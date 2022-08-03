https://ria.ru/20220803/referendum-1806933157.html
Хуснуллин заявил о подготовке к референдуму в Херсонской области
Хуснуллин заявил о подготовке к референдуму в Херсонской области - РИА Новости, 03.08.2022
Хуснуллин заявил о подготовке к референдуму в Херсонской области
В Херсонской области в рамках подготовки к референдуму надо провести большую работу, подготовить школы и избирательные участки, заявил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T14:06
2022-08-03T14:06
2022-08-03T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
марат хуснуллин
херсонская область
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ХЕРСОН, 3 авг - РИА Новости. В Херсонской области в рамках подготовки к референдуму надо провести большую работу, подготовить школы и избирательные участки, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."В рамках подготовки к референдуму большую очень работу (нужно провести - ред.), надо помочь отремонтировать и школы, и избирательные участки", - сказал Хуснуллин журналистам в рамках своего визита в регион.
https://ria.ru/20220801/dnr-1806488244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марат хуснуллин, херсонская область
14:06 03.08.2022 (обновлено: 16:43 03.08.2022)
Хуснуллин заявил о подготовке к референдуму в Херсонской области
Вице-премьер Хуснуллин: к референдуму в Херсонской области надо отремонтировать школы