https://ria.ru/20220803/puteshestviya-1806850252.html

Названы страны, туристы из которых посещают Россию чаще всего

Названы страны, туристы из которых посещают Россию чаще всего - РИА Новости, 03.08.2022

Названы страны, туристы из которых посещают Россию чаще всего

Определены государства, путешественники из которых чаще всего приезжали в РФ во втором квартале 2022 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T12:10

2022-08-03T12:10

2022-08-03T12:10

туризм

туризм

новости - туризм

россия

казахстан

германия

ассоциация туроператоров россии (атор)

mastercard, inc.

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Определены государства, путешественники из которых чаще всего приезжали в РФ во втором квартале 2022 года, сообщает АТОР.В период с апреля по июнь 2022 года с туристическими целями Россию посетили почти четыре тысячи граждан Турции. На втором месте — Казахстан, откуда совершено 2,3 тысячи таких визитов.Впрочем, туроператоры пока не заметили роста числа отдыхающих из этих стран и предполагают, что значительная часть гостей приезжали с деловыми целями. Третье место по количеству туристических визитов — у Германии. Оттуда приехали 1,8 тысячи визитеров. Из Узбекистана насчитали 1,6 тысячи гостей, а из Ирана — две тысячи.В целом въездной турпоток в Россию в прошлом квартале, традиционно приходящемся на высокий сезон, составил 23,8 тысячи. Число визитов сократилось в два раза по сравнению с прошлым годом и в 63 раза по сравнению с докризисным периодом — 2019 годом. Тогда иностранцы посетили РФ 1,5 миллиона раз, а во втором квартале пандемийного 2021 года — более 51 тысячи раз. "Въездной турпоток в высокий сезон упал в два раза по сравнению с прошлым годом и в 63 раза по сравнению с 2019 годом", — сообщили в АТОР.В ассоциации отметили, что основными факторами, мешающими въезду иностранцев, остаются ограниченность авиаперевозок и связанные с блокировкой платежных систем санкции в отношении России. "Фактически туристам не на чем лететь к нам, невозможно воспользоваться иностранными картами VISA и Mastercard. Восстановить сектор въездного туризма сейчас, скорее всего, не поможет даже электронная виза", — указали эксперты ассоциации.

https://ria.ru/20220803/puteshestviya-1806845810.html

https://ria.ru/20220803/myshkin-1805689586.html

россия

казахстан

германия

турция

узбекистан

иран

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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