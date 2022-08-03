16:10 03.08.2022 (обновлено: 16:13 03.08.2022)
"Позор": Слуцкий прокомментировал слова мэра Риги о памятнике Освободителям
Слуцкий назвал позором слова мэра Риги Стакиса о планах уничтожить памятник Освободителям
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПпредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Ппредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление мэра латвийской столицы о предстоящем сносе памятника Освободителям Риги, заявил, что этот монумент навсегда останется в сердцах людей как память о подвиге русского солдата, победившего фашизм.
Ранее мэр латвийской столицы заявил, что памятник Освободителям Риги после сноса будет полностью уничтожен.
"Позор такому мэру, который плюет на мнение своих же сограждан ради заокеанских сюзеренов", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что монумент навсегда останется в памяти, а власти Риги готовы потратить более 2 миллионов евро на демонтаж памятника, несмотря на инфляцию в стране. "На работы по уничтожению монумента потребуется более 2 миллионов евро. Ровно столько власти столицы страны, где каждый день повышаются цены, а инфляция бьет рекорды, готовы выбросить в угоду русофобским трендам переписывания истории Второй мировой войны… Господа, этот монумент навсегда останется в сердцах людей как память о великом подвиге русского солдата, победившего фашизм", - добавил он.
Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 Мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.
Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине.
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