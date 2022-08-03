https://ria.ru/20220803/rt-1807007738.html

Военкора RT ранили под Авдеевкой

Военкора RT ранили под Авдеевкой - РИА Новости, 03.08.2022

Военкора RT ранили под Авдеевкой

Военкор RT Андрей Филатов ранен в районе Авдеевки, сообщается в Telegram-канале RT. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:53

2022-08-03T16:53

2022-08-03T18:02

специальная военная операция на украине

телеканал rt

происшествия

донецкая народная республика

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авдеевка

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Военкор RT Андрей Филатов ранен в районе Авдеевки, сообщается в Telegram-канале RT.Отмечается, что это произошло, когда он работал вместе с 1-й отдельной Славянской мотострелковой бригадой Народной милиции ДНР. "Там проводилась имитация атаки c другого направления, чтобы отвлечь внимание противника", — говорится в сообщении.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения республики уже перешли трассу Ясиноватая — Константиновка, что, по его словам, позволило выйти на "достаточно серьезный плацдарм в направлении Авдеевки". Там почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

авдеевка

украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

телеканал rt, происшествия, донецкая народная республика, россия, авдеевка, украина, ситуация в днр и лнр