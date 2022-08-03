12:07 03.08.2022 (обновлено: 13:27 03.08.2022)
В Харьковской области командиры батальона ВСУ отказались выполнять приказы
Минобороны: в Харьковской области командиры батальона ВСУ отказались выполнять приказы
© РИА НовостиВоеннослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Командиры подразделений 132-го разведбатальона украинских военных под Харьковом отказались выполнять приказы командования из-за высоких потерь, следует из сводки Министерства обороны России.
"В районе населенного пункта Норцовка Харьковской области из-за высоких потерь от артиллерийского огня командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались выполнять приказы командования", — говорится в документе.
Отмечается, что командиры подразделений переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации.
Ранее в российском военном ведомстве заявили о массовом дезертирстве солдат ВСУ "из-за больших потерь в двух бригадах украинских войск на харьковском и запорожском направлениях".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Главной целью в Минобороны назвали освобождение Донбасса.