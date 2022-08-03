https://ria.ru/20220803/rubl-1806814590.html

Россиянам рассказали о просадке рубля в августе

Россиянам рассказали о просадке рубля в августе - РИА Новости, 03.08.2022

Россиянам рассказали о просадке рубля в августе

Факторы, способствовавшие укреплению рубля этим летом, в августе начнут ослабевать. На фоне продолжающейся девалютизации финансовой системы, уменьшения экспорта РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T02:18

2022-08-03T02:18

2022-08-03T02:18

экономика

московская биржа

рубль

россия

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Факторы, способствовавшие укреплению рубля этим летом, в августе начнут ослабевать. На фоне продолжающейся девалютизации финансовой системы, уменьшения экспорта и восстановления импорта российская валюта может начать проседать, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Михаил Зельцер.Он напомнил, что все чаще обсуждается возобновление действия бюджетного правила в новом виде, цены на сырье могут начать проседать, а риск усиления санкций со стороны Запада никуда не делся. “Сюда стоит добавить геополитический фон и проблемы с Тайванем”, - добавил экономист.На этом фоне велика вероятность, что доллар и евро начнут укрепляться к рублю. В августе доллар может стоить 65-67 рублей. Сохранять сбережения на этом фоне лучше в китайском юане и гонконгском долларе - по крайней мере, по ним нет риска снятия с торгов Мосбиржи, резюмирует он.

https://ria.ru/20220802/valyuta-1806780550.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, московская биржа, рубль, россия