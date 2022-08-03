11:29 03.08.2022 (обновлено: 12:11 03.08.2022)
В Стамбуле начали досмотр первого судна с украинским зерном
Минобороны Турции сообщило о начале досмотра первого судна с украинским зерном
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Турции / Перейти в фотобанкЧлены делегации перед началом досмотра сухогруза Razoni - первого судна, прибывшего с украинским зерном в Стамбул
Члены делегации перед началом досмотра сухогруза Razoni - первого судна, прибывшего с украинским зерном в Стамбул
СТАМБУЛ, 3 авг – РИА Новости. Международная группа инспекторов, в состав которой входит представитель России, приступила к осмотру судна с украинским зерном, сообщило в Twitter Министерство национальной обороны Турции.
"Совместная инспекционная группа приступила к мероприятиям по проверке на судне Razoni, которое находится на якорной стоянке у пролива Босфор со стороны Черного моря", — говорится в заявлении.
Как уточняет гостелеканал TRT Haber, ожидается, что досмотр корабля займет час. Судно расположилось в Черном море в районе квартала Демирджикёй района Сарыер на севере Стамбула. Рядом дежурит береговая охрана
Сухогруз, идущий под флагом Сьерра-Леоне, прибыл из Одессы в Стамбул во вторник вечером. Морской коридор, по которому шло груженное кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.
Там 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз злаков, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.