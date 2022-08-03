https://ria.ru/20220803/shefstvo-1806967388.html

Иркутская область взяла шефство над городом Кировск в ЛНР

Иркутская область взяла шефство над городом Кировск в ЛНР - РИА Новости, 03.08.2022

Иркутская область взяла шефство над городом Кировск в ЛНР

Иркутская область берет шефство над городом Кировск Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:25

2022-08-03T15:25

2022-08-03T16:19

иркутская область

игорь кобзев

луганская народная республика

кировск

иркутская область

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ИРКУТСК, 3 авг – РИА Новости. Иркутская область берет шефство над городом Кировск Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев находится с рабочим визитом в Луганской Народной Республике, он подписал соглашения о сотрудничестве."Иркутская область готова протянуть руку помощи Луганской Народной Республике, народу Донбасса. Приангарье берет шефство над городом Кировск в ЛНР. Будем помогать кадрами, техникой, оборудованием, материалами, содействовать в решении текущих проблем", - сказал Кобзев во время подписания соглашения.Подписи под документом поставили председатель правительства ЛНР Сергей Козлов и мэр Кировска Виктория Сергеева.Сейчас профильные министерства Иркутской области находятся в тесном контакте с администрацией и отраслевыми ведомствами Кировска. В город с 2014 года из Иркутска регулярно направляется помощь. В ближайшее время спецбортом из Иркутска будет дополнительно отправлено 27 тонн гуманитарного груза. Распоряжением губернатора создана рабочая группа, члены которой ранее бывали в Кировске, обследовали инфраструктуру города, осмотрели проблемные объекты, провели переговоры с потенциальными подрядными организациями, которые займутся восстановлением жилых домов, благоустройством, ремонтом автодорог. Кроме этого, регион окажет содействие в покупке оборудования для городской больницы, объектов образования, культуры и социальной сферы.Козлов отметил, что среди первоочередных задач, которые он обсудил с Кобзевым, было обеспечение жителей ЛНР водой, ремонт дорог, объектов образования и культуры.

https://ria.ru/20220729/shefstvo-1805841940.html

https://ria.ru/20220802/soglashenie-1806792051.html

луганская народная республика

кировск

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

игорь кобзев, луганская народная республика, кировск, иркутская область