целостности и суверенитета Китая", - подчеркнул он.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 21:42
МИД Китая выразил протест послу США из-за визита Пелоси на Тайвань
Во вторник вечером в аэропорт Тайбэя Суншань прибыла Нэнси Пелоси, ее визит стал первой поездкой на остров спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года.
МИД КНР выразил решительный протест из-за визита политика и осудил его, сообщает ведомство. Ее поездка серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике. Также Пекин призвал Вашингтон прекратить разыгрывать тайваньскую карту для попытки контролировать КНР.
В акватории вокруг острова начались учения китайской армии, которые продолжатся до конца недели. Также, по сообщениям оборонного ведомства Тайваня, в зону действия ПВО заходили более 20 китайских военных самолетов.
В Кремле поездку Пелоси назвали провокацией, ведущей к нарастанию напряженности в регионе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что это фиксируют все страны мира и отметил солидарность России с Китаем.
Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. КНР подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует не вмешиваться в внутренние дела. США, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживают связи с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.
Участники демонстрации держат плакаты с приветствиями Нэнси Пелоси в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
00:55
В Китае рассказали, как ответят на визит Пелоси на Тайвань
 
В миреКитайТайвань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала