https://ria.ru/20220803/serdtse-1805365813.html

"Правда тела". Может ли сердце заболеть от стресса

"Правда тела". Может ли сердце заболеть от стресса - РИА Новости, 03.08.2022

"Правда тела". Может ли сердце заболеть от стресса

"Не волнуйся, а то сердечко не выдержит", "так испугался, что сердце разорвалось" - известные присказки, которыми любили пугать многие бабушки. Есть ли на самом деле связь между переживаниями и здоровьем сердечно-сосудистой системы, кто в зоне риска хронического стресса и снизит ли вероятность инфаркта активное битье тарелок.

2022-08-03T12:00

2022-08-03T12:00

2022-08-03T12:00

правда тела

подкаст

стресс

здоровый образ жизни (зож)

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"Правда тела". Может ли сердце заболеть от стресса "Не волнуйся, а то сердечко не выдержит", "так испугался, что сердце разорвалось" - известные присказки, которыми любили пугать многие бабушки. Есть ли на самом деле связь между переживаниями и здоровьем сердечно-сосудистой системы, кто в зоне риска хронического стресса и снизит ли вероятность инфаркта активное битье тарелок. audio/mpeg

"Правда тела". Может ли сердце заболеть от стресса "Не волнуйся, а то сердечко не выдержит", "так испугался, что сердце разорвалось" - известные присказки, которыми любили пугать многие бабушки. Есть ли на самом деле связь между переживаниями и здоровьем сердечно-сосудистой системы, кто в зоне риска хронического стресса и снизит ли вероятность инфаркта активное битье тарелок. audio/mpeg

Что может спровоцировать патологию в сердечно-сосудистой системе человека, кому психотерапия нужна для физического здоровья и есть ли упражнения для быстрой помощи при стрессе - объясняет медицинский психолог, специалист по психосоматике Анастасия Юдаева. 2:30 – как работает хронический стресс4:20 – живете в мегаполисе? поздравляем, у вас стресс5:00 – "хомячку в вольере лучше, чем человеку в городе"6:20 – куда надо приложить психотерапию7:00 – оттенки катастрофизации8:40 – становятся ли люди стрессоустойчивее с возрастом12:20 – как избежать "сорванной крышечки"13:40 – дыхание по квадрату – "скорая помощь" в стрессе17:00 – мудрость еврейских мам (и котиков)Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Полина ПанинаМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, стресс, здоровый образ жизни (зож), аудио