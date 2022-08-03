https://ria.ru/20220803/sanktsii-1806849129.html

Санкции США не повлияют на деятельность "Сколково", заявили в фонде

Санкции США не повлияют на деятельность "Сколково", заявили в фонде - РИА Новости, 03.08.2022

Санкции США не повлияют на деятельность "Сколково", заявили в фонде

Введенные США ограничения не повлияют на операционную деятельность фонда "Сколково", санкции не коснулись участников проекта и их деятельности, рассказали РИА... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T09:54

2022-08-03T09:54

2022-08-03T09:54

экономика

технологии

сша

сколково

сколковский институт науки и технологий

московский физико-технический институт

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Введенные США ограничения не повлияют на операционную деятельность фонда "Сколково", санкции не коснулись участников проекта и их деятельности, рассказали РИА Новости в пресс-службе фонда.Во вторник США ввели санкции против Сколковского института науки и технологий, технопарка и фонда "Сколково", МФТИ, Пензенского научно-исследовательского электротехнического института, Зеленоградского нанотехнологического центра, Института электронных управляющих машин, Института системного анализа Российской академии наук, АО "Светлана-Полупроводники", Воронежского завода полупроводниковых приборов и других предприятий сферы высоких технологий."Ограничения, введенные США, не оказывают какого-либо влияния на операционную деятельность фонда "Сколково". Фонд продолжает выполнять предусмотренные законодательством Российской Федерации функции и оказывать сервисы в полном объеме", - говорится в сообщении.Уточняется, что введенные ограничения не касаются участников проекта и их деятельности."При необходимости фонд может предоставить более детальные разъяснения по индивидуальным запросам участников проекта", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806800953.html

https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806799463.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, сша, сколково, сколковский институт науки и технологий, московский физико-технический институт, санкции в отношении россии