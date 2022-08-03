https://ria.ru/20220803/shtraf-1806943262.html

Суд оштрафовал "Яндекс.Еду" на 60 тысяч рублей за утечку данных клиентов

Суд оштрафовал "Яндекс.Еду" на 60 тысяч рублей за утечку данных клиентов - РИА Новости, 03.08.2022

Суд оштрафовал "Яндекс.Еду" на 60 тысяч рублей за утечку данных клиентов

Мировой судья судебного участка района Замоскворечье в Москве вновь оштрафовал на 60 тысяч рублей компанию "Яндекс.Еда" за утечку данных пользователей, сообщили РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T14:32

2022-08-03T14:32

2022-08-03T14:43

россия

яндекс

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мировой судья судебного участка района Замоскворечье в Москве вновь оштрафовал на 60 тысяч рублей компанию "Яндекс.Еда" за утечку данных пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы."ООО "Яндекс.Еда" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.Аналогичное решение в отношении "Яндекс.Еды" были принято в апреле.Компания 1 марта проинформировала, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным "Яндекса", утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.Позднее в интернете появилась база данных клиентов "Яндекс.Еды", там можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, номер телефона, адрес электронной почты пользователей, а также общую сумму заказов за полгода. В пресс-службе "Яндекса" рассказали, что сообщения о якобы новой утечке неверны - инцидент связан с ситуацией, о которой сервис уже оповещал 1 марта.В пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости сообщали, что на основании судебного решения ресурс с утекшей базой данных клиентов "Яндекс.Еды" внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, доступ к нему ограничен. В отношении ООО "Яндекс.Еда" был составлен протокол за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных (часть 1 статьи 13.11 КоАП РФ, предусматривает штраф от 60 до 100 тысяч рублей).В середине июля Роскомнадзор составил новый протокол в отношении "Яндекс.Еды" "за предоставление неправомерного доступа к информационной системе персональных данных, что привело к незаконному распространению персональных данных курьеров сервиса".

https://ria.ru/20220729/dannye-1806002443.html

https://ria.ru/20220727/utechka-1805350129.html

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россия, яндекс, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)