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Памятник освободителям Риги уничтожат после сноса - РИА Новости, 03.08.2022
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Памятник освободителям Риги уничтожат после сноса
Памятник освободителям Риги уничтожат после сноса - РИА Новости, 03.08.2022
Памятник освободителям Риги уничтожат после сноса
Памятник освободителям Риги после сноса будет полностью уничтожен, заявил мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:48
2022-08-03T13:58
в мире
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Памятник освободителям Риги после сноса будет полностью уничтожен, заявил мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис."Комплекс памятника будет снесен по частям. Поскольку Музей оккупации не признал ни одну из них художественной ценностью, весь памятник будет полностью утилизирован", — сказал он в эфире телеканала LTV.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать монумент. Законодательный орган разрешил его снести после того, как за это решение проголосовали представители Рижской думы.Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской военной операции на Украине.
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в мире, рига, латвия, россия, рижская дума
12:48 03.08.2022 (обновлено: 13:58 03.08.2022)
 
Памятник освободителям Риги уничтожат после сноса

Мэр Риги Стакис: памятник освободителям города после сноса будет уничтожен

© Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанкЦветы, возложенные к памятнику освободителям в Парке Победы в Риге
Цветы, возложенные к памятнику освободителям в Парке Победы в Риге - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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Цветы, возложенные к памятнику освободителям в Парке Победы в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Памятник освободителям Риги после сноса будет полностью уничтожен, заявил мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис.
"Комплекс памятника будет снесен по частям. Поскольку Музей оккупации не признал ни одну из них художественной ценностью, весь памятник будет полностью утилизирован", — сказал он в эфире телеканала LTV.
Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать монумент. Законодательный орган разрешил его снести после того, как за это решение проголосовали представители Рижской думы.
Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской военной операции на Украине.
Мемориальный комплекс Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 16:05
Власти Латвии намерены снести памятник Освободителям Риги к 15 ноября
 
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