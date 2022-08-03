https://ria.ru/20220803/spetsoperatsiya-1806885890.html
Российские военные уничтожили склад польского оружия в Львовской области
Российские военные уничтожили склад польского оружия в Львовской области - РИА Новости, 03.08.2022
Российские военные уничтожили склад польского оружия в Львовской области
Российские военные высокоточными ракетами большой дальности с воздуха уничтожили в Львовской области базу, где хранились поступившее Украине из Польши... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:04
2022-08-03T12:04
2022-08-03T19:01
специальная военная операция на украине
в мире
львовская область
польша
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские военные высокоточными ракетами большой дальности с воздуха уничтожили в Львовской области базу, где хранились поступившее Украине из Польши вооружение и боеприпасы иностранного производства, сообщило в среду Министерство обороны России."Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства", — говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, львовская область, польша
12:04 03.08.2022 (обновлено: 19:01 03.08.2022)
Российские военные уничтожили склад польского оружия в Львовской области
Минобороны: ВС России уничтожили подо Львовом склад оружия, переданного Польшей Украине