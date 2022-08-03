https://ria.ru/20220803/svpd-1807053732.html

Россия готова к переговорам для доработки СВПД, заявил постпред

Россия готова к переговорам для доработки СВПД, заявил постпред - РИА Новости, 03.08.2022

Россия готова к переговорам для доработки СВПД, заявил постпред

Россия готова к конструктивным переговорам для окончательной доработки соглашения по восстановлению ядерной сделки, заявил в среду постоянный представитель РФ... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T18:37

2022-08-03T18:37

2022-08-03T19:06

в мире

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

михаил ульянов (дипломат)

мид ирана

иран

вена

дональд трамп

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ВЕНА, 3 авг - РИА Новости. Россия готова к конструктивным переговорам для окончательной доработки соглашения по восстановлению ядерной сделки, заявил в среду постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Похоже, венские переговоры по восстановлению СВПД скоро возобновятся. Делегации планируют вернуться в Вену после почти пятимесячного перерыва. Российские переговорщики готовы к конструктивным переговорам для окончательной доработки соглашения", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.Ранее Ульянов в беседе с РИА Новости не исключил, что в четверг может состояться заседание совместной комиссии по СВПД, когда главы всех делегаций должны прибыть в Вену. Возможное заседание пройдет на уровне политдиректоров, отметил российский дипломат.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД прошел в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.

https://ria.ru/20220722/ssha-1804409143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, михаил ульянов (дипломат), мид ирана, иран, вена, дональд трамп, нед прайс