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Швейцария приняла седьмой пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 03.08.2022
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Швейцария приняла седьмой пакет антироссийских санкций
Швейцария приняла седьмой пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 03.08.2022
Швейцария приняла седьмой пакет антироссийских санкций
Швейцария приняла седьмой пакет санкции ЕС против России, включая эмбарго на поставки золота, говорится в опубликованном в среду постановлении Федерального... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:53
2022-08-03T17:42
в мире
россия
швейцария
санкции в отношении россии
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ЖЕНЕВА, 3 авг - РИА Новости. Швейцария приняла седьмой пакет санкции ЕС против России, включая эмбарго на поставки золота, говорится в опубликованном в среду постановлении Федерального совета страны на сайте ведомства."Федеральный совет ввел новые санкции в отношении России в связи с продолжающейся... (спецоперацией) на Украине. Таким образом, он принимает последний пакет санкций ЕС в отношении золота и изделий из золота (из РФ). Меры вступают в силу 3 августа 2022 года в 18 часов (19.00 мск)", - сказано в документе.
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в мире, россия, швейцария, санкции в отношении россии
15:53 03.08.2022 (обновлено: 17:42 03.08.2022)
 
Швейцария приняла седьмой пакет антироссийских санкций

Власти Швейцарии приняли седьмой пакет санкций против России, включая эмбарго на золото

CC BY-SA 2.0 / Dennis Jarvis / Switzerland-03160 - Street SceneБерн, Швейцария
Берн, Швейцария - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
CC BY-SA 2.0 / Dennis Jarvis / Switzerland-03160 - Street Scene
Берн, Швейцария. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 3 авг - РИА Новости. Швейцария приняла седьмой пакет санкции ЕС против России, включая эмбарго на поставки золота, говорится в опубликованном в среду постановлении Федерального совета страны на сайте ведомства.
"Федеральный совет ввел новые санкции в отношении России в связи с продолжающейся... (спецоперацией) на Украине. Таким образом, он принимает последний пакет санкций ЕС в отношении золота и изделий из золота (из РФ). Меры вступают в силу 3 августа 2022 года в 18 часов (19.00 мск)", - сказано в документе.
Логотип компании Samsung - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 10:43Сказано в эфире
"Изящный обход санкций": эксперт о поставках ремкомплектов Samsung в РФ
 
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