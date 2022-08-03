https://ria.ru/20220803/shreder-1806862078.html

В Госдуме считают, что слова Шредера о "Северном потоке — 2" не услышат

В Госдуме считают, что слова Шредера о "Северном потоке — 2" не услышат - РИА Новости, 03.08.2022

В Госдуме считают, что слова Шредера о "Северном потоке — 2" не услышат

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер - пронемецкий политик, а не пророссийский, он думает о благе Германии в отличие от нынешних немецких лидеров, но к нему,... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T10:48

2022-08-03T10:48

2022-08-03T10:48

экономика

цены на нефть

германия

северный поток — 2

герхард шредер

россия

госдума рф

олег морозов

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер - пронемецкий политик, а не пророссийский, он думает о благе Германии в отличие от нынешних немецких лидеров, но к нему, скорее всего, не прислушаются в том, что касается введения в эксплуатацию "Северного потока 2", заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Ранее Шредер заявил, что самым простым решением проблемы нехватки газа в Германии было бы введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2"."Скорее всего, не прислушаются. Шредер не пророссийский, а пронемецкий политик. Он думает о благе Германии. А нынешние лидеры Германии думают, как вернее лизнуть Байдена за счёт своих граждан", - сказал он.Морозов добавил, что для введения в эксплуатацию "Северного потока 2" нет технических проблем, но нужна политическая воля. "С технической точки зрения проблем нет. Нужна политическая воля, и газ в полном объеме на долгосрочных условиях и по комфортным ценам поступит немцам. Чего проще?" - отметил он.

https://ria.ru/20220803/katastrofa-1806824720.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, германия, северный поток — 2, герхард шредер, россия, госдума рф, олег морозов, санкции в отношении россии