https://ria.ru/20220803/shreder-1806862078.html
В Госдуме считают, что слова Шредера о "Северном потоке — 2" не услышат
В Госдуме считают, что слова Шредера о "Северном потоке — 2" не услышат - РИА Новости, 03.08.2022
В Госдуме считают, что слова Шредера о "Северном потоке — 2" не услышат
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер - пронемецкий политик, а не пророссийский, он думает о благе Германии в отличие от нынешних немецких лидеров, но к нему,... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T10:48
2022-08-03T10:48
2022-08-03T10:48
экономика
цены на нефть
германия
северный поток — 2
герхард шредер
россия
госдума рф
олег морозов
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер - пронемецкий политик, а не пророссийский, он думает о благе Германии в отличие от нынешних немецких лидеров, но к нему, скорее всего, не прислушаются в том, что касается введения в эксплуатацию "Северного потока 2", заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Ранее Шредер заявил, что самым простым решением проблемы нехватки газа в Германии было бы введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2"."Скорее всего, не прислушаются. Шредер не пророссийский, а пронемецкий политик. Он думает о благе Германии. А нынешние лидеры Германии думают, как вернее лизнуть Байдена за счёт своих граждан", - сказал он.Морозов добавил, что для введения в эксплуатацию "Северного потока 2" нет технических проблем, но нужна политическая воля. "С технической точки зрения проблем нет. Нужна политическая воля, и газ в полном объеме на долгосрочных условиях и по комфортным ценам поступит немцам. Чего проще?" - отметил он.
https://ria.ru/20220803/katastrofa-1806824720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, германия, северный поток — 2, герхард шредер, россия, госдума рф, олег морозов, санкции в отношении россии
В Госдуме считают, что слова Шредера о "Северном потоке — 2" не услышат
Депутат Морозов считает, что к словам Шредера о "Северном потоке — 2" не прислушаются
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер - пронемецкий политик, а не пророссийский, он думает о благе Германии в отличие от нынешних немецких лидеров, но к нему, скорее всего, не прислушаются в том, что касается введения в эксплуатацию "Северного потока 2", заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее Шредер заявил, что самым простым решением проблемы нехватки газа в Германии
было бы введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2
".
"Скорее всего, не прислушаются. Шредер не пророссийский, а пронемецкий политик. Он думает о благе Германии. А нынешние лидеры Германии думают, как вернее лизнуть Байдена за счёт своих граждан", - сказал он.
Морозов добавил, что для введения в эксплуатацию "Северного потока 2" нет технических проблем, но нужна политическая воля. "С технической точки зрения проблем нет. Нужна политическая воля, и газ в полном объеме на долгосрочных условиях и по комфортным ценам поступит немцам. Чего проще?" - отметил он.