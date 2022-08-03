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Суд оштрафовал "Яндекс.Еду" на 60 тысяч рублей за утечку данных клиентов - РИА Новости, 03.08.2022
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Суд оштрафовал "Яндекс.Еду" на 60 тысяч рублей за утечку данных клиентов
Суд оштрафовал "Яндекс.Еду" на 60 тысяч рублей за утечку данных клиентов - РИА Новости, 03.08.2022
Суд оштрафовал "Яндекс.Еду" на 60 тысяч рублей за утечку данных клиентов
Мировой судья судебного участка района Замоскворечье в Москве вновь оштрафовал на 60 тысяч рублей компанию "Яндекс.Еда" за утечку данных пользователей, сообщили РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T14:32
2022-08-03T14:43
россия
яндекс
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мировой судья судебного участка района Замоскворечье в Москве вновь оштрафовал на 60 тысяч рублей компанию "Яндекс.Еда" за утечку данных пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы."ООО "Яндекс.Еда" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.Аналогичное решение в отношении "Яндекс.Еды" были принято в апреле.Компания 1 марта проинформировала, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным "Яндекса", утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.Позднее в интернете появилась база данных клиентов "Яндекс.Еды", там можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, номер телефона, адрес электронной почты пользователей, а также общую сумму заказов за полгода. В пресс-службе "Яндекса" рассказали, что сообщения о якобы новой утечке неверны - инцидент связан с ситуацией, о которой сервис уже оповещал 1 марта.В пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости сообщали, что на основании судебного решения ресурс с утекшей базой данных клиентов "Яндекс.Еды" внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, доступ к нему ограничен. В отношении ООО "Яндекс.Еда" был составлен протокол за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных (часть 1 статьи 13.11 КоАП РФ, предусматривает штраф от 60 до 100 тысяч рублей).В середине июля Роскомнадзор составил новый протокол в отношении "Яндекс.Еды" "за предоставление неправомерного доступа к информационной системе персональных данных, что привело к незаконному распространению персональных данных курьеров сервиса".
https://ria.ru/20220729/dannye-1806002443.html
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россия, яндекс, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
14:32 03.08.2022 (обновлено: 14:43 03.08.2022)
 
Суд оштрафовал "Яндекс.Еду" на 60 тысяч рублей за утечку данных клиентов

Суд оштрафовал "Яндекс.Еду" на 60 тысяч рублей за утечку персональных данных клиентов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСумка курьера сервиса доставки "Яндекс.Еда" на Новом Арбате в Москве
Сумка курьера сервиса доставки Яндекс.Еда на Новом Арбате в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сумка курьера сервиса доставки "Яндекс.Еда" на Новом Арбате в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мировой судья судебного участка района Замоскворечье в Москве вновь оштрафовал на 60 тысяч рублей компанию "Яндекс.Еда" за утечку данных пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы.
"ООО "Яндекс.Еда" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
Центральный офис ФГУП Почта России на Варшавском шоссе в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 22:49
"Почта России" подтвердила частичную утечку данных абонентов у подрядчика
Аналогичное решение в отношении "Яндекс.Еды" были принято в апреле.
Компания 1 марта проинформировала, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным "Яндекса", утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.
Позднее в интернете появилась база данных клиентов "Яндекс.Еды", там можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, номер телефона, адрес электронной почты пользователей, а также общую сумму заказов за полгода. В пресс-службе "Яндекса" рассказали, что сообщения о якобы новой утечке неверны - инцидент связан с ситуацией, о которой сервис уже оповещал 1 марта.
В пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости сообщали, что на основании судебного решения ресурс с утекшей базой данных клиентов "Яндекс.Еды" внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, доступ к нему ограничен. В отношении ООО "Яндекс.Еда" был составлен протокол за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных (часть 1 статьи 13.11 КоАП РФ, предусматривает штраф от 60 до 100 тысяч рублей).
В середине июля Роскомнадзор составил новый протокол в отношении "Яндекс.Еды" "за предоставление неправомерного доступа к информационной системе персональных данных, что привело к незаконному распространению персональных данных курьеров сервиса".
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 15:24
Штрафы за утечку персональных данных несоизмеримы ущербу, считает Клишас
 
РоссияЯндексФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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