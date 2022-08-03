Рейтинг@Mail.ru
Определены самые популярные маршруты для путешествий летом на поезде - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220803/puteshestviya-1806632507.html
Определены самые популярные маршруты для путешествий летом на поезде
Определены самые популярные маршруты для путешествий летом на поезде - РИА Новости, 03.08.2022
Определены самые популярные маршруты для путешествий летом на поезде
Определены самые востребованные направления лета для железнодорожных путешествий, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T03:45
2022-08-03T03:45
туризм
туризм
новости - туризм
россия
москва
анапа
краснодар
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155616/87/1556168766_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3bc42b5414585cfe74f2559dd96583c0.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Определены самые востребованные направления лета для железнодорожных путешествий, сообщает Туту.ру.Примерно 97 процентов таких поездок совершается по России. Средний чек составляет около трех тысяч рублей за билет в одну сторону.Больше всего путешествий на поездах туристы совершают между двумя столицами. Это направление интересует 8,6 процента пассажиров, которые платят за билет в среднем 3,4 тысячи рублей.На втором месте по популярности — маршрут из Москвы в Анапу. Средний чек здесь выше — 4,7 тысячи рублей.Замыкает тройку самых востребованных направлений путешествие из Краснодара в Адлер. Расходы на такую поездку в среднем — 1,2 тысячи рублей.Чуть реже пассажиры покупают билеты из Москвы в Нижний Новгород, Симферополь, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Воронеж и Казань.Среди зарубежных направлений наибольшим спросом поездки в Минск, Брест и другие белорусские города, а также в абхазские Сухум и Гагру.
https://ria.ru/20220802/oteli-1806502756.html
россия
москва
анапа
краснодар
санкт-петербург
сухум
гагра
минск
брест
адлер
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155616/87/1556168766_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e6aaf02a14eaa6e7d1dcee31b43f8ec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, россия, москва, анапа, краснодар, санкт-петербург, сухум, гагра, минск, брест, адлер
03:45 03.08.2022
 
Определены самые популярные маршруты для путешествий летом на поезде

Туту.ру: две столицы и Анапа — самые популярные маршруты для путешествий на поезде летом

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПассажирка в вагоне туристического поезда класса люкс "Императорская Россия", который отправляется в путешествие по Транссибирской магистрали
Пассажирка в вагоне туристического поезда класса люкс Императорская Россия, который отправляется в путешествие по Транссибирской магистрали - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Определены самые востребованные направления лета для железнодорожных путешествий, сообщает Туту.ру.
Примерно 97 процентов таких поездок совершается по России. Средний чек составляет около трех тысяч рублей за билет в одну сторону.
Больше всего путешествий на поездах туристы совершают между двумя столицами. Это направление интересует 8,6 процента пассажиров, которые платят за билет в среднем 3,4 тысячи рублей.
На втором месте по популярности — маршрут из Москвы в Анапу. Средний чек здесь выше — 4,7 тысячи рублей.
Замыкает тройку самых востребованных направлений путешествие из Краснодара в Адлер. Расходы на такую поездку в среднем — 1,2 тысячи рублей.
Чуть реже пассажиры покупают билеты из Москвы в Нижний Новгород, Симферополь, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Воронеж и Казань.
Среди зарубежных направлений наибольшим спросом поездки в Минск, Брест и другие белорусские города, а также в абхазские Сухум и Гагру.
Горничная за работой - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 08:00Туризм
Дорогие гости: российским отелям предложили бесплатный ликбез по сервису
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияМоскваАнапаКраснодарСанкт-ПетербургСухумГаграМинскБрестАдлер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала