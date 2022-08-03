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Немцы восхитились Шредером после его слов о Путине - РИА Новости, 03.08.2022
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Немцы восхитились Шредером после его слов о Путине
Немцы восхитились Шредером после его слов о Путине - РИА Новости, 03.08.2022
Немцы восхитились Шредером после его слов о Путине
Читатели газеты Die Welt поддержали заявления экс-канцлера Герхарда Шредера о необходимости запустить "Северный поток — 2" и сохранять диалог между Западом и... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:54
2022-08-03T15:56
в мире
владимир путин
олаф шольц
сша
германия
москва
северный поток — 2
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Читатели газеты Die Welt поддержали заявления экс-канцлера Герхарда Шредера о необходимости запустить "Северный поток — 2" и сохранять диалог между Западом и Россией.Однако немцы сошлись во мнении, что нынешние власти Германии вряд ли прислушаются к словам "политического ветерана". По словам некоторых комментаторов, готовность Шредера налаживать контакты с Владимиром Путиным выглядит выгоднее, чем действия канцлера Олафа Шольца."Что же, по крайней мере, Шредер чувствует себя обязанным своей присягой, даже после того, как перестал быть канцлером, "сделать все, чтобы уберечь немецкий народ от вреда". Чего не скажешь о нынешних политиках..." — посетовал Holger N."Вы можете думать о нем, что хотите, но решение лежит в переговорах. Политический ветеран просто прав", — заявил berthold k."Спасибо, господин Шредер, за попытку выступить посредником, несмотря на все обстоятельства. И да, вы правы: запускаем NS2 — и наши проблемы решены. К сожалению, большой брат этого не хочет. Это не в его интересах", — написал Jacques A."Остановку "Северного потока — 2" используют США, а Евросоюз покорно кивает. В любом случае дальше нас ждет большое сожжение денег европейского налогоплательщика, который теперь также будет платить по счетам еще за всю эту чушь", — пожаловался Horst G.Ранее Шредер рассказал об итогах недавней поездки в Москву, где он вел переговоры об энергетической политике. Экс-глава немецкого правительства также подчеркнул, что не собирается отказываться и извиняться за дружеские отношения с российским президентом.
https://ria.ru/20220803/shreder-1806847468.html
https://ria.ru/20220803/putin-1806913455.html
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в мире, владимир путин, олаф шольц, сша, германия, москва, северный поток — 2
13:54 03.08.2022 (обновлено: 15:56 03.08.2022)
 
Немцы восхитились Шредером после его слов о Путине

Читатели Die Welt поддержали заявления Шредера после его встречи с Путиным в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Герхард Шредер
Владимир Путин и Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин и Герхард Шредер. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Читатели газеты Die Welt поддержали заявления экс-канцлера Герхарда Шредера о необходимости запустить "Северный поток — 2" и сохранять диалог между Западом и Россией.
Однако немцы сошлись во мнении, что нынешние власти Германии вряд ли прислушаются к словам "политического ветерана". По словам некоторых комментаторов, готовность Шредера налаживать контакты с Владимиром Путиным выглядит выгоднее, чем действия канцлера Олафа Шольца.
Президент России Владимир Путин и экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 09:41
Шредер заявил, что не будет извиняться за дружбу с Путиным
"Что же, по крайней мере, Шредер чувствует себя обязанным своей присягой, даже после того, как перестал быть канцлером, "сделать все, чтобы уберечь немецкий народ от вреда". Чего не скажешь о нынешних политиках..." — посетовал Holger N.
"Вы можете думать о нем, что хотите, но решение лежит в переговорах. Политический ветеран просто прав", — заявил berthold k.
"Спасибо, господин Шредер, за попытку выступить посредником, несмотря на все обстоятельства. И да, вы правы: запускаем NS2 — и наши проблемы решены. К сожалению, большой брат этого не хочет. Это не в его интересах", — написал Jacques A.

"Я не фанат СДПГ и Шредера, но он прав в том, что сказал, и остается одним из немногих, кто все еще может думать и отстаивать то, что делает. Германия и коллективный ЕС мутировал в вассала США, и, как только американцы что-то не одобрят, этого делать не будут. Нынешней власти остается стыдиться", — высказался Jürgen K.

"Остановку "Северного потока — 2" используют США, а Евросоюз покорно кивает. В любом случае дальше нас ждет большое сожжение денег европейского налогоплательщика, который теперь также будет платить по счетам еще за всю эту чушь", — пожаловался Horst G.
Ранее Шредер рассказал об итогах недавней поездки в Москву, где он вел переговоры об энергетической политике. Экс-глава немецкого правительства также подчеркнул, что не собирается отказываться и извиняться за дружеские отношения с российским президентом.
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 13:23
Песков рассказал об идее Шредера запустить "Северный поток — 2"
 
В миреВладимир ПутинОлаф ШольцСШАГерманияМоскваСеверный поток — 2
 
 
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