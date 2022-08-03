Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области командиры батальона ВСУ отказались выполнять приказы - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/spetsoperatsiya-1806887206.html
В Харьковской области командиры батальона ВСУ отказались выполнять приказы
В Харьковской области командиры батальона ВСУ отказались выполнять приказы - РИА Новости, 03.08.2022
В Харьковской области командиры батальона ВСУ отказались выполнять приказы
Командиры подразделений 132-го разведбатальона украинских военных под Харьковом отказались выполнять приказы командования из-за высоких потерь, следует из... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:07
2022-08-03T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806612120_0:311:2988:1992_1920x0_80_0_0_a71fd3c84fb88ad7444653a287f8ea9c.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Командиры подразделений 132-го разведбатальона украинских военных под Харьковом отказались выполнять приказы командования из-за высоких потерь, следует из сводки Министерства обороны России."В районе населенного пункта Норцовка Харьковской области из-за высоких потерь от артиллерийского огня командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались выполнять приказы командования", — говорится в документе.Отмечается, что командиры подразделений переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации.Ранее в российском военном ведомстве заявили о массовом дезертирстве солдат ВСУ "из-за больших потерь в двух бригадах украинских войск на харьковском и запорожском направлениях".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Главной целью в Минобороны назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220802/ukraina-1806684141.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806612120_332:0:2988:1992_1920x0_80_0_0_72f5968366c6b638ce0e9b4368551c0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область
12:07 03.08.2022 (обновлено: 13:27 03.08.2022)
 
В Харьковской области командиры батальона ВСУ отказались выполнять приказы

Минобороны: в Харьковской области командиры батальона ВСУ отказались выполнять приказы

© РИА НовостиВоеннослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Командиры подразделений 132-го разведбатальона украинских военных под Харьковом отказались выполнять приказы командования из-за высоких потерь, следует из сводки Министерства обороны России.
"В районе населенного пункта Норцовка Харьковской области из-за высоких потерь от артиллерийского огня командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались выполнять приказы командования", — говорится в документе.
Отступавший украинский мотопехотный батальон подвергся обстрелу со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 14:55Специальная военная операция на Украине
Батальон украинской мотопехоты расстреляли свои же артиллеристы
Отмечается, что командиры подразделений переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации.
Ранее в российском военном ведомстве заявили о массовом дезертирстве солдат ВСУ "из-за больших потерь в двух бригадах украинских войск на харьковском и запорожском направлениях".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Главной целью в Минобороны назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала