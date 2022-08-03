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Врач назвала способ уменьшить "зависимость" от соли

Врач назвала способ уменьшить "зависимость" от соли - РИА Новости, 03.08.2022

Врач назвала способ уменьшить "зависимость" от соли

Соль способна вызывать привыкание, причем "зависимость" от нее может стать фактором риска развития гипертонии, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T02:10

2022-08-03T02:10

2022-08-03T02:10

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соль

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Соль способна вызывать привыкание, причем "зависимость" от нее может стать фактором риска развития гипертонии, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина. В интервью радио Sputnik она назвала способ уменьшить опасность этой приправы.Есть люди, которые воспринимают хлорид натрия – то есть пищевую соль – как "вкусовой стимулятор", они стремятся постоянно увеличивать количество соли в пище, отметила врач.Исследование показало, что такое поведение характерно для людей, страдающих гипертонией, продолжила диетолог. Чрезмерное употребление хлорида натрия способствует развитию этого заболевания, поэтому для снижения риска развития гипертонии количество соли в рационе необходимо снижать, предупредила она.Тем, кто привык к соленым блюдам, Мухина посоветовала добавлять в блюда соль с пониженным содержанием хлорида натрия."Например, в костромской черной соли уменьшено содержание хлорида натрия благодаря большому количеству других ингредиентов. Она имеет пикантный, но соленый вкус, не задерживает воду в организме, богата йодом, калием, серой и железом. Розовая соль – главное, чтобы это был не фальсификат – содержит ионы магния, марганца, там есть медь, цинк, селен, калий, это практически минеральный препарат", – добавила диетолог в интервью радио Sputnik.Всемирная организация здравоохранения и Минздрав России рекомендуют употреблять в сутки не больше пяти граммов хлорида натрия. Причем следует учитывать не только ту приправу, которую мы используем при готовке, а общее ее количество, включая соль, содержащуюся в покупных продуктах.

https://ria.ru/20220525/yod-1790538827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, россия, соль, здоровье - общество