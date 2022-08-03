https://ria.ru/20220803/sanktsii-1806980357.html

Швейцария приняла седьмой пакет антироссийских санкций

Швейцария приняла седьмой пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 03.08.2022

Швейцария приняла седьмой пакет антироссийских санкций

Швейцария приняла седьмой пакет санкции ЕС против России, включая эмбарго на поставки золота, говорится в опубликованном в среду постановлении Федерального... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:53

2022-08-03T15:53

2022-08-03T17:42

в мире

россия

швейцария

санкции в отношении россии

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ЖЕНЕВА, 3 авг - РИА Новости. Швейцария приняла седьмой пакет санкции ЕС против России, включая эмбарго на поставки золота, говорится в опубликованном в среду постановлении Федерального совета страны на сайте ведомства."Федеральный совет ввел новые санкции в отношении России в связи с продолжающейся... (спецоперацией) на Украине. Таким образом, он принимает последний пакет санкций ЕС в отношении золота и изделий из золота (из РФ). Меры вступают в силу 3 августа 2022 года в 18 часов (19.00 мск)", - сказано в документе.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, швейцария, санкции в отношении россии