https://ria.ru/20220803/referendum-1806933157.html

Хуснуллин заявил о подготовке к референдуму в Херсонской области

Хуснуллин заявил о подготовке к референдуму в Херсонской области - РИА Новости, 03.08.2022

Хуснуллин заявил о подготовке к референдуму в Херсонской области

В Херсонской области в рамках подготовки к референдуму надо провести большую работу, подготовить школы и избирательные участки, заявил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T14:06

2022-08-03T14:06

2022-08-03T16:43

специальная военная операция на украине

в мире

марат хуснуллин

херсонская область

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ХЕРСОН, 3 авг - РИА Новости. В Херсонской области в рамках подготовки к референдуму надо провести большую работу, подготовить школы и избирательные участки, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."В рамках подготовки к референдуму большую очень работу (нужно провести - ред.), надо помочь отремонтировать и школы, и избирательные участки", - сказал Хуснуллин журналистам в рамках своего визита в регион.

https://ria.ru/20220801/dnr-1806488244.html

херсонская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, марат хуснуллин, херсонская область