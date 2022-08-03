https://ria.ru/20220803/sudno-1806875426.html

В Стамбуле начали досмотр первого судна с украинским зерном

В Стамбуле начали досмотр первого судна с украинским зерном - РИА Новости, 03.08.2022

В Стамбуле начали досмотр первого судна с украинским зерном

Международная группа инспекторов, в состав которой входит представитель России, приступила к осмотру судна с украинским зерном, сообщило в Twitter Министерство... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T11:29

2022-08-03T11:29

2022-08-03T12:11

в мире

стамбул

россия

черное море

оон

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СТАМБУЛ, 3 авг – РИА Новости. Международная группа инспекторов, в состав которой входит представитель России, приступила к осмотру судна с украинским зерном, сообщило в Twitter Министерство национальной обороны Турции."Совместная инспекционная группа приступила к мероприятиям по проверке на судне Razoni, которое находится на якорной стоянке у пролива Босфор со стороны Черного моря", — говорится в заявлении.Как уточняет гостелеканал TRT Haber, ожидается, что досмотр корабля займет час. Судно расположилось в Черном море в районе квартала Демирджикёй района Сарыер на севере Стамбула. Рядом дежурит береговая охранаСухогруз, идущий под флагом Сьерра-Леоне, прибыл из Одессы в Стамбул во вторник вечером. Морской коридор, по которому шло груженное кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.Там 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз злаков, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://radiosputnik.ria.ru/20220802/mid-1806643794.html

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россия

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, стамбул, россия, черное море, оон