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Врач назвала способ уменьшить "зависимость" от соли
Врач назвала способ уменьшить "зависимость" от соли - РИА Новости, 03.08.2022
Врач назвала способ уменьшить "зависимость" от соли
Соль способна вызывать привыкание, причем "зависимость" от нее может стать фактором риска развития гипертонии, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T02:10
2022-08-03T02:10
2022-08-03T02:10
общество
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соль
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Соль способна вызывать привыкание, причем "зависимость" от нее может стать фактором риска развития гипертонии, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина. В интервью радио Sputnik она назвала способ уменьшить опасность этой приправы.Есть люди, которые воспринимают хлорид натрия – то есть пищевую соль – как "вкусовой стимулятор", они стремятся постоянно увеличивать количество соли в пище, отметила врач.Исследование показало, что такое поведение характерно для людей, страдающих гипертонией, продолжила диетолог. Чрезмерное употребление хлорида натрия способствует развитию этого заболевания, поэтому для снижения риска развития гипертонии количество соли в рационе необходимо снижать, предупредила она.Тем, кто привык к соленым блюдам, Мухина посоветовала добавлять в блюда соль с пониженным содержанием хлорида натрия."Например, в костромской черной соли уменьшено содержание хлорида натрия благодаря большому количеству других ингредиентов. Она имеет пикантный, но соленый вкус, не задерживает воду в организме, богата йодом, калием, серой и железом. Розовая соль – главное, чтобы это был не фальсификат – содержит ионы магния, марганца, там есть медь, цинк, селен, калий, это практически минеральный препарат", – добавила диетолог в интервью радио Sputnik.Всемирная организация здравоохранения и Минздрав России рекомендуют употреблять в сутки не больше пяти граммов хлорида натрия. Причем следует учитывать не только ту приправу, которую мы используем при готовке, а общее ее количество, включая соль, содержащуюся в покупных продуктах.
https://ria.ru/20220525/yod-1790538827.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, соль, здоровье - общество
Врач назвала способ уменьшить "зависимость" от соли
Диетолог Мухина предупредила, что зависимость от соли может привести к гипертонии
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости.
Соль способна вызывать привыкание, причем "зависимость" от нее может стать фактором риска развития гипертонии, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина. В интервью радио Sputnik она назвала
способ уменьшить опасность этой приправы.
Есть люди, которые воспринимают хлорид натрия – то есть пищевую соль – как "вкусовой стимулятор", они стремятся постоянно увеличивать количество соли в пище, отметила врач.
"Мы проводили исследование с вкусовыми сосочками людей. Некоторые люди привыкают к соли в качестве вкусового стимулятора. У них развивается полунаркотическая зависимость от соли. Им постоянно нужно повышать ее дозу, чтобы раздражать вкусовые сосочки на языке. Они еще не попробовали еду, а уже начинают ее солить", – пояснила Марият Мухина.
Исследование показало, что такое поведение характерно для людей, страдающих гипертонией, продолжила диетолог. Чрезмерное употребление хлорида натрия способствует развитию этого заболевания, поэтому для снижения риска развития гипертонии количество соли в рационе необходимо снижать, предупредила она.
Тем, кто привык к соленым блюдам, Мухина посоветовала добавлять в блюда соль с пониженным содержанием хлорида натрия.
"Например, в костромской черной соли уменьшено содержание хлорида натрия благодаря большому количеству других ингредиентов. Она имеет пикантный, но соленый вкус, не задерживает воду в организме, богата йодом, калием, серой и железом. Розовая соль – главное, чтобы это был не фальсификат – содержит ионы магния, марганца, там есть медь, цинк, селен, калий, это практически минеральный препарат", – добавила диетолог в интервью радио Sputnik.
Всемирная организация здравоохранения и Минздрав России
рекомендуют употреблять в сутки не больше пяти граммов хлорида натрия. Причем следует учитывать не только ту приправу, которую мы используем при готовке, а общее ее количество, включая соль, содержащуюся в покупных продуктах.