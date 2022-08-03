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СБУ боролась с желающими получить российский паспорт украинцами - РИА Новости, 03.08.2022
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СБУ боролась с желающими получить российский паспорт украинцами
СБУ боролась с желающими получить российский паспорт украинцами - РИА Новости, 03.08.2022
СБУ боролась с желающими получить российский паспорт украинцами
Отделение Службы безопасности Украины в Херсонской области еще в 2019 году опубликовало в украинских СМИ заказную статью, в которой получение гражданами страны... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T04:08
2022-08-03T07:35
в мире
украина
херсонская область
служба безопасности украины
россия
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ХЕРСОН, 3 авг - РИА Новости. Отделение Службы безопасности Украины в Херсонской области еще в 2019 году опубликовало в украинских СМИ заказную статью, в которой получение гражданами страны российского гражданства объявлялось угрозой национальной безопасности, следует из секретных документов СБУ, попавших в распоряжение РИА Новости.В них, в частности, говорилось о росте числа случаев получения украинцами российских паспортов, что, по версии старшего оперуполномоченного УСБУ в Херсонской области Михаила Лихтея, угрожало территориальной целостности страны.Для того чтобы купировать эту "угрозу", Лихтей с помощью агента "Типо" опубликовал в украинском интернет-издании "ШоТам.in.ua" статью, в которой процесс предоставления российского гражданства украинцам представлялся как "фактор, который на данном этапе несет значительную угрозу национальной безопасности Украины и используется соседней страной для раскола украинской нации"."Также внимание аудитории было сосредоточено на уголовной ответственности (за приобретение российского гражданства) по признакам статьи 110 уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность страны) в наиболее опасных случаях", - говорилось в соответствующем рапорте Лихтея.Оперативник делал вывод, что "проведенная работа достигла определенного позитивного результата".Ранее РИА Новости публиковало документы СБУ об использовании украинских журналистов и блогеров для реализации своих оперативных задач, в частности по дискредитации лидеров движения крымских татар, лояльных к киевскому режиму.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220731/yazyk-1806245106.html
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в мире, украина, херсонская область , служба безопасности украины, россия
04:08 03.08.2022 (обновлено: 07:35 03.08.2022)
 
СБУ боролась с желающими получить российский паспорт украинцами

СБУ заказывала статьи в СМИ для борьбы с желанием украинцев получать гражданство России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание СБУ
Здание СБУ - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание СБУ. Архивное фото
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ХЕРСОН, 3 авг - РИА Новости. Отделение Службы безопасности Украины в Херсонской области еще в 2019 году опубликовало в украинских СМИ заказную статью, в которой получение гражданами страны российского гражданства объявлялось угрозой национальной безопасности, следует из секретных документов СБУ, попавших в распоряжение РИА Новости.
В них, в частности, говорилось о росте числа случаев получения украинцами российских паспортов, что, по версии старшего оперуполномоченного УСБУ в Херсонской области Михаила Лихтея, угрожало территориальной целостности страны.
Для того чтобы купировать эту "угрозу", Лихтей с помощью агента "Типо" опубликовал в украинском интернет-издании "ШоТам.in.ua" статью, в которой процесс предоставления российского гражданства украинцам представлялся как "фактор, который на данном этапе несет значительную угрозу национальной безопасности Украины и используется соседней страной для раскола украинской нации".
"Также внимание аудитории было сосредоточено на уголовной ответственности (за приобретение российского гражданства) по признакам статьи 110 уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность страны) в наиболее опасных случаях", - говорилось в соответствующем рапорте Лихтея.
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Оперативник делал вывод, что "проведенная работа достигла определенного позитивного результата".
Ранее РИА Новости публиковало документы СБУ об использовании украинских журналистов и блогеров для реализации своих оперативных задач, в частности по дискредитации лидеров движения крымских татар, лояльных к киевскому режиму.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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