https://ria.ru/20220803/puteshestviya-1806632507.html

Определены самые популярные маршруты для путешествий летом на поезде

Определены самые популярные маршруты для путешествий летом на поезде - РИА Новости, 03.08.2022

Определены самые популярные маршруты для путешествий летом на поезде

Определены самые востребованные направления лета для железнодорожных путешествий, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T03:45

2022-08-03T03:45

2022-08-03T03:45

туризм

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россия

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Определены самые востребованные направления лета для железнодорожных путешествий, сообщает Туту.ру.Примерно 97 процентов таких поездок совершается по России. Средний чек составляет около трех тысяч рублей за билет в одну сторону.Больше всего путешествий на поездах туристы совершают между двумя столицами. Это направление интересует 8,6 процента пассажиров, которые платят за билет в среднем 3,4 тысячи рублей.На втором месте по популярности — маршрут из Москвы в Анапу. Средний чек здесь выше — 4,7 тысячи рублей.Замыкает тройку самых востребованных направлений путешествие из Краснодара в Адлер. Расходы на такую поездку в среднем — 1,2 тысячи рублей.Чуть реже пассажиры покупают билеты из Москвы в Нижний Новгород, Симферополь, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Воронеж и Казань.Среди зарубежных направлений наибольшим спросом поездки в Минск, Брест и другие белорусские города, а также в абхазские Сухум и Гагру.

https://ria.ru/20220802/oteli-1806502756.html

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москва

анапа

краснодар

санкт-петербург

сухум

гагра

минск

брест

адлер

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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