https://ria.ru/20220803/svpd-1807034422.html

Переговоры по СВПД могут возобновиться в Вене 4 августа, сообщил Ульянов

Переговоры по СВПД могут возобновиться в Вене 4 августа, сообщил Ульянов - РИА Новости, 03.08.2022

Переговоры по СВПД могут возобновиться в Вене 4 августа, сообщил Ульянов

Переговорный процесс по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) может возобновиться в Вене 4 августа,... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T17:51

2022-08-03T17:51

2022-08-03T19:14

в мире

вена

михаил ульянов (дипломат)

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

дональд трамп

нед прайс

иран

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ВЕНА, 3 авг - РИА Новости, Маргарита Костив. Переговорный процесс по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) может возобновиться в Вене 4 августа, сообщил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Не исключено, что завтра состоится заседание совместной комиссии по СВПД и, соответственно, возобновится венский переговорный процесс по восстановлению ядерной сделки. Во всяком случае, по имеющимся данным, главы всех делегаций завтра собираются прибыть в Вену. В таком случае возможное заседание пройдет на уровне политических директоров", - сказал он.Еврокомиссия, которая официально сообщает о предстоящих заседаниях совместной комиссии, пока такого объявления не делала.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.Последний раунд переговоров по СВПД прошел в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.

https://ria.ru/20220719/iran-1803584247.html

https://ria.ru/20220726/svpd-1805199446.html

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в мире, вена, михаил ульянов (дипломат), совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, дональд трамп, нед прайс, иран, сша, мид ирана, еврокомиссия