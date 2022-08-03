https://ria.ru/20220803/shreder-1806914049.html

Шредер спросил у Путина о запуске "Северного потока — 2", заявил Песков

Шредер спросил у Путина о запуске "Северного потока — 2", заявил Песков - РИА Новости, 03.08.2022

Шредер спросил у Путина о запуске "Северного потока — 2", заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин сообщил Герхарду Шредеру, каких бумаг не хватает для поставки отремонтированной турбины для "Северного потока", их до сих пор нет,... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:26

2022-08-03T13:26

2022-08-03T13:56

экономика

владимир путин

герхард шредер

канада

германия

siemens

газпром

северный поток

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил Герхарду Шредеру, каких бумаг не хватает для поставки отремонтированной турбины для "Северного потока", их до сих пор нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее издание Stern сообщило, что экс-канцлер Герхард Шрёдер встречался на прошлой неделе с российским лидером Владимиром Путиным."Плюс ситуация с турбинами. Одна снята, она отправлена в Канаду на капремонт. Сейчас она в Германии. Но не хватает бумаг, и президент разъяснил, каких бумаг. Дело в том, что германская сторона, а именно Siemens, они завели весь этот проект под британское право и под британскую юрисдикцию, и даже сервисное обслуживание по действующим контрактам осуществляется не центральным офисом германской компании, а британской дочкой Siemens по британскому праву. И, конечно, Газпром, как поставщик, как собственник этой турбины, он просто обязан получить документы о том, что это не санкционный товар, не санкционная продукция, о том, что она не санкционирована. И документы о техническом состоянии. Пока этих документов нет, насколько мы знаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно, ли состоялась личная встреча Шредера с Путиным, какие вопросы на ней обсуждались и затрагивалась ли тема "Северного потока"."При этом, бывший канцлер спрашивал, можно ли совсем в кризисной ситуации, гипотетически рассуждая, задействовать "Северный поток 2". И Путин не был инициатором, Путин не предлагал его включить, но Путин сказал, что технологически это возможно, проделана огромная работа. И этот проект, сложный механизм, готов к моментальному использованию", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220803/putin-1806913455.html

https://ria.ru/20220803/shreder-1806927524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, герхард шредер, канада, германия, siemens, газпром, северный поток