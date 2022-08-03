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В Стамбуле начали досмотр первого судна с украинским зерном - РИА Новости, 03.08.2022
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В Стамбуле начали досмотр первого судна с украинским зерном
В Стамбуле начали досмотр первого судна с украинским зерном - РИА Новости, 03.08.2022
В Стамбуле начали досмотр первого судна с украинским зерном
Международная группа инспекторов, в состав которой входит представитель России, приступила к осмотру судна с украинским зерном, сообщило в Twitter Министерство... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:29
2022-08-03T12:11
в мире
стамбул
россия
черное море
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СТАМБУЛ, 3 авг – РИА Новости. Международная группа инспекторов, в состав которой входит представитель России, приступила к осмотру судна с украинским зерном, сообщило в Twitter Министерство национальной обороны Турции."Совместная инспекционная группа приступила к мероприятиям по проверке на судне Razoni, которое находится на якорной стоянке у пролива Босфор со стороны Черного моря", — говорится в заявлении.Как уточняет гостелеканал TRT Haber, ожидается, что досмотр корабля займет час. Судно расположилось в Черном море в районе квартала Демирджикёй района Сарыер на севере Стамбула. Рядом дежурит береговая охранаСухогруз, идущий под флагом Сьерра-Леоне, прибыл из Одессы в Стамбул во вторник вечером. Морской коридор, по которому шло груженное кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.Там 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз злаков, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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в мире, стамбул, россия, черное море, оон
11:29 03.08.2022 (обновлено: 12:11 03.08.2022)
 
В Стамбуле начали досмотр первого судна с украинским зерном

Минобороны Турции сообщило о начале досмотра первого судна с украинским зерном

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Турции / Перейти в фотобанкЧлены делегации перед началом досмотра сухогруза Razoni - первого судна, прибывшего с украинским зерном в Стамбул
Члены делегации перед началом досмотра сухогруза Razoni - первого судна, прибывшего с украинским зерном в Стамбул - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Турции
Перейти в фотобанк
Члены делегации перед началом досмотра сухогруза Razoni - первого судна, прибывшего с украинским зерном в Стамбул
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 3 авг – РИА Новости. Международная группа инспекторов, в состав которой входит представитель России, приступила к осмотру судна с украинским зерном, сообщило в Twitter Министерство национальной обороны Турции.
"Совместная инспекционная группа приступила к мероприятиям по проверке на судне Razoni, которое находится на якорной стоянке у пролива Босфор со стороны Черного моря", — говорится в заявлении.
Как уточняет гостелеканал TRT Haber, ожидается, что досмотр корабля займет час. Судно расположилось в Черном море в районе квартала Демирджикёй района Сарыер на севере Стамбула. Рядом дежурит береговая охрана
Сухогруз, идущий под флагом Сьерра-Леоне, прибыл из Одессы в Стамбул во вторник вечером. Морской коридор, по которому шло груженное кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.
Там 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз злаков, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 13:20В России
МИД РФ предостерег Запад от попыток не выполнить часть "продуктовой сделки"
 
В миреСтамбулРоссияЧерное мореООН
 
 
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