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"Росатом" выполнит гособоронзаказ в полном объеме, заявил Лихачев - РИА Новости, 03.08.2022
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Наука
https://ria.ru/20220803/rosatom-1806853993.html
"Росатом" выполнит гособоронзаказ в полном объеме, заявил Лихачев
"Росатом" выполнит гособоронзаказ в полном объеме, заявил Лихачев - РИА Новости, 03.08.2022
"Росатом" выполнит гособоронзаказ в полном объеме, заявил Лихачев
"Росатом" в полном объеме выполнит государственный оборонный заказ (ГОЗ) по итогам 2022 года, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T10:16
2022-08-03T10:25
наука
экономика
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
новости - ядерные технологии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. "Росатом" в полном объеме выполнит государственный оборонный заказ (ГОЗ) по итогам 2022 года, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."По итогам полугодия мы видим положительную целевую динамику выполнения гособоронзаказа. Прогнозируем стопроцентное выполнение гособоронзаказа по итогам года", - сказал Лихачев в среду на полях чемпионата AtomSkills в Екатеринбурге.Он отметил, что в настоящее время нагрузка на предприятия "Росатома" заметно возросла.Ранее Лихачев сообщал, что объем гособоронзаказа "Росатома" увеличился как в части традиционной продукции, так и в части "неядерного ГОЗа и оружия на новых физических принципах".Обеспечение обороноспособности России - главная задача отечественной атомной отрасли, ради чего она создавалась более 75 лет назад. На протяжении последних лет "Росатом" полностью выполняет государственный оборонный заказ.Ядерный оружейный комплекс "Росатома" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками. "Росатом" выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.Создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, стало одним из успехов нынешнего поколения российских атомщиков, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин.
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экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии
10:16 03.08.2022 (обновлено: 10:25 03.08.2022)
 
"Росатом" выполнит гособоронзаказ в полном объеме, заявил Лихачев

Глава "Росатома" Лихачев: компания по итогам года выполнит гособоронзаказ в полном объеме

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип "Росатома"
Логотип Росатома - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. "Росатом" в полном объеме выполнит государственный оборонный заказ (ГОЗ) по итогам 2022 года, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"По итогам полугодия мы видим положительную целевую динамику выполнения гособоронзаказа. Прогнозируем стопроцентное выполнение гособоронзаказа по итогам года", - сказал Лихачев в среду на полях чемпионата AtomSkills в Екатеринбурге.
Он отметил, что в настоящее время нагрузка на предприятия "Росатома" заметно возросла.
Ранее Лихачев сообщал, что объем гособоронзаказа "Росатома" увеличился как в части традиционной продукции, так и в части "неядерного ГОЗа и оружия на новых физических принципах".
Обеспечение обороноспособности России - главная задача отечественной атомной отрасли, ради чего она создавалась более 75 лет назад. На протяжении последних лет "Росатом" полностью выполняет государственный оборонный заказ.
Ядерный оружейный комплекс "Росатома" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками. "Росатом" выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.
Создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, стало одним из успехов нынешнего поколения российских атомщиков, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин.
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