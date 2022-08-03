https://ria.ru/20220803/rt-1807007738.html
Военкора RT ранили под Авдеевкой
Военкора RT ранили под Авдеевкой - РИА Новости, 03.08.2022
Военкора RT ранили под Авдеевкой
Военкор RT Андрей Филатов ранен в районе Авдеевки, сообщается в Telegram-канале RT. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:53
2022-08-03T16:53
2022-08-03T18:02
специальная военная операция на украине
телеканал rt
происшествия
донецкая народная республика
россия
авдеевка
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Военкор RT Андрей Филатов ранен в районе Авдеевки, сообщается в Telegram-канале RT.Отмечается, что это произошло, когда он работал вместе с 1-й отдельной Славянской мотострелковой бригадой Народной милиции ДНР. "Там проводилась имитация атаки c другого направления, чтобы отвлечь внимание противника", — говорится в сообщении.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения республики уже перешли трассу Ясиноватая — Константиновка, что, по его словам, позволило выйти на "достаточно серьезный плацдарм в направлении Авдеевки". Там почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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телеканал rt, происшествия, донецкая народная республика, россия, авдеевка, украина, ситуация в днр и лнр
16:53 03.08.2022 (обновлено: 18:02 03.08.2022)
Военкора RT ранили под Авдеевкой
Военкор RT Андрей Филатов получил ранение в районе Авдеевки