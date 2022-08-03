https://ria.ru/20220803/putin-1806947121.html
Путин призвал Евраева заняться вопросами экологии и дорог
Путин призвал Евраева заняться вопросами экологии и дорог - РИА Новости, 03.08.2022
Путин призвал Евраева заняться вопросами экологии и дорог
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым отметил необходимость уделить внимание вопросам экологии РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T14:40
2022-08-03T14:40
2022-08-03T14:45
экономика
владимир путин
михаил евраев
ярославская область
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым отметил необходимость уделить внимание вопросам экологии и дорожных сетей местного и регионального значения.Глава государства указал, что в целом работа в регионе налажена за последнее время, но есть и проблемные вопросы."Это дорожные сети, прежде всего, местного и регионального значения. Там, действительно, есть над чем работать, это совершенно очевидно, и нужно уделить этому внимание. Потом экология. Вы упомянули об этих зеленых маслах, смесь различных нефтепродуктов. Тоже вместе с правительством нужно заниматься этим напряженно", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220728/dorogi-1805550714.html
ярославская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, михаил евраев, ярославская область
14:40 03.08.2022 (обновлено: 14:45 03.08.2022)
Путин призвал Евраева заняться вопросами экологии и дорог
Путин призвал врио губернатора Ярославской области Евраева заняться экологией и дорогами
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым отметил необходимость уделить внимание вопросам экологии и дорожных сетей местного и регионального значения.
Глава государства указал, что в целом работа в регионе налажена за последнее время, но есть и проблемные вопросы.
"Это дорожные сети, прежде всего, местного и регионального значения. Там, действительно, есть над чем работать, это совершенно очевидно, и нужно уделить этому внимание. Потом экология. Вы упомянули об этих зеленых маслах, смесь различных нефтепродуктов. Тоже вместе с правительством нужно заниматься этим напряженно", - сказал Путин.