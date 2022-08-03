https://ria.ru/20220803/spetsoperatsiya-1807112297.html

Спецоперация, 3 августа: уничтожена база с оружием в Львовской области

Спецоперация, 3 августа: уничтожена база с оружием в Львовской области - РИА Новости, 03.08.2022

Спецоперация, 3 августа: уничтожена база с оружием в Львовской области

Российская авиация в Львовской области уничтожила базу хранения оружия, поступившего Украине из Польши, сообщили в среду в Минобороны РФ. В ведомстве также... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T23:19

2022-08-03T23:19

2022-08-03T23:20

специальная военная операция на украине

министерство инфраструктуры украины

иван приходько

одесса

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александр фомин

украина

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российская авиация в Львовской области уничтожила базу хранения оружия, поступившего Украине из Польши, сообщили в среду в Минобороны РФ. В ведомстве также раскрыли новые данные о расследовании обстрела СИЗО в Еленовке.По данным Министерства обороны, с начала специальной военной операции уничтожены 8907 украинских танков, боевых бронированных машин и специальной военной автомобильной техники, 261 самолет, 145 вертолетов, 1669 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 782 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3242 орудия полевой артиллерии и минометов.Ход операцииПо данным военного ведомства, российские военные высокоточными ракетами большой дальности с воздуха уничтожили во Львовской области базу, где хранилось поступившее Украине из Польши вооружение и боеприпасы иностранного производства.В Минобороны РФ также сообщили в среду, что в ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы уничтожили за сутки два взвода реактивных систем залпового огня "Град", три артиллерийских взвода орудий "Мста-Б", три взвода орудий "Гвоздика" и два взвода гаубиц Д-30, в районах населенных пунктов Тоненькое, Ласточкино, Зайцево, Авдеевка, Новгородское, Орловка, Шахтерское, Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики.ВКС России высокоточным ударом уничтожили свыше 50 украинских националистов и шесть единиц техники в результате удара по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады украинских войск в Николаевке в ДНР, сообщили в среду в Министерстве обороны РФ.Из-за высоких потерь личного состава командиры подразделений 132 разведывательного батальона украинских военных под Харьковом отказались выполнять приказы командования и с личным составом убыли в пункт временной дислокации, следует из сводки Министерства обороны РФ, распространенной в среду.За минувшие сутки российские системы ПВО сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Диброва Донецкой Народной Республики, Балаклея, Капитоловка и Дмитровка Харьковской области и две ракеты "Точка-У" в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.Россия и Украина при участии МККК провели уже 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих, сообщил в среду на брифинге для иностранных военных атташе замминистра обороны РФ Александр Фомин.По его словам, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными, больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Зафиксированы многочисленные случаи избиений, намеренного причинения увечий, внесудебных расстрелов, неоказания медицинской помощи. Украинскими нацистами оказывается психологическое давление на родственников задержанных военнослужащих, широко практикуются вымогательство денежных средств, сообщил Фомин.Замминистра обороны РФ сообщил новые данные о расследовании обстрела СИЗО в Еленовке. Украина настояла на том, чтобы ее военнопленные были размещены именно в исправительной колонии №120 в Еленовке в ДНР, по которой затем был нанесен удар американскими РСЗО HIMARS, сообщил Фомин. Он отметил, что 28 июля 2022 года было опубликовано видеопризнание в преступлениях "азовцев" (нацполк "Азов" признан террористической организацией и запрещен в РФ) Дмитрия Козацкого, вслед за этим в ночь на 29 июля, с северо-западного направления был нанесен удар по Еленовке из HIMARS.За сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы более 25 тысяч человек, в том числе более 4 тысяч детей, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он сообщил, что вооруженные формирования киевского режима продолжают размещать боевые позиции на объектах гражданской инфраструктуры, используя мирное население в качестве живого щита: в Кобеляках в Полтавской области боевики нацбатальона "Айдар" заняли здание районной больницы, выгнав оттуда всех больных; в Краматорске украинские националисты оборудовали казармы и огневые точки в здании тубдиспансера, подходы к учреждению заминированы; в Николаеве боевики украинских нацбатальонов разместили артиллерию и РСЗО на территории детской инфекционной больницы, эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась; в Артемовске украинские подразделения оборудовали опорные пункты в зданиях медучилища, на территории разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня; в роддоме Доброполья подразделения ВСУ оборудовали склады вооружения и боеприпасов в ДНР, а медперсонал, рожениц и младенцев удерживают в качестве живого щита.Обстрелы ДНР и ЛНРПродолжаются обстрелы республик Донбасса украинскими войсками.В ДНР в результате артиллерийского обстрела погибла командир реактивного артиллерийского дивизиона полковник Ольга Качура (позывной "Корса"), заявил мэр Горловки Иван Приходько. По его словам, произошло практически прямое попадание снаряда в машину на трассе Горловка-Ясиноватая, Качура и еще один человек погибли, двое получили тяжелые ранения и находятся в госпитале. Глава ДНР Денис Пушилин посмертно присвоил Ольге Качуре звание Героя Донецкой Народной Республики.По данным Народной милиции ДНР, за сутки погибли четверо защитников Донецкой Народной Республики, еще девять получили ранения.Военкор RT Андрей Филатов ранен в районе Авдеевки, сообщил телеканал RT в своем Telegram-канале. Отмечается, что это произошло, когда он работал вместе с 1-й отдельной Славянской мотострелковой бригадой Народной милиции ДНР.Из-за обстрелов Донецка украинскими войсками обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Станция обеспечивает водоснабжение Донецка, Ясиноватой и Червоногвардейского района Макеевки. Республиканские клинические психиатрическая и психоневрологическая больницы повреждены в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск.Украинские войска за сутки 87 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 419 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В Донецкой Народной Республике за 168 дней эскалации погибли 283 гражданских, пострадали 2825, в том числе 187 детей, сообщило в среду представительство ДНР в СЦКК. Всего по данным ведомства, за 168 дней в ДНР зафиксирован 7201 факт ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 6870.Согласно данным представительства, за этот период украинские войска выпустили по территории ДНР 58 354 боеприпаса различного калибра, включая 31 ракету из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 194 ракеты РСЗО "Ураган" и 9949 ракет РСЗО "Град", а также 4983 снаряда применяемого НАТО калибра 155 миллиметров.Международная ситуация вокруг УкраиныООН создает миссию по установлению факта обстрела СИЗО в Еленовке, рассчитывает на сотрудничество РФ и Украины, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.Он также обратил внимание на сообщения о применении Киевом противопехотных мин ПФМ-1 "Лепесток" и призвал стороны на Украине не причинять вреда мирному населению.Первое судно с украинским зерном прошло через Босфорский пролив и направляется в Ливию, передает корреспондент РИА Новости. На борту судна Razoni находится 26 тысяч тонн украинской кукурузы. Сухогруз, идущий под флагом Сьерра-Леоне, прибыл из Одессы в Стамбул накануне вечером. Морской коридор, по которому шло груженное кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.В то же время в Киеве заявили, что принимают заявки на заход судов в украинские порты. В министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что 17 судов загружены сельхозпродукцией и ожидают разрешения на выход.

https://ria.ru/20220801/pravda-1806270656.html

https://ria.ru/20220728/ukraina-1805415064.html

https://ria.ru/20220720/plennye-1803461706.html

https://ria.ru/20220801/donetsk-1806364708.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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