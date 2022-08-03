https://ria.ru/20220803/spetsoperatsiya-1806887206.html

В Харьковской области командиры батальона ВСУ отказались выполнять приказы

В Харьковской области командиры батальона ВСУ отказались выполнять приказы - РИА Новости, 03.08.2022

В Харьковской области командиры батальона ВСУ отказались выполнять приказы

Командиры подразделений 132-го разведбатальона украинских военных под Харьковом отказались выполнять приказы командования из-за высоких потерь, следует из... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T12:07

2022-08-03T12:07

2022-08-03T13:27

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Командиры подразделений 132-го разведбатальона украинских военных под Харьковом отказались выполнять приказы командования из-за высоких потерь, следует из сводки Министерства обороны России."В районе населенного пункта Норцовка Харьковской области из-за высоких потерь от артиллерийского огня командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались выполнять приказы командования", — говорится в документе.Отмечается, что командиры подразделений переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации.Ранее в российском военном ведомстве заявили о массовом дезертирстве солдат ВСУ "из-за больших потерь в двух бригадах украинских войск на харьковском и запорожском направлениях".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Главной целью в Минобороны назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220802/ukraina-1806684141.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область