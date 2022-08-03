https://ria.ru/20220803/shreder-1806927524.html

Немцы восхитились Шредером после его слов о Путине

Немцы восхитились Шредером после его слов о Путине - РИА Новости, 03.08.2022

Немцы восхитились Шредером после его слов о Путине

Читатели газеты Die Welt поддержали заявления экс-канцлера Герхарда Шредера о необходимости запустить "Северный поток — 2" и сохранять диалог между Западом и... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:54

2022-08-03T13:54

2022-08-03T15:56

в мире

владимир путин

олаф шольц

сша

германия

москва

северный поток — 2

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Читатели газеты Die Welt поддержали заявления экс-канцлера Герхарда Шредера о необходимости запустить "Северный поток — 2" и сохранять диалог между Западом и Россией.Однако немцы сошлись во мнении, что нынешние власти Германии вряд ли прислушаются к словам "политического ветерана". По словам некоторых комментаторов, готовность Шредера налаживать контакты с Владимиром Путиным выглядит выгоднее, чем действия канцлера Олафа Шольца."Что же, по крайней мере, Шредер чувствует себя обязанным своей присягой, даже после того, как перестал быть канцлером, "сделать все, чтобы уберечь немецкий народ от вреда". Чего не скажешь о нынешних политиках..." — посетовал Holger N."Вы можете думать о нем, что хотите, но решение лежит в переговорах. Политический ветеран просто прав", — заявил berthold k."Спасибо, господин Шредер, за попытку выступить посредником, несмотря на все обстоятельства. И да, вы правы: запускаем NS2 — и наши проблемы решены. К сожалению, большой брат этого не хочет. Это не в его интересах", — написал Jacques A."Остановку "Северного потока — 2" используют США, а Евросоюз покорно кивает. В любом случае дальше нас ждет большое сожжение денег европейского налогоплательщика, который теперь также будет платить по счетам еще за всю эту чушь", — пожаловался Horst G.Ранее Шредер рассказал об итогах недавней поездки в Москву, где он вел переговоры об энергетической политике. Экс-глава немецкого правительства также подчеркнул, что не собирается отказываться и извиняться за дружеские отношения с российским президентом.

https://ria.ru/20220803/shreder-1806847468.html

https://ria.ru/20220803/putin-1806913455.html

сша

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир путин, олаф шольц, сша, германия, москва, северный поток — 2