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Российский "Союз" 9 августа запустит на орбиту спутник для Ирана - РИА Новости, 03.08.2022
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Наука
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Российский "Союз" 9 августа запустит на орбиту спутник для Ирана
Российский "Союз" 9 августа запустит на орбиту спутник для Ирана - РИА Новости, 03.08.2022
Российский "Союз" 9 августа запустит на орбиту спутник для Ирана
Ракета "Союз" 9 августа с космодрома Байконур запустит на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", созданный российскими предприятиями по... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:35
2022-08-03T12:48
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ракета "Союз" 9 августа с космодрома Байконур запустит на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", созданный российскими предприятиями по заказу Ирана, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса"."На 9 августа 2022 года с космодрома Байконур планируется пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", которым предстоит вывести на орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Хайям" по заказу Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении."Хайям" разработан и изготовлен на предприятиях, входящих в периметр "Роскосмоса", уточнили в госкорпорации.Отмечается, что помимо иранского спутника в качестве попутной нагрузки на орбиты будут выведены 16 малых аппаратов, созданных ведущими российскими вузами, коммерческими компаниями и некоммерческими организациями. Они предназначены для научных и технологических исследований, в том числе для отработки технологий межспутниковой связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки.
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космос - риа наука, россия, иран
12:35 03.08.2022 (обновлено: 12:48 03.08.2022)
 
Российский "Союз" 9 августа запустит на орбиту спутник для Ирана

Российский "Союз" 9 августа запустит на орбиту спутник ДЗЗ "Хайям" для Ирана

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз"
Запуск ракеты-носителя Союз - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Запуск ракеты-носителя "Союз". Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ракета "Союз" 9 августа с космодрома Байконур запустит на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", созданный российскими предприятиями по заказу Ирана, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
"На 9 августа 2022 года с космодрома Байконур планируется пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", которым предстоит вывести на орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Хайям" по заказу Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении.
"Хайям" разработан и изготовлен на предприятиях, входящих в периметр "Роскосмоса", уточнили в госкорпорации.
Отмечается, что помимо иранского спутника в качестве попутной нагрузки на орбиты будут выведены 16 малых аппаратов, созданных ведущими российскими вузами, коммерческими компаниями и некоммерческими организациями. Они предназначены для научных и технологических исследований, в том числе для отработки технологий межспутниковой связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки.
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