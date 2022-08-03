https://ria.ru/20220803/putin-1806922531.html
Путин встретится с врио главы Ярославской области
Путин встретится с врио главы Ярославской области - РИА Новости, 03.08.2022
Путин встретится с врио главы Ярославской области
Президент России Владимир Путин в среду проведёт встречу с врио главы Ярославской области Михаилом Евраевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:43
2022-08-03T13:43
2022-08-03T13:43
политика
михаил евраев
ярославская область
владимир путин
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведёт встречу с врио главы Ярославской области Михаилом Евраевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня день без каких-то крупных мероприятий, сегодня идёт обычная рутинная работа, в том числе президент продолжает работу с главами регионов. Сегодня на приеме у него будет врио главы Ярославской области Михаил Евраев. Делами ярославскими в том числе президент позанимается", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220729/investproekty-1805999298.html
ярославская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, михаил евраев, ярославская область, владимир путин
Путин встретится с врио главы Ярославской области
Президент Путин встретится с врио главы Ярославской области Евраевым