https://ria.ru/20220803/tankist-1806825495.html

Луганский танкист заявил, что не боится встретить "Абрамсы"

Луганский танкист заявил, что не боится встретить "Абрамсы" - РИА Новости, 03.08.2022

Луганский танкист заявил, что не боится встретить "Абрамсы"

Луганский танкист рассказал РИА Новости, что он не боится встретить западную бронетехнику на поле боя и готов уничтожать американские и немецкие танки. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T06:45

2022-08-03T06:45

2022-08-03T08:50

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

m1 abrams

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ВЛАДИМИРОВКА (ЛНР), 3 авг - РИА Новости. Луганский танкист рассказал РИА Новости, что он не боится встретить западную бронетехнику на поле боя и готов уничтожать американские и немецкие танки.Собеседник агентства, представитель роты отдельного танкового батальона "Август", воюет с 2014 года."Они теряют много техники, - говорит он об украинских войсках. - Мы сами видим трофеи, захваченные и подбитые их машины".В последнее время все чаще обсуждаются возможные поставки западных танков вооруженным силам Украины. Собеседник агентств признался, что он и его товарищи готовы к встрече с новым противником.Он заявил, что служит в танковых войсках уже семь лет, но все равно каждый день узнает что-то новое о своей машине. Поэтому танкист не понимает, на что рассчитывает украинское командование, ведь от профессионализма танкового экипажа зависит исход боя, а у украинцев будет совсем мало времени освоить новую технику."С "Абрамсом" как бы воевал? Скоростью и маневренностью. Попаданием точным… Слава богу, пристреляны", - отвечает танкист ЛНР на вопрос, как они готовятся побеждать американские машины."У нас своя тактика есть… У меня маневренный танк, я буду использовать рельефы местности, уходить в складки какие-то за буграми. Я сманеврирую на достойной скорости и подойду к нему", - рассказал военный.Боец заметил, что скоро наступит осень, и дороги "раскиснут". В этой ситуации российские танки гораздо более маневренны и проходимы, в отличие от западных машин, подчеркнул собеседник агентства.

https://ria.ru/20220802/natsionalisty-1806681964.html

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"По-любому порвем скоро": луганский танкист об уничтожении украинской бронетехники Разобьем технику, сколько ее Украине ни поставят – хоть польскую, хоть немецкую, хоть американскую. Луганский танкист рассказал РИА Новости, как будет уничтожать "Абрамсы". 2022-08-03T06:45 true PT2M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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луганская народная республика, вооруженные силы украины, m1 abrams