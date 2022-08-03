https://ria.ru/20220803/putin-1806912585.html
Песков заверил, что со здоровьем Путина все нормально
Песков заверил, что со здоровьем Путина все нормально - РИА Новости, 03.08.2022
Песков заверил, что со здоровьем Путина все нормально
У президента России Владимира Путина все нормально со здоровьем, он работает в активном режиме, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:20
2022-08-03T13:20
2022-08-03T13:24
владимир путин
политика
здоровье - общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. У президента России Владимира Путина все нормально со здоровьем, он работает в активном режиме, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Что касается нашего российского президента, то могу лишь повторить, тьфу-тьфу-тьфу, у него со здоровьем всё нормально. Работает в активном режиме, организованы меры предосторожности в эпидемиологическом плане", - сказал Песков журналистам в среду.
https://ria.ru/20220720/tegeran-1803772078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, здоровье - общество, дмитрий песков
13:20 03.08.2022 (обновлено: 13:24 03.08.2022)
Песков заверил, что со здоровьем Путина все нормально
Песков заверил, что Путин активно работает и со здоровьем президента все нормально
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. У президента России Владимира Путина все нормально со здоровьем, он работает в активном режиме, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Что касается нашего российского президента, то могу лишь повторить, тьфу-тьфу-тьфу, у него со здоровьем всё нормально. Работает в активном режиме, организованы меры предосторожности в эпидемиологическом плане", - сказал Песков журналистам в среду.