https://ria.ru/20220803/riga-1806898947.html

Памятник освободителям Риги уничтожат после сноса

Памятник освободителям Риги уничтожат после сноса - РИА Новости, 03.08.2022

Памятник освободителям Риги уничтожат после сноса

Памятник освободителям Риги после сноса будет полностью уничтожен, заявил мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T12:48

2022-08-03T12:48

2022-08-03T13:58

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Памятник освободителям Риги после сноса будет полностью уничтожен, заявил мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис."Комплекс памятника будет снесен по частям. Поскольку Музей оккупации не признал ни одну из них художественной ценностью, весь памятник будет полностью утилизирован", — сказал он в эфире телеканала LTV.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать монумент. Законодательный орган разрешил его снести после того, как за это решение проголосовали представители Рижской думы.Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской военной операции на Украине.

https://ria.ru/20220525/pamyatnik-1790653046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, рига, латвия, россия, рижская дума