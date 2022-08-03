Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация дает России возможность вернуться к самой себе, заявили в МИД - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/rossiya-1806876018.html
Спецоперация дает России возможность вернуться к самой себе, заявили в МИД
Спецоперация дает России возможность вернуться к самой себе, заявили в МИД - РИА Новости, 03.08.2022
Спецоперация дает России возможность вернуться к самой себе, заявили в МИД
Специальная военная операция дает широкие возможности для самоопределения России в качестве одного из глобальных центров, для "возвращения" России "к самой... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:30
2022-08-03T11:30
специальная военная операция на украине
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649057_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cdfeec4e0817991c565b3381b681f71.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Специальная военная операция дает широкие возможности для самоопределения России в качестве одного из глобальных центров, для "возвращения" России "к самой себе", заявил директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин."России пора вернуться к самой себе. Осознать себя в качестве исторического ядра самобытной цивилизации, крупнейшей евразийской и Евро-Тихоокеанской державы, одного из сильнейших геополитических центров мира. Специальная военная операция дает для такого самоопределения широкие возможности", - написал Дробинин в статье "Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России"."Русские, чеченцы, аварцы, татары, якуты, тувинцы и представители других коренных народов в составе многонациональной и многоконфессиональной российской армии противостоят формированиям киевского марионеточного режима, сделавшего ставку на ущербный радикал-национализм и безоглядную, унизительную покорность иностранным хозяевам. Давние исторические враги – казаки и чеченцы, освободившие Лисичанск, называют себя братьями по оружию, а командира-чеченца награждают казачьим крестом. Здесь есть о чем задуматься", - отметил Дробинин.По его словам "возвращение к себе невозможно без хорошо продуманной идейной мобилизации государства и общества". "Это также необходимое условие результативной внешней политики после выхода из-под всех форм зависимости от Запада", - отмечает дипломат."Без преувеличения можно сказать, что специальная военная операция стала вехой на пути к новому миропорядку, новой расстановке сил на международной арене. Расклад будет во многом зависеть от хода военных действий, изменений в структуре мировой экономики и параметров политического урегулирования конфликта. Когда-нибудь этот пазл сложится. А пока сама судьба опять поставила Россию в положение одного из основных творцов мировой истории", - подчеркнул директор Департамента внешнеполитического планирования МИД.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794323097.html
https://ria.ru/20220618/putin-1796356871.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649057_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_2cf8404bd3ee382ed241d1c7ddbb9950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, ситуация в днр и лнр
11:30 03.08.2022
 
Спецоперация дает России возможность вернуться к самой себе, заявили в МИД

Глава департамента МИД Дробинин: спецоперация дает России возможность вернуться к себе

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Специальная военная операция дает широкие возможности для самоопределения России в качестве одного из глобальных центров, для "возвращения" России "к самой себе", заявил директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.
"России пора вернуться к самой себе. Осознать себя в качестве исторического ядра самобытной цивилизации, крупнейшей евразийской и Евро-Тихоокеанской державы, одного из сильнейших геополитических центров мира. Специальная военная операция дает для такого самоопределения широкие возможности", - написал Дробинин в статье "Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России".
Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 16:20
В Китае рассказали, как разделится мир после конфликта на Украине
"Русские, чеченцы, аварцы, татары, якуты, тувинцы и представители других коренных народов в составе многонациональной и многоконфессиональной российской армии противостоят формированиям киевского марионеточного режима, сделавшего ставку на ущербный радикал-национализм и безоглядную, унизительную покорность иностранным хозяевам. Давние исторические враги – казаки и чеченцы, освободившие Лисичанск, называют себя братьями по оружию, а командира-чеченца награждают казачьим крестом. Здесь есть о чем задуматься", - отметил Дробинин.
По его словам "возвращение к себе невозможно без хорошо продуманной идейной мобилизации государства и общества". "Это также необходимое условие результативной внешней политики после выхода из-под всех форм зависимости от Запада", - отмечает дипломат.
"Без преувеличения можно сказать, что специальная военная операция стала вехой на пути к новому миропорядку, новой расстановке сил на международной арене. Расклад будет во многом зависеть от хода военных действий, изменений в структуре мировой экономики и параметров политического урегулирования конфликта. Когда-нибудь этот пазл сложится. А пока сама судьба опять поставила Россию в положение одного из основных творцов мировой истории", - подчеркнул директор Департамента внешнеполитического планирования МИД.
Экраны с трансляцией выступления президента Путина на пленарном заседании XXV ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 08:00
Запад стоит на пути колеса истории
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала