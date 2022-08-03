https://ria.ru/20220803/putin-1806912585.html

Песков заверил, что со здоровьем Путина все нормально

Песков заверил, что со здоровьем Путина все нормально - РИА Новости, 03.08.2022

Песков заверил, что со здоровьем Путина все нормально

У президента России Владимира Путина все нормально со здоровьем, он работает в активном режиме, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:20

2022-08-03T13:20

2022-08-03T13:24

владимир путин

политика

здоровье - общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. У президента России Владимира Путина все нормально со здоровьем, он работает в активном режиме, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Что касается нашего российского президента, то могу лишь повторить, тьфу-тьфу-тьфу, у него со здоровьем всё нормально. Работает в активном режиме, организованы меры предосторожности в эпидемиологическом плане", - сказал Песков журналистам в среду.

https://ria.ru/20220720/tegeran-1803772078.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, политика, здоровье - общество, дмитрий песков