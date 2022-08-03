https://ria.ru/20220803/sanktsii-1806822994.html

Антонов заявил, что новые санкции США против России вредят мировым рынкам

Антонов заявил, что новые санкции США против России вредят мировым рынкам - РИА Новости, 03.08.2022

Антонов заявил, что новые санкции США против России вредят мировым рынкам

Очередные санкции США против России еще сильнее расшатывают глобальные рынки, и без того страдающие от нарушений логистики, заявил российский посол в Вашингтоне РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T04:53

2022-08-03T04:53

2022-08-03T07:36

в мире

санкции в отношении россии

россия

сша

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Очередные санкции США против России еще сильнее расшатывают глобальные рынки, и без того страдающие от нарушений логистики, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Во вторник США расширили санкции в отношении России, включив в ограничительный список 13 физических и более 30 юридических лиц."Раскрученная Вашингтоном "санкционная машина" продолжает "штамповать" ограничения против отечественного бизнеса в попытке вытеснить Россию с мировых рынков. Занять освободившиеся позиции за счет банального шантажа, а не справедливой конкуренции", - говорится в ответе Антонова на вопрос СМИ, опубликованном российским посольством.Глава дипмиссии отметил, что подобное "усердие" Вашингтона "дополнительно расшатывает глобальные рынки, и без того страдающие от значительных нарушений цепочек поставок". Такая ситуация влечет за собой дальнейший рост цен и трудности с получением продукции. "Наибольший ущерб будет нанесен развивающимся странам", - констатировал посол.При этом он заверил, что "изолировать Россию не получится, как бы ни старались наши оппоненты".С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806780819.html

https://ria.ru/20220802/samolety-1806770364.html

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в мире, санкции в отношении россии, россия, сша, анатолий антонов