18:37 03.08.2022 (обновлено: 19:06 03.08.2022)
Россия готова к переговорам для доработки СВПД, заявил постпред
Постпред в Вене Ульянов: Россия готова к конструктивным переговорам для доработки СВПД
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПостпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
ВЕНА, 3 авг - РИА Новости. Россия готова к конструктивным переговорам для окончательной доработки соглашения по восстановлению ядерной сделки, заявил в среду постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее Ульянов в беседе с РИА Новости не исключил, что в четверг может состояться заседание совместной комиссии по СВПД, когда главы всех делегаций должны прибыть в Вену. Возможное заседание пройдет на уровне политдиректоров, отметил российский дипломат.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД прошел в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.