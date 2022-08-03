https://ria.ru/20220803/spetsoperatsiya-1806885890.html

Российские военные уничтожили склад польского оружия в Львовской области

Российские военные уничтожили склад польского оружия в Львовской области - РИА Новости, 03.08.2022

Российские военные уничтожили склад польского оружия в Львовской области

Российские военные высокоточными ракетами большой дальности с воздуха уничтожили в Львовской области базу, где хранились поступившее Украине из Польши... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T12:04

2022-08-03T12:04

2022-08-03T19:01

специальная военная операция на украине

в мире

львовская область

польша

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские военные высокоточными ракетами большой дальности с воздуха уничтожили в Львовской области базу, где хранились поступившее Украине из Польши вооружение и боеприпасы иностранного производства, сообщило в среду Министерство обороны России."Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства", — говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220803/spetsoperatsiya-1806885377.html

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польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, львовская область, польша