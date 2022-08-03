https://ria.ru/20220803/priamure-1806889317.html
Глава Приамурья Орлов пообещал ремонт проблемной дороги после жалоб
Глава Приамурья Орлов пообещал ремонт проблемной дороги после жалоб - РИА Новости, 03.08.2022
Глава Приамурья Орлов пообещал ремонт проблемной дороги после жалоб
Глава Приамурья Василий Орлов пообещал жителям Константиновского района области отремонтировать в этом году 7 километров проблемной дороги, сообщает... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:14
2022-08-03T12:14
2022-08-03T12:15
амурская область
общество
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 авг - РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов пообещал жителям Константиновского района области отремонтировать в этом году 7 километров проблемной дороги, сообщает правительство региона.Губернатор в среду работает в Константиновском районе. Он проинспектировал участок автодороги "Екатеринославка-Тамбовка-Константиновка", а также участок улицы Ленина в Константиновке, где сейчас идут ремонтные работы."По участку дороги, ведущему в Константиновку, было много вопросов во время прямого эфира в соцсетях, поэтому решил осмотреть его. Согласен с комментариями: дорога в неудовлетворительном состоянии. В этом году отремонтируем 7 километров, на это уже выделено 256 миллионов рублей. В следующем году работы продолжим и приведем в порядок еще около 8 километров дороги - на это запланировано 230 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба областного правительства Орлова.Отмечается, что в планах у регионального минтранса и Амурупрадора в 2023 – 2024 годах отремонтировать участки дороги с 66 по 67 километр и с 76 по 78 километр автомобильной дороги "Заречный – Муравьевка – Константиновка", проходящих по территории сел Семидонка и Октябрьское.В районном центре губернатор оценил ремонт главной улицы села (Ленина), на которой располагаются социально-значимые объекты. "Данная автомобильная дорога находилась в ненормативном состоянии, отсутствовали тротуары, водоотводные канавы, а также был затруднен подъезд к зданиям после сильных дождей", - доложил губернатору глава Константиновского района Александр Колесников.По данным правительства области, в целом на участке дороги протяженностью 2,2 километра будет уложен новый асфальт, заменены старые железобетонные трубы на новые металлические, сделаны тротуары, водоотводные канавы, автобусные остановки, там установят светодиодные светильники, а также обустроят парковочные места. На ремонт выделено 136 миллионов рублей. Работы стартовали в этом году и идут с опережением графика: по плану объект должны сдать в феврале 2024 года, но подрядчик планирует сделать это уже в конце текущего года.Глава региона поручил не снижать темпы работ. Он акцентировал внимание на том, чтобы "при этом качество работ не пострадало".
https://ria.ru/20220727/priaumre-1805258137.html
https://ria.ru/20220729/perspektivnost-1805755280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, василий орлов (губернатор), амурская область
12:14 03.08.2022 (обновлено: 12:15 03.08.2022)
Глава Приамурья Орлов пообещал ремонт проблемной дороги после жалоб
Глава Приамурья Орлов: в 2022 году отремонтируют семь километров проблемной дороги
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 авг - РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов пообещал жителям Константиновского района области отремонтировать в этом году 7 километров проблемной дороги, сообщает правительство региона.
Губернатор в среду работает в Константиновском районе. Он проинспектировал участок автодороги "Екатеринославка-Тамбовка-Константиновка", а также участок улицы Ленина в Константиновке, где сейчас идут ремонтные работы.
"По участку дороги, ведущему в Константиновку, было много вопросов во время прямого эфира в соцсетях, поэтому решил осмотреть его. Согласен с комментариями: дорога в неудовлетворительном состоянии. В этом году отремонтируем 7 километров, на это уже выделено 256 миллионов рублей. В следующем году работы продолжим и приведем в порядок еще около 8 километров дороги - на это запланировано 230 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба областного правительства Орлова.
Отмечается, что в планах у регионального минтранса и Амурупрадора в 2023 – 2024 годах отремонтировать участки дороги с 66 по 67 километр и с 76 по 78 километр автомобильной дороги "Заречный – Муравьевка – Константиновка", проходящих по территории сел Семидонка и Октябрьское.
В районном центре губернатор оценил ремонт главной улицы села (Ленина), на которой располагаются социально-значимые объекты. "Данная автомобильная дорога находилась в ненормативном состоянии, отсутствовали тротуары, водоотводные канавы, а также был затруднен подъезд к зданиям после сильных дождей", - доложил губернатору глава Константиновского района Александр Колесников.
По данным правительства области, в целом на участке дороги протяженностью 2,2 километра будет уложен новый асфальт, заменены старые железобетонные трубы на новые металлические, сделаны тротуары, водоотводные канавы, автобусные остановки, там установят светодиодные светильники, а также обустроят парковочные места. На ремонт выделено 136 миллионов рублей. Работы стартовали в этом году и идут с опережением графика: по плану объект должны сдать в феврале 2024 года, но подрядчик планирует сделать это уже в конце текущего года.
Глава региона поручил не снижать темпы работ. Он акцентировал внимание на том, чтобы "при этом качество работ не пострадало".