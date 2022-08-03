https://ria.ru/20220803/stambul-1806834904.html

Судно с украинским зерном в Стамбуле досмотрит делегация из 20 человек

Судно с украинским зерном в Стамбуле досмотрит делегация из 20 человек - РИА Новости, 03.08.2022

Судно с украинским зерном в Стамбуле досмотрит делегация из 20 человек

Досмотр первого судна с украинским зерном проведет делегация из 20 человек, он начнется в ближайшие часы в Стамбуле, передает с места события телеканал NTV. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T08:41

2022-08-03T08:41

2022-08-03T08:55

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СТАМБУЛ, 3 авг – РИА Новости. Досмотр первого судна с украинским зерном проведет делегация из 20 человек, он начнется в ближайшие часы в Стамбуле, передает с места события телеканал NTV.Сухогруз прибыл в Стамбул во вторник вечером. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что первое судно с продовольствием - сухогруз "Разони" под флагом Сьерра-Леоне - вышел из порта Одессы в 9.20 мск в понедельник. Морской коридор, по которому шло груженное кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле."Досмотр проведет делегация из 20 человек в составе представителей из Турции, РФ, Украины и ООН. После досмотра судно продолжит путь в Ливию. Досмотр начнется в ближайшие часы", - передал телеканал.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://radiosputnik.ria.ru/20220802/mid-1806643794.html

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Варвара Скокшина

в мире, стамбул, украина