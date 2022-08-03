Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили склад польского оружия в Львовской области - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/spetsoperatsiya-1806885890.html
Российские военные уничтожили склад польского оружия в Львовской области
Российские военные уничтожили склад польского оружия в Львовской области - РИА Новости, 03.08.2022
Российские военные уничтожили склад польского оружия в Львовской области
Российские военные высокоточными ракетами большой дальности с воздуха уничтожили в Львовской области базу, где хранились поступившее Украине из Польши... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:04
2022-08-03T19:01
специальная военная операция на украине
в мире
львовская область
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806208434_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aea5e8e79e20314d09da0f8c4fbee689.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские военные высокоточными ракетами большой дальности с воздуха уничтожили в Львовской области базу, где хранились поступившее Украине из Польши вооружение и боеприпасы иностранного производства, сообщило в среду Министерство обороны России."Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства", — говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220803/spetsoperatsiya-1806885377.html
львовская область
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806208434_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_430a1efc1cb0bc735fc45b1bd3d3de8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, львовская область, польша
12:04 03.08.2022 (обновлено: 19:01 03.08.2022)
 
Российские военные уничтожили склад польского оружия в Львовской области

Минобороны: ВС России уничтожили подо Львовом склад оружия, переданного Польшей Украине

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАвиационные ракеты на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Авиационные ракеты на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
Авиационные ракеты на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские военные высокоточными ракетами большой дальности с воздуха уничтожили в Львовской области базу, где хранились поступившее Украине из Польши вооружение и боеприпасы иностранного производства, сообщило в среду Министерство обороны России.
"Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства", — говорится в сводке военного ведомства.
Военнослужащий десантной противотанковой батареи ВДВ управляет с боевой машины десанта противотанковой ракетой Корнет - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 12:02Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили более 50 украинских националистов в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛьвовская областьПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала