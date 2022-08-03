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США хотят отвлечь внимание визитом Пелоси на Тайвань, заявили в МИД - РИА Новости, 03.08.2022
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США хотят отвлечь внимание визитом Пелоси на Тайвань, заявили в МИД
США хотят отвлечь внимание визитом Пелоси на Тайвань, заявили в МИД - РИА Новости, 03.08.2022
США хотят отвлечь внимание визитом Пелоси на Тайвань, заявили в МИД
США шумихой вокруг визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань пытаются отвлечь внимание от ситуации на Украине, а также от внутренних проблем, РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T08:22
2022-08-03T09:24
в мире
цай инвэнь
ван и (политик)
тайвань
китай
пекин
мид кнр
мария захарова
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. США шумихой вокруг визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань пытаются отвлечь внимание от ситуации на Украине, а также от внутренних проблем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Есть еще один вектор - это ситуация вокруг Украины, которая настолько завела Вашингтон в тупик, что нужно было находить какой-то информационный выход из нее. (Владимира - ред.) Зеленского "есть" больше не может никто, его не потребляют, он вызывает исключительно отторжение", - сказала Захарова в эфире утренней программы на радио Sputnik.Дипломат подчеркнула, что, с ее точки зрения, Штаты попытались визитом Пелоси отвлечь внимание американского обывателя от существующих внутренних проблем, таких как рост цен, инфляция, рецессия.По словам Захаровой, ситуация тупика "требовала смены информационной парадигмы". "Что Пелоси и отработала", - сказала она.Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Это первый ее визит в Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.
https://ria.ru/20220803/lavrov-1806835051.html
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тайвань
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в мире, цай инвэнь, ван и (политик), тайвань, китай, пекин, мид кнр, мария захарова, визит пелоси на тайвань
08:22 03.08.2022 (обновлено: 09:24 03.08.2022)
 
США хотят отвлечь внимание визитом Пелоси на Тайвань, заявили в МИД

МИД: шумихой с визитом Пелоси на Тайвань США хотят отвлечь внимание от внутренних проблем

Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. США шумихой вокруг визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань пытаются отвлечь внимание от ситуации на Украине, а также от внутренних проблем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Есть еще один вектор - это ситуация вокруг Украины, которая настолько завела Вашингтон в тупик, что нужно было находить какой-то информационный выход из нее. (Владимира - ред.) Зеленского "есть" больше не может никто, его не потребляют, он вызывает исключительно отторжение", - сказала Захарова в эфире утренней программы на радио Sputnik.
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Поездкой Пелоси США доказывают миру свою безнаказанность, заявил Лавров
Дипломат подчеркнула, что, с ее точки зрения, Штаты попытались визитом Пелоси отвлечь внимание американского обывателя от существующих внутренних проблем, таких как рост цен, инфляция, рецессия.
По словам Захаровой, ситуация тупика "требовала смены информационной парадигмы". "Что Пелоси и отработала", - сказала она.
Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Это первый ее визит в Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
08:18
В МИД назвали визит Пелоси на Тайвань дикой акцией
 
В миреЦай ИнвэньВан И (политик)ТайваньКитайПекинМИД КНРМария ЗахароваВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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