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Шредер спросил у Путина о запуске "Северного потока — 2", заявил Песков - РИА Новости, 03.08.2022
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Шредер спросил у Путина о запуске "Северного потока — 2", заявил Песков
Шредер спросил у Путина о запуске "Северного потока — 2", заявил Песков - РИА Новости, 03.08.2022
Шредер спросил у Путина о запуске "Северного потока — 2", заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин сообщил Герхарду Шредеру, каких бумаг не хватает для поставки отремонтированной турбины для "Северного потока", их до сих пор нет,... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:26
2022-08-03T13:56
экономика
владимир путин
герхард шредер
канада
германия
siemens
газпром
северный поток
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил Герхарду Шредеру, каких бумаг не хватает для поставки отремонтированной турбины для "Северного потока", их до сих пор нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее издание Stern сообщило, что экс-канцлер Герхард Шрёдер встречался на прошлой неделе с российским лидером Владимиром Путиным."Плюс ситуация с турбинами. Одна снята, она отправлена в Канаду на капремонт. Сейчас она в Германии. Но не хватает бумаг, и президент разъяснил, каких бумаг. Дело в том, что германская сторона, а именно Siemens, они завели весь этот проект под британское право и под британскую юрисдикцию, и даже сервисное обслуживание по действующим контрактам осуществляется не центральным офисом германской компании, а британской дочкой Siemens по британскому праву. И, конечно, Газпром, как поставщик, как собственник этой турбины, он просто обязан получить документы о том, что это не санкционный товар, не санкционная продукция, о том, что она не санкционирована. И документы о техническом состоянии. Пока этих документов нет, насколько мы знаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно, ли состоялась личная встреча Шредера с Путиным, какие вопросы на ней обсуждались и затрагивалась ли тема "Северного потока"."При этом, бывший канцлер спрашивал, можно ли совсем в кризисной ситуации, гипотетически рассуждая, задействовать "Северный поток 2". И Путин не был инициатором, Путин не предлагал его включить, но Путин сказал, что технологически это возможно, проделана огромная работа. И этот проект, сложный механизм, готов к моментальному использованию", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220803/putin-1806913455.html
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экономика, владимир путин, герхард шредер, канада, германия, siemens, газпром, северный поток
13:26 03.08.2022 (обновлено: 13:56 03.08.2022)
 
Шредер спросил у Путина о запуске "Северного потока — 2", заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: Шредер спрашивал о возможности запуска "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГерхард Шредер
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Герхард Шредер. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил Герхарду Шредеру, каких бумаг не хватает для поставки отремонтированной турбины для "Северного потока", их до сих пор нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее издание Stern сообщило, что экс-канцлер Герхард Шрёдер встречался на прошлой неделе с российским лидером Владимиром Путиным.
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 13:23
Песков рассказал об идее Шредера запустить "Северный поток — 2"
"Плюс ситуация с турбинами. Одна снята, она отправлена в Канаду на капремонт. Сейчас она в Германии. Но не хватает бумаг, и президент разъяснил, каких бумаг. Дело в том, что германская сторона, а именно Siemens, они завели весь этот проект под британское право и под британскую юрисдикцию, и даже сервисное обслуживание по действующим контрактам осуществляется не центральным офисом германской компании, а британской дочкой Siemens по британскому праву. И, конечно, Газпром, как поставщик, как собственник этой турбины, он просто обязан получить документы о том, что это не санкционный товар, не санкционная продукция, о том, что она не санкционирована. И документы о техническом состоянии. Пока этих документов нет, насколько мы знаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно, ли состоялась личная встреча Шредера с Путиным, какие вопросы на ней обсуждались и затрагивалась ли тема "Северного потока".
"При этом, бывший канцлер спрашивал, можно ли совсем в кризисной ситуации, гипотетически рассуждая, задействовать "Северный поток 2". И Путин не был инициатором, Путин не предлагал его включить, но Путин сказал, что технологически это возможно, проделана огромная работа. И этот проект, сложный механизм, готов к моментальному использованию", - сказал Песков журналистам.
Владимир Путин и Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 13:54
Немцы восхитились Шредером после его слов о Путине
 
ЭкономикаВладимир ПутинГерхард ШредерКанадаГерманияSiemensГазпромСеверный поток
 
 
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