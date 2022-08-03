https://ria.ru/20220803/siemens-1806912319.html

Британская дочка Siemens не спешит решать вопрос с турбиной, заявил Песков

Британская дочка Siemens не спешит решать вопрос с турбиной, заявил Песков - РИА Новости, 03.08.2022

Британская дочка Siemens не спешит решать вопрос с турбиной, заявил Песков

Британская "дочка" Siemens не спешит решать вопрос со второй поломанной турбиной по "Северному потоку", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:19

2022-08-03T13:19

2022-08-03T14:08

в мире

россия

великобритания

дмитрий песков

северный поток

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Британская "дочка" Siemens не спешит решать вопрос со второй поломанной турбиной по "Северному потоку", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, Путин встречался с экс-канцлером Герхардом Шредером во время его визита в Москву, экс-канцлер обеспокоен энергетическим кризисом и просил президента России объяснить свое видение этой ситуации."А еще одна турбина испортилась. Там определенные неполадки, и "Газпром" ждет как раз ремонтников, тех самых ремонтников из британской "дочки", которые не приезжают и не спешат это чинить", - сказал Песков.Он добавил, что президент объяснил Шредеру, что всю эту напряженную ситуацию вызвали все ограничения и санкции против РФ."Путин абсолютно на примерах объяснил, что эту весьма и весьма напряженную и абсурдную ситуацию сгенерили как раз те самые ограничения и санкции, которые ввели западники - и европейцы, и британцы. И именно поэтому страдают в первую очередь граждане европейских стран, и во вторую очередь, и, может быть, не менее важную, производители - заводы и фабрики", - сказал Песков.

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Варвара Скокшина

в мире, россия, великобритания, дмитрий песков, северный поток