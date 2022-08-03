https://ria.ru/20220803/priamure-1806889317.html

Глава Приамурья Орлов пообещал ремонт проблемной дороги после жалоб

Глава Приамурья Орлов пообещал ремонт проблемной дороги после жалоб - РИА Новости, 03.08.2022

Глава Приамурья Орлов пообещал ремонт проблемной дороги после жалоб

Глава Приамурья Василий Орлов пообещал жителям Константиновского района области отремонтировать в этом году 7 километров проблемной дороги, сообщает... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T12:14

2022-08-03T12:14

2022-08-03T12:15

амурская область

общество

василий орлов (губернатор)

амурская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216331_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_2d1dec0049dd6628f11ddb1bdf960ac8.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 авг - РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов пообещал жителям Константиновского района области отремонтировать в этом году 7 километров проблемной дороги, сообщает правительство региона.Губернатор в среду работает в Константиновском районе. Он проинспектировал участок автодороги "Екатеринославка-Тамбовка-Константиновка", а также участок улицы Ленина в Константиновке, где сейчас идут ремонтные работы."По участку дороги, ведущему в Константиновку, было много вопросов во время прямого эфира в соцсетях, поэтому решил осмотреть его. Согласен с комментариями: дорога в неудовлетворительном состоянии. В этом году отремонтируем 7 километров, на это уже выделено 256 миллионов рублей. В следующем году работы продолжим и приведем в порядок еще около 8 километров дороги - на это запланировано 230 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба областного правительства Орлова.Отмечается, что в планах у регионального минтранса и Амурупрадора в 2023 – 2024 годах отремонтировать участки дороги с 66 по 67 километр и с 76 по 78 километр автомобильной дороги "Заречный – Муравьевка – Константиновка", проходящих по территории сел Семидонка и Октябрьское.В районном центре губернатор оценил ремонт главной улицы села (Ленина), на которой располагаются социально-значимые объекты. "Данная автомобильная дорога находилась в ненормативном состоянии, отсутствовали тротуары, водоотводные канавы, а также был затруднен подъезд к зданиям после сильных дождей", - доложил губернатору глава Константиновского района Александр Колесников.По данным правительства области, в целом на участке дороги протяженностью 2,2 километра будет уложен новый асфальт, заменены старые железобетонные трубы на новые металлические, сделаны тротуары, водоотводные канавы, автобусные остановки, там установят светодиодные светильники, а также обустроят парковочные места. На ремонт выделено 136 миллионов рублей. Работы стартовали в этом году и идут с опережением графика: по плану объект должны сдать в феврале 2024 года, но подрядчик планирует сделать это уже в конце текущего года.Глава региона поручил не снижать темпы работ. Он акцентировал внимание на том, чтобы "при этом качество работ не пострадало".

https://ria.ru/20220727/priaumre-1805258137.html

https://ria.ru/20220729/perspektivnost-1805755280.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, василий орлов (губернатор), амурская область