04:48 03.08.2022 (обновлено: 05:20 03.08.2022)
КНР вводит санкции против двух тайваньских фондов
Китай введет санкции против двух тайваньских фондов за сепаратистскую деятельность
Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Китай принял решение ввести санкции против двух тайваньских фондов за сепаратистскую деятельность, компаниям материковой части Китая запрещено сотрудничать с предприятиями, делавшими в фонды пожертвования, заявил в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан.
"Под видом демократии и совместного развития "Тайваньский фонд демократии" и "Фонд международного сотрудничества и развития", организации, связанные со сторонниками "независимости Тайваня", активно участвуют в сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня на международной арене, изо всех сил пытаясь сблизиться с внешними антикитайскими силами, осуществляют нападки и очерняют материковый Китай, а деньги используют как наживку для расширения так называемого "международного пространства" Тайваня", - заявил Ма Сяогуан, слова которого приводятся в заявлении канцелярии.
Он указал, что "материковый Китай принял решение о введении дисциплинарных мер в отношении вышеуказанных фондом и запрете им сотрудничать с организациями материкового Китая, предприятиями и физическими лицами".
Вместе с тем власти Китая приняли решение привлечь к ответственности организации, предприятия и физических лиц, оказывающих финансовую помощь или услуги указанным фондам, и принять другие необходимые меры.
В заявлении подчеркивается, что организациям, предприятиям и частным лицам материкового Китая запрещается проводить какие-либо сделки и сотрудничать с Speedtech Energy, Hyweb Technology, Tianliang Medical (Skyla), SkyEyes GPS Technology и другими предприятиями, которые сделали пожертвования в указанные фонды, а руководителям соответствующих предприятий запрещен въезд в материковую часть Китая.
Спикер палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя во вторник. Это первый ее визит в Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является красной линией.
В заявлении подчеркивается, что организациям, предприятиям и частным лицам материкового Китая запрещается проводить какие-либо сделки и сотрудничать с Speedtech Energy, Hyweb Technology, Tianliang Medical (Skyla), SkyEyes GPS Technology и другими предприятиями, которые сделали пожертвования в указанные фонды, а руководителям соответствующих предприятий запрещен въезд в материковую часть Китая.
Спикер палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя во вторник. Это первый ее визит в Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является красной линией.