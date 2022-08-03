https://ria.ru/20220803/riga-1806989175.html

"Позор": Слуцкий прокомментировал слова мэра Риги о памятнике Освободителям

"Позор": Слуцкий прокомментировал слова мэра Риги о памятнике Освободителям - РИА Новости, 03.08.2022

"Позор": Слуцкий прокомментировал слова мэра Риги о памятнике Освободителям

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление мэра латвийской столицы о предстоящем сносе памятника Освободителям Риги, заявил, РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:10

2022-08-03T16:10

2022-08-03T16:13

в мире

рига

латвия

россия

рижская дума

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление мэра латвийской столицы о предстоящем сносе памятника Освободителям Риги, заявил, что этот монумент навсегда останется в сердцах людей как память о подвиге русского солдата, победившего фашизм.Ранее мэр латвийской столицы заявил, что памятник Освободителям Риги после сноса будет полностью уничтожен."Позор такому мэру, который плюет на мнение своих же сограждан ради заокеанских сюзеренов", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что монумент навсегда останется в памяти, а власти Риги готовы потратить более 2 миллионов евро на демонтаж памятника, несмотря на инфляцию в стране. "На работы по уничтожению монумента потребуется более 2 миллионов евро. Ровно столько власти столицы страны, где каждый день повышаются цены, а инфляция бьет рекорды, готовы выбросить в угоду русофобским трендам переписывания истории Второй мировой войны… Господа, этот монумент навсегда останется в сердцах людей как память о великом подвиге русского солдата, победившего фашизм", - добавил он.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 Мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине.

https://ria.ru/20220607/pamyatniki-1793791925.html

https://ria.ru/20220731/pamyatniki-1806110569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, рига, латвия, россия, рижская дума, госдума рф, леонид слуцкий (политик), великая отечественная война (1941-1945)