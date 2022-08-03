https://ria.ru/20220803/shkolniki-1806953473.html

Число школьников в Ленобласти за пять лет увеличилось на 26 процентов

Число школьников в Ленобласти за пять лет увеличилось на 26 процентов - РИА Новости, 03.08.2022

Число школьников в Ленобласти за пять лет увеличилось на 26 процентов

В Ленинградской области за пять лет на 26% увеличилось количество школьников, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации со ссылкой... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T14:59

2022-08-03T14:59

2022-08-03T14:59

ленинградская область

александр дрозденко

школа

образование - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг — РИА Новости. В Ленинградской области за пять лет на 26% увеличилось количество школьников, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации со ссылкой на исследование РАНХиГС.По его словам, также в регионе на 13% увеличилось количество учителей в школах. При этом большинство из них не планирует в ближайшее время уходить из системы образования. Кроме того, в Ленинградской области 1 сентября этого года в школу придут более 25 тысяч первоклассников, что на 3,6 тысячи больше, чем в прошлом году. В целом, численность учащихся всех классов в школах региона увеличится на семь тысяч человек, и составит в новом учебном году более 190 учеников."Закономерный и очень хороший результат. Подтверждает, что Ленинградская область - регион комфортный для проживания, его выбирают для жизни семьи с детьми. Нас уже больше двух миллионов и мы стали одним из регионов, где численность населения только растет. В Ленинградской области активно развивается социальная сфера – столько, сколько мы вводим сейчас школ и детских садов, регион никогда не вводил. За десять лет построено и введено 26 школ на 17,5 тысячи мест", - подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

https://ria.ru/20220727/murino-1805410901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, школа, образование - общество