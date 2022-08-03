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Россиянам рассказали о просадке рубля в августе - РИА Новости, 03.08.2022
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Россиянам рассказали о просадке рубля в августе
Россиянам рассказали о просадке рубля в августе - РИА Новости, 03.08.2022
Россиянам рассказали о просадке рубля в августе
Факторы, способствовавшие укреплению рубля этим летом, в августе начнут ослабевать. На фоне продолжающейся девалютизации финансовой системы, уменьшения экспорта РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T02:18
2022-08-03T02:18
экономика
московская биржа
рубль
россия
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Факторы, способствовавшие укреплению рубля этим летом, в августе начнут ослабевать. На фоне продолжающейся девалютизации финансовой системы, уменьшения экспорта и восстановления импорта российская валюта может начать проседать, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Михаил Зельцер.Он напомнил, что все чаще обсуждается возобновление действия бюджетного правила в новом виде, цены на сырье могут начать проседать, а риск усиления санкций со стороны Запада никуда не делся. “Сюда стоит добавить геополитический фон и проблемы с Тайванем”, - добавил экономист.На этом фоне велика вероятность, что доллар и евро начнут укрепляться к рублю. В августе доллар может стоить 65-67 рублей. Сохранять сбережения на этом фоне лучше в китайском юане и гонконгском долларе - по крайней мере, по ним нет риска снятия с торгов Мосбиржи, резюмирует он.
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экономика, московская биржа, рубль, россия
02:18 03.08.2022
 
Россиянам рассказали о просадке рубля в августе

Аналитик Зельцер предупредил россиян о росте доллара в августе до 67 рублей

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Факторы, способствовавшие укреплению рубля этим летом, в августе начнут ослабевать. На фоне продолжающейся девалютизации финансовой системы, уменьшения экспорта и восстановления импорта российская валюта может начать проседать, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Михаил Зельцер.
Он напомнил, что все чаще обсуждается возобновление действия бюджетного правила в новом виде, цены на сырье могут начать проседать, а риск усиления санкций со стороны Запада никуда не делся. “Сюда стоит добавить геополитический фон и проблемы с Тайванем”, - добавил экономист.
Электронное табло с символикой доллара - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 19:39Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже во вторник вырос до 60,3 рубля
На этом фоне велика вероятность, что доллар и евро начнут укрепляться к рублю. В августе доллар может стоить 65-67 рублей. Сохранять сбережения на этом фоне лучше в китайском юане и гонконгском долларе - по крайней мере, по ним нет риска снятия с торгов Мосбиржи, резюмирует он.
 
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