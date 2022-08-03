https://ria.ru/20220803/puteshestviya-1806850252.html
Названы страны, туристы из которых посещают Россию чаще всего
Названы страны, туристы из которых посещают Россию чаще всего - РИА Новости, 03.08.2022
Названы страны, туристы из которых посещают Россию чаще всего
Определены государства, путешественники из которых чаще всего приезжали в РФ во втором квартале 2022 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:10
2022-08-03T12:10
2022-08-03T12:10
туризм
туризм
новости - туризм
россия
казахстан
германия
ассоциация туроператоров россии (атор)
mastercard, inc.
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Определены государства, путешественники из которых чаще всего приезжали в РФ во втором квартале 2022 года, сообщает АТОР.В период с апреля по июнь 2022 года с туристическими целями Россию посетили почти четыре тысячи граждан Турции. На втором месте — Казахстан, откуда совершено 2,3 тысячи таких визитов.Впрочем, туроператоры пока не заметили роста числа отдыхающих из этих стран и предполагают, что значительная часть гостей приезжали с деловыми целями. Третье место по количеству туристических визитов — у Германии. Оттуда приехали 1,8 тысячи визитеров. Из Узбекистана насчитали 1,6 тысячи гостей, а из Ирана — две тысячи.В целом въездной турпоток в Россию в прошлом квартале, традиционно приходящемся на высокий сезон, составил 23,8 тысячи. Число визитов сократилось в два раза по сравнению с прошлым годом и в 63 раза по сравнению с докризисным периодом — 2019 годом. Тогда иностранцы посетили РФ 1,5 миллиона раз, а во втором квартале пандемийного 2021 года — более 51 тысячи раз. "Въездной турпоток в высокий сезон упал в два раза по сравнению с прошлым годом и в 63 раза по сравнению с 2019 годом", — сообщили в АТОР.В ассоциации отметили, что основными факторами, мешающими въезду иностранцев, остаются ограниченность авиаперевозок и связанные с блокировкой платежных систем санкции в отношении России. "Фактически туристам не на чем лететь к нам, невозможно воспользоваться иностранными картами VISA и Mastercard. Восстановить сектор въездного туризма сейчас, скорее всего, не поможет даже электронная виза", — указали эксперты ассоциации.
https://ria.ru/20220803/puteshestviya-1806845810.html
https://ria.ru/20220803/myshkin-1805689586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, казахстан, германия, ассоциация туроператоров россии (атор), mastercard, inc., visa, inc., куда поехать в выходные, туристы, турция, узбекистан, иран
Названы страны, туристы из которых посещают Россию чаще всего
АТОР: в 2022 году в Россию чаще всего едут туристы из Турции, Казахстана и Германии
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.
Определены государства, путешественники из которых чаще всего приезжали в РФ во втором квартале 2022 года, сообщает
АТОР.
В период с апреля по июнь 2022 года с туристическими целями Россию посетили почти четыре тысячи граждан Турции. На втором месте — Казахстан, откуда совершено 2,3 тысячи таких визитов.
Впрочем, туроператоры пока не заметили роста числа отдыхающих из этих стран и предполагают, что значительная часть гостей приезжали с деловыми целями.
Третье место по количеству туристических визитов — у Германии. Оттуда приехали 1,8 тысячи визитеров. Из Узбекистана насчитали 1,6 тысячи гостей, а из Ирана — две тысячи.
В целом въездной турпоток в Россию в прошлом квартале, традиционно приходящемся на высокий сезон, составил 23,8 тысячи. Число визитов сократилось в два раза по сравнению с прошлым годом и в 63 раза по сравнению с докризисным периодом — 2019 годом. Тогда иностранцы посетили РФ 1,5 миллиона раз, а во втором квартале пандемийного 2021 года — более 51 тысячи раз.
"Въездной турпоток в высокий сезон упал в два раза по сравнению с прошлым годом и в 63 раза по сравнению с 2019 годом", — сообщили в АТОР.
В ассоциации отметили, что основными факторами, мешающими въезду иностранцев, остаются ограниченность авиаперевозок и связанные с блокировкой платежных систем санкции в отношении России. "Фактически туристам не на чем лететь к нам, невозможно воспользоваться иностранными картами VISA и Mastercard. Восстановить сектор въездного туризма сейчас, скорее всего, не поможет даже электронная виза", — указали эксперты ассоциации.