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Путин встретится с врио главы Ярославской области - РИА Новости, 03.08.2022
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Путин встретится с врио главы Ярославской области
Путин встретится с врио главы Ярославской области - РИА Новости, 03.08.2022
Путин встретится с врио главы Ярославской области
Президент России Владимир Путин в среду проведёт встречу с врио главы Ярославской области Михаилом Евраевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:43
2022-08-03T13:43
политика
михаил евраев
ярославская область
владимир путин
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведёт встречу с врио главы Ярославской области Михаилом Евраевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня день без каких-то крупных мероприятий, сегодня идёт обычная рутинная работа, в том числе президент продолжает работу с главами регионов. Сегодня на приеме у него будет врио главы Ярославской области Михаил Евраев. Делами ярославскими в том числе президент позанимается", - сказал Песков журналистам.
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политика, михаил евраев, ярославская область, владимир путин
13:43 03.08.2022
 
Путин встретится с врио главы Ярославской области

Президент Путин встретится с врио главы Ярославской области Евраевым

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Михаил Евраев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведёт встречу с врио главы Ярославской области Михаилом Евраевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня день без каких-то крупных мероприятий, сегодня идёт обычная рутинная работа, в том числе президент продолжает работу с главами регионов. Сегодня на приеме у него будет врио главы Ярославской области Михаил Евраев. Делами ярославскими в том числе президент позанимается", - сказал Песков журналистам.
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