13:26 03.08.2022 (обновлено: 13:56 03.08.2022)
Шредер спросил у Путина о запуске "Северного потока — 2", заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: Шредер спрашивал о возможности запуска "Северного потока — 2"
Герхард Шредер. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил Герхарду Шредеру, каких бумаг не хватает для поставки отремонтированной турбины для "Северного потока", их до сих пор нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее издание Stern сообщило, что экс-канцлер Герхард Шрёдер встречался на прошлой неделе с российским лидером Владимиром Путиным.
"Плюс ситуация с турбинами. Одна снята, она отправлена в Канаду на капремонт. Сейчас она в Германии. Но не хватает бумаг, и президент разъяснил, каких бумаг. Дело в том, что германская сторона, а именно Siemens, они завели весь этот проект под британское право и под британскую юрисдикцию, и даже сервисное обслуживание по действующим контрактам осуществляется не центральным офисом германской компании, а британской дочкой Siemens по британскому праву. И, конечно, Газпром, как поставщик, как собственник этой турбины, он просто обязан получить документы о том, что это не санкционный товар, не санкционная продукция, о том, что она не санкционирована. И документы о техническом состоянии. Пока этих документов нет, насколько мы знаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно, ли состоялась личная встреча Шредера с Путиным, какие вопросы на ней обсуждались и затрагивалась ли тема "Северного потока".
"При этом, бывший канцлер спрашивал, можно ли совсем в кризисной ситуации, гипотетически рассуждая, задействовать "Северный поток 2". И Путин не был инициатором, Путин не предлагал его включить, но Путин сказал, что технологически это возможно, проделана огромная работа. И этот проект, сложный механизм, готов к моментальному использованию", - сказал Песков журналистам.