Рейтинг@Mail.ru
Пропавшего 1 августа в Вологодской области трехлетнего мальчика нашли живым - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220803/propavshiy-1806856728.html
Пропавшего 1 августа в Вологодской области трехлетнего мальчика нашли живым
Пропавшего 1 августа в Вологодской области трехлетнего мальчика нашли живым - РИА Новости, 03.08.2022
Пропавшего 1 августа в Вологодской области трехлетнего мальчика нашли живым
Трехлетний мальчик, который пропал в понедельник в деревне Морозовица Вологодской области, найден живым в лесу примерно в семи километрах от дома, сообщает СУСК РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T10:28
2022-08-03T12:35
происшествия
вологодская область
великоустюгский район
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806890367_0:227:958:766_1920x0_80_0_0_1addde0dbac16e4de23de8854d5ba09d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Трехлетний мальчик, который пропал в понедельник в деревне Морозовица Вологодской области, найден живым в лесу примерно в семи километрах от дома, сообщает СУСК РФ по региону.Ребенок пропал в Великоустюгском районе в понедельник после 17.00 мск. Следственные органы возбудили уголовное дело. В поисках мальчика участвовала полиция, спасатели и волонтеры."В ходе розыскных мероприятий утром 3 августа… пропавший ребенок найден живым в лесополосе примерно в 7 км от деревни, в которой проживает", - говорится в сообщении. По предварительной информации, у ребенка общее переохлаждение, он направлен в районную больницу. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в своем Telegram-канале уточнил, что состояние мальчика удовлетворительное, поблагодарив участников спасательной операции.
https://ria.ru/20211216/propavshie-1763852688.html
вологодская область
великоустюгский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806890367_0:281:958:1000_1920x0_80_0_0_3ed5520586820993b95e3c92d810e02b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вологодская область, великоустюгский район, следственный комитет россии (ск рф)
10:28 03.08.2022 (обновлено: 12:35 03.08.2022)
 
Пропавшего 1 августа в Вологодской области трехлетнего мальчика нашли живым

Пропавшего 1 августа под Вологдой трехлетнего мальчика нашли в семи километрах от дома

© Фото : СУСК РФ Вологодская областьПропавший в Великоустюгском районе Вологодской области 3-летний ребенок найден живым
Пропавший в Великоустюгском районе Вологодской области 3-летний ребенок найден живым - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Фото : СУСК РФ Вологодская область
Пропавший в Великоустюгском районе Вологодской области 3-летний ребенок найден живым
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Трехлетний мальчик, который пропал в понедельник в деревне Морозовица Вологодской области, найден живым в лесу примерно в семи километрах от дома, сообщает СУСК РФ по региону.
Ребенок пропал в Великоустюгском районе в понедельник после 17.00 мск. Следственные органы возбудили уголовное дело. В поисках мальчика участвовала полиция, спасатели и волонтеры.
"В ходе розыскных мероприятий утром 3 августа… пропавший ребенок найден живым в лесополосе примерно в 7 км от деревни, в которой проживает", - говорится в сообщении. По предварительной информации, у ребенка общее переохлаждение, он направлен в районную больницу. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в своем Telegram-канале уточнил, что состояние мальчика удовлетворительное, поблагодарив участников спасательной операции.
Поиск пропавших
16 декабря 2021, 08:00
Пропащее дело: сколько людей ежегодно исчезают в России
 
ПроисшествияВологодская областьВеликоустюгский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала