https://ria.ru/20220803/sanktsii-1806980357.html
Швейцария приняла седьмой пакет антироссийских санкций
Швейцария приняла седьмой пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 03.08.2022
Швейцария приняла седьмой пакет антироссийских санкций
Швейцария приняла седьмой пакет санкции ЕС против России, включая эмбарго на поставки золота, говорится в опубликованном в среду постановлении Федерального... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:53
2022-08-03T15:53
2022-08-03T17:42
в мире
россия
швейцария
санкции в отношении россии
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ЖЕНЕВА, 3 авг - РИА Новости. Швейцария приняла седьмой пакет санкции ЕС против России, включая эмбарго на поставки золота, говорится в опубликованном в среду постановлении Федерального совета страны на сайте ведомства."Федеральный совет ввел новые санкции в отношении России в связи с продолжающейся... (спецоперацией) на Украине. Таким образом, он принимает последний пакет санкций ЕС в отношении золота и изделий из золота (из РФ). Меры вступают в силу 3 августа 2022 года в 18 часов (19.00 мск)", - сказано в документе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, швейцария, санкции в отношении россии
15:53 03.08.2022 (обновлено: 17:42 03.08.2022)
Швейцария приняла седьмой пакет антироссийских санкций
Власти Швейцарии приняли седьмой пакет санкций против России, включая эмбарго на золото