https://ria.ru/20220803/propavshiy-1806856728.html

Пропавшего 1 августа в Вологодской области трехлетнего мальчика нашли живым

Пропавшего 1 августа в Вологодской области трехлетнего мальчика нашли живым - РИА Новости, 03.08.2022

Пропавшего 1 августа в Вологодской области трехлетнего мальчика нашли живым

Трехлетний мальчик, который пропал в понедельник в деревне Морозовица Вологодской области, найден живым в лесу примерно в семи километрах от дома, сообщает СУСК РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T10:28

2022-08-03T10:28

2022-08-03T12:35

происшествия

вологодская область

великоустюгский район

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Трехлетний мальчик, который пропал в понедельник в деревне Морозовица Вологодской области, найден живым в лесу примерно в семи километрах от дома, сообщает СУСК РФ по региону.Ребенок пропал в Великоустюгском районе в понедельник после 17.00 мск. Следственные органы возбудили уголовное дело. В поисках мальчика участвовала полиция, спасатели и волонтеры."В ходе розыскных мероприятий утром 3 августа… пропавший ребенок найден живым в лесополосе примерно в 7 км от деревни, в которой проживает", - говорится в сообщении. По предварительной информации, у ребенка общее переохлаждение, он направлен в районную больницу. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в своем Telegram-канале уточнил, что состояние мальчика удовлетворительное, поблагодарив участников спасательной операции.

https://ria.ru/20211216/propavshie-1763852688.html

вологодская область

великоустюгский район

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Кирилл Волков

происшествия, вологодская область, великоустюгский район, следственный комитет россии (ск рф)