https://ria.ru/20220803/shri-lanka-1806866077.html

Глава Шри-Ланки призвал создать правительство национального единства

Глава Шри-Ланки призвал создать правительство национального единства - РИА Новости, 03.08.2022

Глава Шри-Ланки призвал создать правительство национального единства

Президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе в среду призвал депутатов парламента страны к созданию "всепартийного" правительства национального единства. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T11:03

2022-08-03T11:03

2022-08-03T11:03

в мире

готабая раджапакса

шри-ланка

коломбо

мвф

политический кризис в шри-ланке

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БАНГКОК, 3 авг – РИА Новости. Президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе в среду призвал депутатов парламента страны к созданию "всепартийного" правительства национального единства.Ланкийский новостной портал Adaderana ведет прямой видеорепортаж из парламента и публикует изложение основных тезисов речи президента, говорящего по-сингальски, на английский язык.Президент вновь подчеркнул в своей речи в парламенте важность создания правительства национального единства, состоящего из депутатов от всех партий, представленных в парламенте, сообщает портал. Глава государства пригласил всех депутатов парламента из всех парламентских фракций присоединиться к процессу формирования такого правительства, говорится в сообщении.Подчеркнув, что он принял страну, которая уже находилась в бедственном положении, президент сказал, что решил принять этот критический вызов ради будущего страны и ее народа."Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией, с которой наша страна никогда не сталкивалась в новейшей истории. Мы в большой опасности", - отметил глава государства, слова которого цитирует портал, добавив, что страна может выйти из этой кризисной ситуации только за счет единства."Мы победим только если мы все вместе, как один, встретим этот вызов", - сказал Викремесингхе."На данном этапе все граждане страны ожидают, что все их представители в парламенте будут работать вместе, чтобы заново построить страну. Если мы объединимся, мы сможем оживить нацию. Если мы разделимся, это нанесет вред всей нации", - сказал он.Викремесингхе пояснил, что правительство с участием всех партий - это правительство, которое объединяет взгляды всех сторон в рамках общей политики и реализует их после принятия решений.Президент также сообщил парламенту, что переговоры, которые власти страны ведут с Международным валютным фондом (МВФ) об оказании финансовой помощи, продолжатся в августе, и что он уверен в успехе этих переговоров.Говоря об энергетическом кризисе в стране, Викремесингхе отметил, что необходимо смотреть на этот вопрос реалистично, и что он не ожидает окончания дефицита топлива до конца текущего года.Третья сессия парламента Шри-Ланки девятого созыва торжественно открылась в Коломбо утром в среду. Заседание сессии в этот день посвящено одному вопросу: заслушиванию речи президента, представляющего депутатам основные положения своей политической программы.Президент Викремесингхе был избран на этот пост 20 июля по конституционной процедуре парламентского голосования, предусмотренной вместо проведения общенациональных президентских выборах в случае досрочной отставки предыдущего главы государства. Бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса ушел в середине июля в отставку, покинув страну. Викремесингхе будет занимать президентскую должность в оставшийся период полномочий его предшественника вплоть до следующих общенациональных президентских выборов, которые должны состояться в 2024 году.

https://ria.ru/20220726/shri-lanka-1805166942.html

https://ria.ru/20220721/shrilanka-1803935004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, готабая раджапакса, шри-ланка, коломбо, мвф, политический кризис в шри-ланке