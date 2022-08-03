https://ria.ru/20220803/putin-1806922531.html

Путин встретится с врио главы Ярославской области

Путин встретится с врио главы Ярославской области - РИА Новости, 03.08.2022

Путин встретится с врио главы Ярославской области

Президент России Владимир Путин в среду проведёт встречу с врио главы Ярославской области Михаилом Евраевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:43

2022-08-03T13:43

2022-08-03T13:43

политика

михаил евраев

ярославская область

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40854/82/408548258_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8f93e22ffb60557c679f61b62cb5f2f8.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведёт встречу с врио главы Ярославской области Михаилом Евраевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня день без каких-то крупных мероприятий, сегодня идёт обычная рутинная работа, в том числе президент продолжает работу с главами регионов. Сегодня на приеме у него будет врио главы Ярославской области Михаил Евраев. Делами ярославскими в том числе президент позанимается", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220729/investproekty-1805999298.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, михаил евраев, ярославская область, владимир путин