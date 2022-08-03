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"Тануки" отсудила у "Мужского государства"* 158 тысяч рублей - РИА Новости, 03.08.2022
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"Тануки" отсудила у "Мужского государства"* 158 тысяч рублей
"Тануки" отсудила у "Мужского государства"* 158 тысяч рублей - РИА Новости, 03.08.2022
"Тануки" отсудила у "Мужского государства"* 158 тысяч рублей
Ленинский суд Нижнего Новгорода обязал главу запрещенного движения "Мужское государство"* Владислава Позднякова выплатить 158 тысяч рублей компании "Восход"... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T14:44
2022-08-03T17:00
происшествия
россия
нижегородский областной суд
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КАЗАНЬ, 3 авг — РИА Новости. Ленинский суд Нижнего Новгорода обязал главу запрещенного движения "Мужское государство"* Владислава Позднякова выплатить 158 тысяч рублей компании "Восход" (бренд ресторанов "Тануки") за информационную атаку, сообщили РИА Новости в суде."Восход" подавал иск именно на эту сумму — претензии касались размещенных организацией призывов отказываться от сделанных в "Тануки" заказов на доставку блюд. В результате всю продукцию, которую клиенты отказались получать под разными предлогами, пришлось утилизировать.Как писали СМИ, "Мужское государство"* устроило провокационную акцию из-за рекламы "Тануки" с темнокожими моделями и радужным флагом, напоминающим флаг ЛГБТ.Ответчиками по делу стали основатель "Мужского государства"* Владислав Поздняков, а также участники объединения Дмитрий Губанов и Игорь Носов. Однако на первом судебном заседании 1 июня единственный из явившихся в суд ответчиков – 19-летний Игорь Носов заявил о своей непричастности к организации, из которой, по его словам, он вышел четыре года назад.На следующем заседании суда 6 июля свидетель Носова — сотрудник внутренних органов — подтвердил слова юноши, сообщив, что тот не имеет отношения к "Мужскому государству"* с лета 2018 года. Также он сообщил суду, что, по его мнению, Носов непричастен к информационной атаке на "Тануки".Как ранее рассказал в суде представитель истца Михаил Андреев, претензии компания высказывает в первую очередь к Позднякову, который в своем Telegram-канале публиковал посты, призывающие делать заказы в ресторане, а затем отказываться от них, не оплачивая.Фамилии Носова и Губанова, по его словам, внесли в иск, так как они проходили соответчиками по делу о признании объединения "Мужское государство"* экстремистской организацией в Нижегородском областном суде в октябре 2021 года.Сейчас деятельность "Мужского государства"* в России запрещена, нарушение может обернуться уголовным делом.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20181221/1548397044.html
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происшествия, россия, нижегородский областной суд
14:44 03.08.2022 (обновлено: 17:00 03.08.2022)
 
"Тануки" отсудила у "Мужского государства"* 158 тысяч рублей

"Тануки" отсудила у "Мужского государства"* 158 тысяч рублей за травлю

© "Тануки"Ресторан сети "Тануки"
Ресторан сети Тануки
© "Тануки"
Ресторан сети "Тануки". Архивное фото
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КАЗАНЬ, 3 авг — РИА Новости. Ленинский суд Нижнего Новгорода обязал главу запрещенного движения "Мужское государство"* Владислава Позднякова выплатить 158 тысяч рублей компании "Восход" (бренд ресторанов "Тануки") за информационную атаку, сообщили РИА Новости в суде.

"Исковые требования удовлетворены частично. С Позднякова Владислава Викторовича взыскана заявленная сумма, в удовлетворении требования к Носову и Губанову было отказано", — сказал представитель инстанции.

"Восход" подавал иск именно на эту сумму — претензии касались размещенных организацией призывов отказываться от сделанных в "Тануки" заказов на доставку блюд. В результате всю продукцию, которую клиенты отказались получать под разными предлогами, пришлось утилизировать.
Как писали СМИ, "Мужское государство"* устроило провокационную акцию из-за рекламы "Тануки" с темнокожими моделями и радужным флагом, напоминающим флаг ЛГБТ.
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Ответчиками по делу стали основатель "Мужского государства"* Владислав Поздняков, а также участники объединения Дмитрий Губанов и Игорь Носов. Однако на первом судебном заседании 1 июня единственный из явившихся в суд ответчиков – 19-летний Игорь Носов заявил о своей непричастности к организации, из которой, по его словам, он вышел четыре года назад.
На следующем заседании суда 6 июля свидетель Носова — сотрудник внутренних органов — подтвердил слова юноши, сообщив, что тот не имеет отношения к "Мужскому государству"* с лета 2018 года. Также он сообщил суду, что, по его мнению, Носов непричастен к информационной атаке на "Тануки".
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Как ранее рассказал в суде представитель истца Михаил Андреев, претензии компания высказывает в первую очередь к Позднякову, который в своем Telegram-канале публиковал посты, призывающие делать заказы в ресторане, а затем отказываться от них, не оплачивая.
Фамилии Носова и Губанова, по его словам, внесли в иск, так как они проходили соответчиками по делу о признании объединения "Мужское государство"* экстремистской организацией в Нижегородском областном суде в октябре 2021 года.
Сейчас деятельность "Мужского государства"* в России запрещена, нарушение может обернуться уголовным делом.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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