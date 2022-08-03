https://ria.ru/20220803/tanuki-1806948476.html

"Тануки" отсудила у "Мужского государства"* 158 тысяч рублей

"Тануки" отсудила у "Мужского государства"* 158 тысяч рублей - РИА Новости, 03.08.2022

"Тануки" отсудила у "Мужского государства"* 158 тысяч рублей

Ленинский суд Нижнего Новгорода обязал главу запрещенного движения "Мужское государство"* Владислава Позднякова выплатить 158 тысяч рублей компании "Восход"... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T14:44

2022-08-03T14:44

2022-08-03T17:00

происшествия

россия

нижегородский областной суд

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КАЗАНЬ, 3 авг — РИА Новости. Ленинский суд Нижнего Новгорода обязал главу запрещенного движения "Мужское государство"* Владислава Позднякова выплатить 158 тысяч рублей компании "Восход" (бренд ресторанов "Тануки") за информационную атаку, сообщили РИА Новости в суде."Восход" подавал иск именно на эту сумму — претензии касались размещенных организацией призывов отказываться от сделанных в "Тануки" заказов на доставку блюд. В результате всю продукцию, которую клиенты отказались получать под разными предлогами, пришлось утилизировать.Как писали СМИ, "Мужское государство"* устроило провокационную акцию из-за рекламы "Тануки" с темнокожими моделями и радужным флагом, напоминающим флаг ЛГБТ.Ответчиками по делу стали основатель "Мужского государства"* Владислав Поздняков, а также участники объединения Дмитрий Губанов и Игорь Носов. Однако на первом судебном заседании 1 июня единственный из явившихся в суд ответчиков – 19-летний Игорь Носов заявил о своей непричастности к организации, из которой, по его словам, он вышел четыре года назад.На следующем заседании суда 6 июля свидетель Носова — сотрудник внутренних органов — подтвердил слова юноши, сообщив, что тот не имеет отношения к "Мужскому государству"* с лета 2018 года. Также он сообщил суду, что, по его мнению, Носов непричастен к информационной атаке на "Тануки".Как ранее рассказал в суде представитель истца Михаил Андреев, претензии компания высказывает в первую очередь к Позднякову, который в своем Telegram-канале публиковал посты, призывающие делать заказы в ресторане, а затем отказываться от них, не оплачивая.Фамилии Носова и Губанова, по его словам, внесли в иск, так как они проходили соответчиками по делу о признании объединения "Мужское государство"* экстремистской организацией в Нижегородском областном суде в октябре 2021 года.Сейчас деятельность "Мужского государства"* в России запрещена, нарушение может обернуться уголовным делом.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20181221/1548397044.html

https://ria.ru/20210831/ugrozy-1747980068.html

https://ria.ru/20220329/ekstremizm-1780660862.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, нижегородский областной суд