https://ria.ru/20220803/sbu-1806822055.html

СБУ боролась с желающими получить российский паспорт украинцами

СБУ боролась с желающими получить российский паспорт украинцами - РИА Новости, 03.08.2022

СБУ боролась с желающими получить российский паспорт украинцами

Отделение Службы безопасности Украины в Херсонской области еще в 2019 году опубликовало в украинских СМИ заказную статью, в которой получение гражданами страны... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T04:08

2022-08-03T04:08

2022-08-03T07:35

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ХЕРСОН, 3 авг - РИА Новости. Отделение Службы безопасности Украины в Херсонской области еще в 2019 году опубликовало в украинских СМИ заказную статью, в которой получение гражданами страны российского гражданства объявлялось угрозой национальной безопасности, следует из секретных документов СБУ, попавших в распоряжение РИА Новости.В них, в частности, говорилось о росте числа случаев получения украинцами российских паспортов, что, по версии старшего оперуполномоченного УСБУ в Херсонской области Михаила Лихтея, угрожало территориальной целостности страны.Для того чтобы купировать эту "угрозу", Лихтей с помощью агента "Типо" опубликовал в украинском интернет-издании "ШоТам.in.ua" статью, в которой процесс предоставления российского гражданства украинцам представлялся как "фактор, который на данном этапе несет значительную угрозу национальной безопасности Украины и используется соседней страной для раскола украинской нации"."Также внимание аудитории было сосредоточено на уголовной ответственности (за приобретение российского гражданства) по признакам статьи 110 уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность страны) в наиболее опасных случаях", - говорилось в соответствующем рапорте Лихтея.Оперативник делал вывод, что "проведенная работа достигла определенного позитивного результата".Ранее РИА Новости публиковало документы СБУ об использовании украинских журналистов и блогеров для реализации своих оперативных задач, в частности по дискредитации лидеров движения крымских татар, лояльных к киевскому режиму.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220731/yazyk-1806245106.html

https://ria.ru/20220802/raskol-1806559961.html

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