https://ria.ru/20220803/putin-1806947121.html

Путин призвал Евраева заняться вопросами экологии и дорог

Путин призвал Евраева заняться вопросами экологии и дорог - РИА Новости, 03.08.2022

Путин призвал Евраева заняться вопросами экологии и дорог

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым отметил необходимость уделить внимание вопросам экологии РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T14:40

2022-08-03T14:40

2022-08-03T14:45

экономика

владимир путин

михаил евраев

ярославская область

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым отметил необходимость уделить внимание вопросам экологии и дорожных сетей местного и регионального значения.Глава государства указал, что в целом работа в регионе налажена за последнее время, но есть и проблемные вопросы."Это дорожные сети, прежде всего, местного и регионального значения. Там, действительно, есть над чем работать, это совершенно очевидно, и нужно уделить этому внимание. Потом экология. Вы упомянули об этих зеленых маслах, смесь различных нефтепродуктов. Тоже вместе с правительством нужно заниматься этим напряженно", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220728/dorogi-1805550714.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, михаил евраев, ярославская область