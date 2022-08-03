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США хотят отвлечь внимание визитом Пелоси на Тайвань, заявили в МИД

США хотят отвлечь внимание визитом Пелоси на Тайвань, заявили в МИД - РИА Новости, 03.08.2022

США хотят отвлечь внимание визитом Пелоси на Тайвань, заявили в МИД

США шумихой вокруг визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань пытаются отвлечь внимание от ситуации на Украине, а также от внутренних проблем, РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T08:22

2022-08-03T08:22

2022-08-03T09:24

в мире

цай инвэнь

ван и (политик)

тайвань

китай

пекин

мид кнр

мария захарова

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. США шумихой вокруг визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань пытаются отвлечь внимание от ситуации на Украине, а также от внутренних проблем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Есть еще один вектор - это ситуация вокруг Украины, которая настолько завела Вашингтон в тупик, что нужно было находить какой-то информационный выход из нее. (Владимира - ред.) Зеленского "есть" больше не может никто, его не потребляют, он вызывает исключительно отторжение", - сказала Захарова в эфире утренней программы на радио Sputnik.Дипломат подчеркнула, что, с ее точки зрения, Штаты попытались визитом Пелоси отвлечь внимание американского обывателя от существующих внутренних проблем, таких как рост цен, инфляция, рецессия.По словам Захаровой, ситуация тупика "требовала смены информационной парадигмы". "Что Пелоси и отработала", - сказала она.Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Это первый ее визит в Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.

https://ria.ru/20220803/lavrov-1806835051.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, цай инвэнь, ван и (политик), тайвань, китай, пекин, мид кнр, мария захарова, визит пелоси на тайвань