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Санкции США не повлияют на деятельность "Сколково", заявили в фонде - РИА Новости, 03.08.2022
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Санкции США не повлияют на деятельность "Сколково", заявили в фонде
Санкции США не повлияют на деятельность "Сколково", заявили в фонде - РИА Новости, 03.08.2022
Санкции США не повлияют на деятельность "Сколково", заявили в фонде
Введенные США ограничения не повлияют на операционную деятельность фонда "Сколково", санкции не коснулись участников проекта и их деятельности, рассказали РИА... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T09:54
2022-08-03T09:54
экономика
технологии
сша
сколково
сколковский институт науки и технологий
московский физико-технический институт
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Введенные США ограничения не повлияют на операционную деятельность фонда "Сколково", санкции не коснулись участников проекта и их деятельности, рассказали РИА Новости в пресс-службе фонда.Во вторник США ввели санкции против Сколковского института науки и технологий, технопарка и фонда "Сколково", МФТИ, Пензенского научно-исследовательского электротехнического института, Зеленоградского нанотехнологического центра, Института электронных управляющих машин, Института системного анализа Российской академии наук, АО "Светлана-Полупроводники", Воронежского завода полупроводниковых приборов и других предприятий сферы высоких технологий."Ограничения, введенные США, не оказывают какого-либо влияния на операционную деятельность фонда "Сколково". Фонд продолжает выполнять предусмотренные законодательством Российской Федерации функции и оказывать сервисы в полном объеме", - говорится в сообщении.Уточняется, что введенные ограничения не касаются участников проекта и их деятельности."При необходимости фонд может предоставить более детальные разъяснения по индивидуальным запросам участников проекта", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806800953.html
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экономика, технологии, сша, сколково, сколковский институт науки и технологий, московский физико-технический институт, санкции в отношении россии
09:54 03.08.2022
 
Санкции США не повлияют на деятельность "Сколково", заявили в фонде

Фонд "Сколково": санкции США не повлияют на операционную деятельность

© РИА Новости / Сергей МамонтовСколковский институт науки и технологий Сколтех
Сколковский институт науки и технологий Сколтех - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Сколковский институт науки и технологий Сколтех. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Введенные США ограничения не повлияют на операционную деятельность фонда "Сколково", санкции не коснулись участников проекта и их деятельности, рассказали РИА Новости в пресс-службе фонда.
Во вторник США ввели санкции против Сколковского института науки и технологий, технопарка и фонда "Сколково", МФТИ, Пензенского научно-исследовательского электротехнического института, Зеленоградского нанотехнологического центра, Института электронных управляющих машин, Института системного анализа Российской академии наук, АО "Светлана-Полупроводники", Воронежского завода полупроводниковых приборов и других предприятий сферы высоких технологий.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 21:55
Новые санкции США затронули ММК и структуры Сколково
"Ограничения, введенные США, не оказывают какого-либо влияния на операционную деятельность фонда "Сколково". Фонд продолжает выполнять предусмотренные законодательством Российской Федерации функции и оказывать сервисы в полном объеме", - говорится в сообщении.
Уточняется, что введенные ограничения не касаются участников проекта и их деятельности.
"При необходимости фонд может предоставить более детальные разъяснения по индивидуальным запросам участников проекта", - отметили в пресс-службе.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 21:38
США ввели санкции против Московского физико-технического института
 
ЭкономикаТехнологииСШАСколковоСколковский институт науки и технологийМосковский физико-технический институтСанкции в отношении России
 
 
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