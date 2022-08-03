https://ria.ru/20220803/rossiya-1806876018.html

Спецоперация дает России возможность вернуться к самой себе, заявили в МИД

Спецоперация дает России возможность вернуться к самой себе, заявили в МИД - РИА Новости, 03.08.2022

Спецоперация дает России возможность вернуться к самой себе, заявили в МИД

Специальная военная операция дает широкие возможности для самоопределения России в качестве одного из глобальных центров, для "возвращения" России "к самой... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T11:30

2022-08-03T11:30

2022-08-03T11:30

специальная военная операция на украине

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Специальная военная операция дает широкие возможности для самоопределения России в качестве одного из глобальных центров, для "возвращения" России "к самой себе", заявил директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин."России пора вернуться к самой себе. Осознать себя в качестве исторического ядра самобытной цивилизации, крупнейшей евразийской и Евро-Тихоокеанской державы, одного из сильнейших геополитических центров мира. Специальная военная операция дает для такого самоопределения широкие возможности", - написал Дробинин в статье "Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России"."Русские, чеченцы, аварцы, татары, якуты, тувинцы и представители других коренных народов в составе многонациональной и многоконфессиональной российской армии противостоят формированиям киевского марионеточного режима, сделавшего ставку на ущербный радикал-национализм и безоглядную, унизительную покорность иностранным хозяевам. Давние исторические враги – казаки и чеченцы, освободившие Лисичанск, называют себя братьями по оружию, а командира-чеченца награждают казачьим крестом. Здесь есть о чем задуматься", - отметил Дробинин.По его словам "возвращение к себе невозможно без хорошо продуманной идейной мобилизации государства и общества". "Это также необходимое условие результативной внешней политики после выхода из-под всех форм зависимости от Запада", - отмечает дипломат."Без преувеличения можно сказать, что специальная военная операция стала вехой на пути к новому миропорядку, новой расстановке сил на международной арене. Расклад будет во многом зависеть от хода военных действий, изменений в структуре мировой экономики и параметров политического урегулирования конфликта. Когда-нибудь этот пазл сложится. А пока сама судьба опять поставила Россию в положение одного из основных творцов мировой истории", - подчеркнул директор Департамента внешнеполитического планирования МИД.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794323097.html

https://ria.ru/20220618/putin-1796356871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, ситуация в днр и лнр