Рейтинг@Mail.ru
КНР вводит санкции против двух тайваньских фондов - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220803/sanktsii-1806822865.html
КНР вводит санкции против двух тайваньских фондов
КНР вводит санкции против двух тайваньских фондов - РИА Новости, 03.08.2022
КНР вводит санкции против двух тайваньских фондов
Китай принял решение ввести санкции против двух тайваньских фондов за сепаратистскую деятельность, компаниям материковой части Китая запрещено сотрудничать с... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T04:48
2022-08-03T05:20
в мире
китай
тайвань
визит пелоси на тайвань
чжан цзюнь
сша
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg
ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Китай принял решение ввести санкции против двух тайваньских фондов за сепаратистскую деятельность, компаниям материковой части Китая запрещено сотрудничать с предприятиями, делавшими в фонды пожертвования, заявил в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан."Под видом демократии и совместного развития "Тайваньский фонд демократии" и "Фонд международного сотрудничества и развития", организации, связанные со сторонниками "независимости Тайваня", активно участвуют в сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня на международной арене, изо всех сил пытаясь сблизиться с внешними антикитайскими силами, осуществляют нападки и очерняют материковый Китай, а деньги используют как наживку для расширения так называемого "международного пространства" Тайваня", - заявил Ма Сяогуан, слова которого приводятся в заявлении канцелярии.Он указал, что "материковый Китай принял решение о введении дисциплинарных мер в отношении вышеуказанных фондом и запрете им сотрудничать с организациями материкового Китая, предприятиями и физическими лицами".Вместе с тем власти Китая приняли решение привлечь к ответственности организации, предприятия и физических лиц, оказывающих финансовую помощь или услуги указанным фондам, и принять другие необходимые меры.В заявлении подчеркивается, что организациям, предприятиям и частным лицам материкового Китая запрещается проводить какие-либо сделки и сотрудничать с Speedtech Energy, Hyweb Technology, Tianliang Medical (Skyla), SkyEyes GPS Technology и другими предприятиями, которые сделали пожертвования в указанные фонды, а руководителям соответствующих предприятий запрещен въезд в материковую часть Китая.Спикер палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя во вторник. Это первый ее визит в Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является красной линией.
https://ria.ru/20220803/vvoz-1806823099.html
https://ria.ru/20220803/tayvan-1806822215.html
китай
тайвань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_20542c4395a51356d93cd33cda88f0f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, тайвань, визит пелоси на тайвань, чжан цзюнь, сша, оон
04:48 03.08.2022 (обновлено: 05:20 03.08.2022)
 
КНР вводит санкции против двух тайваньских фондов

Китай введет санкции против двух тайваньских фондов за сепаратистскую деятельность

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Китай принял решение ввести санкции против двух тайваньских фондов за сепаратистскую деятельность, компаниям материковой части Китая запрещено сотрудничать с предприятиями, делавшими в фонды пожертвования, заявил в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан.
"Под видом демократии и совместного развития "Тайваньский фонд демократии" и "Фонд международного сотрудничества и развития", организации, связанные со сторонниками "независимости Тайваня", активно участвуют в сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня на международной арене, изо всех сил пытаясь сблизиться с внешними антикитайскими силами, осуществляют нападки и очерняют материковый Китай, а деньги используют как наживку для расширения так называемого "международного пространства" Тайваня", - заявил Ма Сяогуан, слова которого приводятся в заявлении канцелярии.
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
04:58
Китай приостановил ввоз ряда продуктов с Тайваня
Он указал, что "материковый Китай принял решение о введении дисциплинарных мер в отношении вышеуказанных фондом и запрете им сотрудничать с организациями материкового Китая, предприятиями и физическими лицами".
Вместе с тем власти Китая приняли решение привлечь к ответственности организации, предприятия и физических лиц, оказывающих финансовую помощь или услуги указанным фондам, и принять другие необходимые меры.

В заявлении подчеркивается, что организациям, предприятиям и частным лицам материкового Китая запрещается проводить какие-либо сделки и сотрудничать с Speedtech Energy, Hyweb Technology, Tianliang Medical (Skyla), SkyEyes GPS Technology и другими предприятиями, которые сделали пожертвования в указанные фонды, а руководителям соответствующих предприятий запрещен въезд в материковую часть Китая.

Спикер палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя во вторник. Это первый ее визит в Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.

КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является красной линией.
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
04:14
Глава МИД КНР пригрозил силам, поддерживающим независимость Тайвань
 
В миреКитайТайваньВизит Пелоси на ТайваньЧжан ЦзюньСШАООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала