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Британская дочка Siemens не спешит решать вопрос с турбиной, заявил Песков - РИА Новости, 03.08.2022
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Британская дочка Siemens не спешит решать вопрос с турбиной, заявил Песков
Британская дочка Siemens не спешит решать вопрос с турбиной, заявил Песков - РИА Новости, 03.08.2022
Британская дочка Siemens не спешит решать вопрос с турбиной, заявил Песков
Британская "дочка" Siemens не спешит решать вопрос со второй поломанной турбиной по "Северному потоку", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:19
2022-08-03T14:08
в мире
россия
великобритания
дмитрий песков
северный поток
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Британская "дочка" Siemens не спешит решать вопрос со второй поломанной турбиной по "Северному потоку", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, Путин встречался с экс-канцлером Герхардом Шредером во время его визита в Москву, экс-канцлер обеспокоен энергетическим кризисом и просил президента России объяснить свое видение этой ситуации."А еще одна турбина испортилась. Там определенные неполадки, и "Газпром" ждет как раз ремонтников, тех самых ремонтников из британской "дочки", которые не приезжают и не спешат это чинить", - сказал Песков.Он добавил, что президент объяснил Шредеру, что всю эту напряженную ситуацию вызвали все ограничения и санкции против РФ."Путин абсолютно на примерах объяснил, что эту весьма и весьма напряженную и абсурдную ситуацию сгенерили как раз те самые ограничения и санкции, которые ввели западники - и европейцы, и британцы. И именно поэтому страдают в первую очередь граждане европейских стран, и во вторую очередь, и, может быть, не менее важную, производители - заводы и фабрики", - сказал Песков.
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в мире, россия, великобритания, дмитрий песков, северный поток
13:19 03.08.2022 (обновлено: 14:08 03.08.2022)
 
Британская дочка Siemens не спешит решать вопрос с турбиной, заявил Песков

Песков: британская дочка Siemens не спешит решать вопрос с турбиной для "Северного потока"

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЗдание компании Siemens в Москве
Здание компании Siemens в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Здание компании Siemens в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Британская "дочка" Siemens не спешит решать вопрос со второй поломанной турбиной по "Северному потоку", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Путин встречался с экс-канцлером Герхардом Шредером во время его визита в Москву, экс-канцлер обеспокоен энергетическим кризисом и просил президента России объяснить свое видение этой ситуации.
"А еще одна турбина испортилась. Там определенные неполадки, и "Газпром" ждет как раз ремонтников, тех самых ремонтников из британской "дочки", которые не приезжают и не спешат это чинить", - сказал Песков.
Он добавил, что президент объяснил Шредеру, что всю эту напряженную ситуацию вызвали все ограничения и санкции против РФ.
"Путин абсолютно на примерах объяснил, что эту весьма и весьма напряженную и абсурдную ситуацию сгенерили как раз те самые ограничения и санкции, которые ввели западники - и европейцы, и британцы. И именно поэтому страдают в первую очередь граждане европейских стран, и во вторую очередь, и, может быть, не менее важную, производители - заводы и фабрики", - сказал Песков.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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В миреРоссияВеликобританияДмитрий ПесковСеверный поток
 
 
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