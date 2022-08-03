https://ria.ru/20220803/sanktsii-1806822865.html

КНР вводит санкции против двух тайваньских фондов

КНР вводит санкции против двух тайваньских фондов - РИА Новости, 03.08.2022

КНР вводит санкции против двух тайваньских фондов

Китай принял решение ввести санкции против двух тайваньских фондов за сепаратистскую деятельность, компаниям материковой части Китая запрещено сотрудничать с... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T04:48

2022-08-03T04:48

2022-08-03T05:20

в мире

китай

тайвань

визит пелоси на тайвань

чжан цзюнь

сша

оон

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ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Китай принял решение ввести санкции против двух тайваньских фондов за сепаратистскую деятельность, компаниям материковой части Китая запрещено сотрудничать с предприятиями, делавшими в фонды пожертвования, заявил в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан."Под видом демократии и совместного развития "Тайваньский фонд демократии" и "Фонд международного сотрудничества и развития", организации, связанные со сторонниками "независимости Тайваня", активно участвуют в сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня на международной арене, изо всех сил пытаясь сблизиться с внешними антикитайскими силами, осуществляют нападки и очерняют материковый Китай, а деньги используют как наживку для расширения так называемого "международного пространства" Тайваня", - заявил Ма Сяогуан, слова которого приводятся в заявлении канцелярии.Он указал, что "материковый Китай принял решение о введении дисциплинарных мер в отношении вышеуказанных фондом и запрете им сотрудничать с организациями материкового Китая, предприятиями и физическими лицами".Вместе с тем власти Китая приняли решение привлечь к ответственности организации, предприятия и физических лиц, оказывающих финансовую помощь или услуги указанным фондам, и принять другие необходимые меры.В заявлении подчеркивается, что организациям, предприятиям и частным лицам материкового Китая запрещается проводить какие-либо сделки и сотрудничать с Speedtech Energy, Hyweb Technology, Tianliang Medical (Skyla), SkyEyes GPS Technology и другими предприятиями, которые сделали пожертвования в указанные фонды, а руководителям соответствующих предприятий запрещен въезд в материковую часть Китая.Спикер палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя во вторник. Это первый ее визит в Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является красной линией.

https://ria.ru/20220803/vvoz-1806823099.html

https://ria.ru/20220803/tayvan-1806822215.html

китай

тайвань

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в мире, китай, тайвань, визит пелоси на тайвань, чжан цзюнь, сша, оон