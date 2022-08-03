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"Профсоюз журналистов и работников СМИ" оштрафовали за дискредитацию армии

"Профсоюз журналистов и работников СМИ" оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 03.08.2022

"Профсоюз журналистов и работников СМИ" оштрафовали за дискредитацию армии

Таганский суд Москвы на 500 тысяч рублей оштрафовал межрегиональную общественную организацию "Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации" за... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:43

2022-08-03T15:43

2022-08-03T15:43

происшествия

россия

москва

донецкая народная республика

московский городской суд

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 500 тысяч рублей оштрафовал межрегиональную общественную организацию "Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации" за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Таганского районного суда города Москвы МОО "Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации" признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей", - рассказал собеседник агентства.Санкция части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ для юрлиц предполагает наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей, то есть штраф "Профсоюзу" назначен по высшей планке.Кроме того, сегодня же Мосгорсуд рассмотрит требование прокуратуры Москвы о ликвидации данной организации.По данным газеты "Ведомости", 4 июля по ходатайству прокуратуры работа профсоюза была приостановлена в связи с возбуждением в отношении него административного дела о дискредитации ВС РФ.Как писало издание, претензии прокуратуры связаны с "размещением на сайте организации публикации, содержащей недостоверные сведения о ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР".Судя по сайту организации, она зарегистрирована Минюстом России в конце 2017 года, является членом Европейской федерации журналистов (EFJ), насчитывает более 600 участников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, донецкая народная республика, московский городской суд, вооруженные силы рф