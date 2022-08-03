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Судно с украинским зерном в Стамбуле досмотрит делегация из 20 человек
Судно с украинским зерном в Стамбуле досмотрит делегация из 20 человек - РИА Новости, 03.08.2022
Судно с украинским зерном в Стамбуле досмотрит делегация из 20 человек
Досмотр первого судна с украинским зерном проведет делегация из 20 человек, он начнется в ближайшие часы в Стамбуле, передает с места события телеканал NTV. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T08:41
2022-08-03T08:41
2022-08-03T08:55
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СТАМБУЛ, 3 авг – РИА Новости. Досмотр первого судна с украинским зерном проведет делегация из 20 человек, он начнется в ближайшие часы в Стамбуле, передает с места события телеканал NTV.Сухогруз прибыл в Стамбул во вторник вечером. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что первое судно с продовольствием - сухогруз "Разони" под флагом Сьерра-Леоне - вышел из порта Одессы в 9.20 мск в понедельник. Морской коридор, по которому шло груженное кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле."Досмотр проведет делегация из 20 человек в составе представителей из Турции, РФ, Украины и ООН. После досмотра судно продолжит путь в Ливию. Досмотр начнется в ближайшие часы", - передал телеканал.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://radiosputnik.ria.ru/20220802/mid-1806643794.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, стамбул, украина
08:41 03.08.2022 (обновлено: 08:55 03.08.2022)
Судно с украинским зерном в Стамбуле досмотрит делегация из 20 человек
Досмотр первого судна с украинским зерном в Стамбуле проведет делегация из 20 человек