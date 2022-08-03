https://ria.ru/20220803/puteshestviya-1806632507.html
Определены самые популярные маршруты для путешествий летом на поезде
Определены самые популярные маршруты для путешествий летом на поезде - РИА Новости, 03.08.2022
Определены самые популярные маршруты для путешествий летом на поезде
Определены самые востребованные направления лета для железнодорожных путешествий, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T03:45
2022-08-03T03:45
2022-08-03T03:45
туризм
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Определены самые востребованные направления лета для железнодорожных путешествий, сообщает Туту.ру.Примерно 97 процентов таких поездок совершается по России. Средний чек составляет около трех тысяч рублей за билет в одну сторону.Больше всего путешествий на поездах туристы совершают между двумя столицами. Это направление интересует 8,6 процента пассажиров, которые платят за билет в среднем 3,4 тысячи рублей.На втором месте по популярности — маршрут из Москвы в Анапу. Средний чек здесь выше — 4,7 тысячи рублей.Замыкает тройку самых востребованных направлений путешествие из Краснодара в Адлер. Расходы на такую поездку в среднем — 1,2 тысячи рублей.Чуть реже пассажиры покупают билеты из Москвы в Нижний Новгород, Симферополь, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Воронеж и Казань.Среди зарубежных направлений наибольшим спросом поездки в Минск, Брест и другие белорусские города, а также в абхазские Сухум и Гагру.
https://ria.ru/20220802/oteli-1806502756.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, россия, москва, анапа, краснодар, санкт-петербург, сухум, гагра, минск, брест, адлер
Определены самые популярные маршруты для путешествий летом на поезде
Туту.ру: две столицы и Анапа — самые популярные маршруты для путешествий на поезде летом
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Определены самые востребованные направления лета для железнодорожных путешествий, сообщает Туту.ру.
Примерно 97 процентов таких поездок совершается по России. Средний чек составляет около трех тысяч рублей за билет в одну сторону.
Больше всего путешествий на поездах туристы совершают между двумя столицами. Это направление интересует 8,6 процента пассажиров, которые платят за билет в среднем 3,4 тысячи рублей.
На втором месте по популярности — маршрут из Москвы в Анапу. Средний чек здесь выше — 4,7 тысячи рублей.
Замыкает тройку самых востребованных направлений путешествие из Краснодара в Адлер. Расходы на такую поездку в среднем — 1,2 тысячи рублей.
Чуть реже пассажиры покупают билеты из Москвы в Нижний Новгород, Симферополь, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Воронеж и Казань.
Среди зарубежных направлений наибольшим спросом поездки в Минск, Брест и другие белорусские города, а также в абхазские Сухум и Гагру.