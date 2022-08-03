https://ria.ru/20220803/putin-1806913455.html
Песков рассказал об идее Шредера запустить "Северный поток — 2"
Песков рассказал об идее Шредера запустить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 03.08.2022
Песков рассказал об идее Шредера запустить "Северный поток — 2"
Владимир Путин лично встретился с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером в Москве, они обсудили энергетическую безопасность и гипотетическую возможность запуска... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:23
2022-08-03T13:23
2022-08-03T16:42
в мире
дмитрий песков
москва
владимир путин
герхард шредер
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Владимир Путин лично встретился с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером в Москве, они обсудили энергетическую безопасность и гипотетическую возможность запуска "Северного потока — 2", сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Так, Шредер отметил "совсем не радужные перспективы" в области энергетики и попросил Путина объяснить свое видение ситуации.В частности, поставки по "Северному потоку" упали с 167 миллионов кубов в сутки до примерно 30 миллионов. Причины этого "абсолютно исчерпывающе и детально бывшему канцлеру объяснил президент Путин", продолжил пресс-секретарь главы государства.По его словам, к этому привели проблемы с обслуживанием турбин в условиях санкций. Один агрегат отремонтировали в Канаде и уже привезли в Германию. Он подчеркнул, что "Газпром" как собственник турбины и поставщик газа должен получить документальное подтверждение, что этот агрегат не попадает под санкции, а также бумаги о техническом состоянии. Пока таких документов не поступило.Шредер посетил Россию на прошлой неделе. Изначально он сообщил журналистам, что приехал в отпуск, но его жена рассказала изданию Spiegel, что экс-чиновник проводит переговоры по энергетической политике."Северный поток" сейчас — основной маршрут поставок российского газа в Европу. Из-за сложностей с возвратом из ремонта и техобслуживанием газоперекачивающих агрегатов, которые возникли после введения антироссийских санкций, "Газпром" вынужденно снизил прокачку сначала до 40 процентов мощности газопровода, а затем до 20 процентов.Российская компания 25 июля сообщила, что получила от Siemens документы от властей Канады, где ремонтировали турбину, но вопросы остаются, в том числе и по санкциям Евросоюза и Великобритании. Решение этих вопросов важно как для возвращения в Россию отремонтированного двигателя для "Северного потока", так и для срочного капремонта других двигателей.
https://ria.ru/20220803/katastrofa-1806824720.html
https://ria.ru/20220803/shreder-1806847468.html
https://ria.ru/20220803/gaz-1806864262.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, дмитрий песков, москва, владимир путин, герхард шредер
13:23 03.08.2022 (обновлено: 16:42 03.08.2022)
Песков рассказал об идее Шредера запустить "Северный поток — 2"
Песков: Путин и Шредер на встрече в Москве обсудили энергетический кризис в Европе