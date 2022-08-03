https://ria.ru/20220803/sanktsii-1806822994.html
Антонов заявил, что новые санкции США против России вредят мировым рынкам
Антонов заявил, что новые санкции США против России вредят мировым рынкам - РИА Новости, 03.08.2022
Антонов заявил, что новые санкции США против России вредят мировым рынкам
Очередные санкции США против России еще сильнее расшатывают глобальные рынки, и без того страдающие от нарушений логистики, заявил российский посол в Вашингтоне РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T04:53
2022-08-03T04:53
2022-08-03T07:36
в мире
санкции в отношении россии
россия
сша
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Очередные санкции США против России еще сильнее расшатывают глобальные рынки, и без того страдающие от нарушений логистики, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Во вторник США расширили санкции в отношении России, включив в ограничительный список 13 физических и более 30 юридических лиц."Раскрученная Вашингтоном "санкционная машина" продолжает "штамповать" ограничения против отечественного бизнеса в попытке вытеснить Россию с мировых рынков. Занять освободившиеся позиции за счет банального шантажа, а не справедливой конкуренции", - говорится в ответе Антонова на вопрос СМИ, опубликованном российским посольством.Глава дипмиссии отметил, что подобное "усердие" Вашингтона "дополнительно расшатывает глобальные рынки, и без того страдающие от значительных нарушений цепочек поставок". Такая ситуация влечет за собой дальнейший рост цен и трудности с получением продукции. "Наибольший ущерб будет нанесен развивающимся странам", - констатировал посол.При этом он заверил, что "изолировать Россию не получится, как бы ни старались наши оппоненты".С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806780819.html
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в мире, санкции в отношении россии, россия, сша, анатолий антонов
04:53 03.08.2022 (обновлено: 07:36 03.08.2022)
Антонов заявил, что новые санкции США против России вредят мировым рынкам
Посол России Антонов заявил, что новые санкции США против Москвы расшатывают мировые рынки
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Очередные санкции США против России еще сильнее расшатывают глобальные рынки, и без того страдающие от нарушений логистики, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Во вторник США
расширили санкции в отношении России
, включив в ограничительный список 13 физических и более 30 юридических лиц.
"Раскрученная Вашингтоном "санкционная машина" продолжает "штамповать" ограничения против отечественного бизнеса в попытке вытеснить Россию с мировых рынков. Занять освободившиеся позиции за счет банального шантажа, а не справедливой конкуренции", - говорится в ответе Антонова на вопрос СМИ, опубликованном российским посольством.
Глава дипмиссии отметил, что подобное "усердие" Вашингтона "дополнительно расшатывает глобальные рынки, и без того страдающие от значительных нарушений цепочек поставок". Такая ситуация влечет за собой дальнейший рост цен и трудности с получением продукции. "Наибольший ущерб будет нанесен развивающимся странам", - констатировал посол.
При этом он заверил, что "изолировать Россию не получится, как бы ни старались наши оппоненты".
С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России
. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США
, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал президент Владимир Путин
, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.