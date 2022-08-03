10:28 03.08.2022 (обновлено: 12:35 03.08.2022)
Пропавшего 1 августа в Вологодской области трехлетнего мальчика нашли живым
Пропавшего 1 августа под Вологдой трехлетнего мальчика нашли в семи километрах от дома
© Фото : СУСК РФ Вологодская областьПропавший в Великоустюгском районе Вологодской области 3-летний ребенок найден живым
© Фото : СУСК РФ Вологодская область
Пропавший в Великоустюгском районе Вологодской области 3-летний ребенок найден живым
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Трехлетний мальчик, который пропал в понедельник в деревне Морозовица Вологодской области, найден живым в лесу примерно в семи километрах от дома, сообщает СУСК РФ по региону.
Ребенок пропал в Великоустюгском районе в понедельник после 17.00 мск. Следственные органы возбудили уголовное дело. В поисках мальчика участвовала полиция, спасатели и волонтеры.
"В ходе розыскных мероприятий утром 3 августа… пропавший ребенок найден живым в лесополосе примерно в 7 км от деревни, в которой проживает", - говорится в сообщении. По предварительной информации, у ребенка общее переохлаждение, он направлен в районную больницу. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в своем Telegram-канале уточнил, что состояние мальчика удовлетворительное, поблагодарив участников спасательной операции.
16 декабря 2021, 08:00Пропащее дело: сколько людей ежегодно исчезают в России