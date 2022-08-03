Спецоперация дает России возможность вернуться к самой себе, заявили в МИД
Глава департамента МИД Дробинин: спецоперация дает России возможность вернуться к себе
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Специальная военная операция дает широкие возможности для самоопределения России в качестве одного из глобальных центров, для "возвращения" России "к самой себе", заявил директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.
"России пора вернуться к самой себе. Осознать себя в качестве исторического ядра самобытной цивилизации, крупнейшей евразийской и Евро-Тихоокеанской державы, одного из сильнейших геополитических центров мира. Специальная военная операция дает для такого самоопределения широкие возможности", - написал Дробинин в статье "Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России".
"Русские, чеченцы, аварцы, татары, якуты, тувинцы и представители других коренных народов в составе многонациональной и многоконфессиональной российской армии противостоят формированиям киевского марионеточного режима, сделавшего ставку на ущербный радикал-национализм и безоглядную, унизительную покорность иностранным хозяевам. Давние исторические враги – казаки и чеченцы, освободившие Лисичанск, называют себя братьями по оружию, а командира-чеченца награждают казачьим крестом. Здесь есть о чем задуматься", - отметил Дробинин.
По его словам "возвращение к себе невозможно без хорошо продуманной идейной мобилизации государства и общества". "Это также необходимое условие результативной внешней политики после выхода из-под всех форм зависимости от Запада", - отмечает дипломат.
"Без преувеличения можно сказать, что специальная военная операция стала вехой на пути к новому миропорядку, новой расстановке сил на международной арене. Расклад будет во многом зависеть от хода военных действий, изменений в структуре мировой экономики и параметров политического урегулирования конфликта. Когда-нибудь этот пазл сложится. А пока сама судьба опять поставила Россию в положение одного из основных творцов мировой истории", - подчеркнул директор Департамента внешнеполитического планирования МИД.
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