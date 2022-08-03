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Иркутская область взяла шефство над городом Кировск в ЛНР - РИА Новости, 03.08.2022
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Иркутская область
https://ria.ru/20220803/shefstvo-1806967388.html
Иркутская область взяла шефство над городом Кировск в ЛНР
Иркутская область взяла шефство над городом Кировск в ЛНР - РИА Новости, 03.08.2022
Иркутская область взяла шефство над городом Кировск в ЛНР
Иркутская область берет шефство над городом Кировск Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:25
2022-08-03T16:19
иркутская область
игорь кобзев
луганская народная республика
кировск
иркутская область
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ИРКУТСК, 3 авг – РИА Новости. Иркутская область берет шефство над городом Кировск Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев находится с рабочим визитом в Луганской Народной Республике, он подписал соглашения о сотрудничестве."Иркутская область готова протянуть руку помощи Луганской Народной Республике, народу Донбасса. Приангарье берет шефство над городом Кировск в ЛНР. Будем помогать кадрами, техникой, оборудованием, материалами, содействовать в решении текущих проблем", - сказал Кобзев во время подписания соглашения.Подписи под документом поставили председатель правительства ЛНР Сергей Козлов и мэр Кировска Виктория Сергеева.Сейчас профильные министерства Иркутской области находятся в тесном контакте с администрацией и отраслевыми ведомствами Кировска. В город с 2014 года из Иркутска регулярно направляется помощь. В ближайшее время спецбортом из Иркутска будет дополнительно отправлено 27 тонн гуманитарного груза. Распоряжением губернатора создана рабочая группа, члены которой ранее бывали в Кировске, обследовали инфраструктуру города, осмотрели проблемные объекты, провели переговоры с потенциальными подрядными организациями, которые займутся восстановлением жилых домов, благоустройством, ремонтом автодорог. Кроме этого, регион окажет содействие в покупке оборудования для городской больницы, объектов образования, культуры и социальной сферы.Козлов отметил, что среди первоочередных задач, которые он обсудил с Кобзевым, было обеспечение жителей ЛНР водой, ремонт дорог, объектов образования и культуры.
https://ria.ru/20220729/shefstvo-1805841940.html
https://ria.ru/20220802/soglashenie-1806792051.html
луганская народная республика
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игорь кобзев, луганская народная республика, кировск, иркутская область
15:25 03.08.2022 (обновлено: 16:19 03.08.2022)
 

Иркутская область взяла шефство над городом Кировск в ЛНР

© РИА Новости / Владимир Иванов / Перейти в фотобанкПанорама Иркутска
Панорама Иркутска - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Владимир Иванов
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ИРКУТСК, 3 авг – РИА Новости. Иркутская область берет шефство над городом Кировск Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев находится с рабочим визитом в Луганской Народной Республике, он подписал соглашения о сотрудничестве.
"Иркутская область готова протянуть руку помощи Луганской Народной Республике, народу Донбасса. Приангарье берет шефство над городом Кировск в ЛНР. Будем помогать кадрами, техникой, оборудованием, материалами, содействовать в решении текущих проблем", - сказал Кобзев во время подписания соглашения.
Подписи под документом поставили председатель правительства ЛНР Сергей Козлов и мэр Кировска Виктория Сергеева.
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Сейчас профильные министерства Иркутской области находятся в тесном контакте с администрацией и отраслевыми ведомствами Кировска. В город с 2014 года из Иркутска регулярно направляется помощь. В ближайшее время спецбортом из Иркутска будет дополнительно отправлено 27 тонн гуманитарного груза. Распоряжением губернатора создана рабочая группа, члены которой ранее бывали в Кировске, обследовали инфраструктуру города, осмотрели проблемные объекты, провели переговоры с потенциальными подрядными организациями, которые займутся восстановлением жилых домов, благоустройством, ремонтом автодорог. Кроме этого, регион окажет содействие в покупке оборудования для городской больницы, объектов образования, культуры и социальной сферы.
Козлов отметил, что среди первоочередных задач, которые он обсудил с Кобзевым, было обеспечение жителей ЛНР водой, ремонт дорог, объектов образования и культуры.
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