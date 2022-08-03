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Песков рассказал об идее Шредера запустить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 03.08.2022
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Песков рассказал об идее Шредера запустить "Северный поток — 2"
Песков рассказал об идее Шредера запустить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 03.08.2022
Песков рассказал об идее Шредера запустить "Северный поток — 2"
Владимир Путин лично встретился с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером в Москве, они обсудили энергетическую безопасность и гипотетическую возможность запуска... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:23
2022-08-03T16:42
в мире
дмитрий песков
москва
владимир путин
герхард шредер
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Владимир Путин лично встретился с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером в Москве, они обсудили энергетическую безопасность и гипотетическую возможность запуска "Северного потока — 2", сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Так, Шредер отметил "совсем не радужные перспективы" в области энергетики и попросил Путина объяснить свое видение ситуации.В частности, поставки по "Северному потоку" упали с 167 миллионов кубов в сутки до примерно 30 миллионов. Причины этого "абсолютно исчерпывающе и детально бывшему канцлеру объяснил президент Путин", продолжил пресс-секретарь главы государства.По его словам, к этому привели проблемы с обслуживанием турбин в условиях санкций. Один агрегат отремонтировали в Канаде и уже привезли в Германию. Он подчеркнул, что "Газпром" как собственник турбины и поставщик газа должен получить документальное подтверждение, что этот агрегат не попадает под санкции, а также бумаги о техническом состоянии. Пока таких документов не поступило.Шредер посетил Россию на прошлой неделе. Изначально он сообщил журналистам, что приехал в отпуск, но его жена рассказала изданию Spiegel, что экс-чиновник проводит переговоры по энергетической политике."Северный поток" сейчас — основной маршрут поставок российского газа в Европу. Из-за сложностей с возвратом из ремонта и техобслуживанием газоперекачивающих агрегатов, которые возникли после введения антироссийских санкций, "Газпром" вынужденно снизил прокачку сначала до 40 процентов мощности газопровода, а затем до 20 процентов.Российская компания 25 июля сообщила, что получила от Siemens документы от властей Канады, где ремонтировали турбину, но вопросы остаются, в том числе и по санкциям Евросоюза и Великобритании. Решение этих вопросов важно как для возвращения в Россию отремонтированного двигателя для "Северного потока", так и для срочного капремонта других двигателей.
https://ria.ru/20220803/katastrofa-1806824720.html
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в мире, дмитрий песков, москва, владимир путин, герхард шредер
13:23 03.08.2022 (обновлено: 16:42 03.08.2022)
 
Песков рассказал об идее Шредера запустить "Северный поток — 2"

Песков: Путин и Шредер на встрече в Москве обсудили энергетический кризис в Европе

© AP Photo / Burhan OzbiliciЭкс-канцлер Германии Герхард Шредер
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Владимир Путин лично встретился с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером в Москве, они обсудили энергетическую безопасность и гипотетическую возможность запуска "Северного потока — 2", сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Конечно же, бывший канцлер, как и все, наверное, думающие и понимающие люди и специалисты в Европе, весьма и весьма обеспокоен реальным положением дел и обеспокоен энергетическим кризисом, который разгорается в Европе", — рассказал представитель Кремля.

Так, Шредер отметил "совсем не радужные перспективы" в области энергетики и попросил Путина объяснить свое видение ситуации.
В частности, поставки по "Северному потоку" упали с 167 миллионов кубов в сутки до примерно 30 миллионов. Причины этого "абсолютно исчерпывающе и детально бывшему канцлеру объяснил президент Путин", продолжил пресс-секретарь главы государства.
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По его словам, к этому привели проблемы с обслуживанием турбин в условиях санкций. Один агрегат отремонтировали в Канаде и уже привезли в Германию.

"Но не хватает бумаг, и президент разъяснил, каких бумаг. Дело в том, что германская сторона, а именно Siemens, они завели весь этот проект под британское право и под британскую юрисдикцию, и даже сервисное обслуживание по действующим контрактам осуществляется не центральным офисом германской компании, а британской дочкой Siemens", — пояснил Песков.

Он подчеркнул, что "Газпром" как собственник турбины и поставщик газа должен получить документальное подтверждение, что этот агрегат не попадает под санкции, а также бумаги о техническом состоянии. Пока таких документов не поступило.

"При этом бывший канцлер спрашивал, можно ли совсем в кризисной ситуации, гипотетически рассуждая, задействовать "Северный поток — 2". И Путин не был инициатором, Путин не предлагал его включить, но Путин сказал, что технологически это возможно, проделана огромная работа. И этот проект, сложный механизм, готов к моментальному использованию", — заключил Песков.

Шредер посетил Россию на прошлой неделе. Изначально он сообщил журналистам, что приехал в отпуск, но его жена рассказала изданию Spiegel, что экс-чиновник проводит переговоры по энергетической политике.
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Российская компания 25 июля сообщила, что получила от Siemens документы от властей Канады, где ремонтировали турбину, но вопросы остаются, в том числе и по санкциям Евросоюза и Великобритании. Решение этих вопросов важно как для возвращения в Россию отремонтированного двигателя для "Северного потока", так и для срочного капремонта других двигателей.
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В миреДмитрий ПесковМоскваВладимир ПутинГерхард Шредер
 
 
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