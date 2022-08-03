https://ria.ru/20220803/preparat-1806845244.html

ФАС согласовала цены на препарат "Молнупиравир-Герофарм"

ФАС согласовала цены на препарат "Молнупиравир-Герофарм" - РИА Новости, 03.08.2022

ФАС согласовала цены на препарат "Молнупиравир-Герофарм"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат от коронавируса "Молнупиравир-Герофарм", сообщает ведомство. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T09:32

2022-08-03T09:32

2022-08-03T09:32

распространение коронавируса

россия

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат от коронавируса "Молнупиравир-Герофарм", сообщает ведомство."Согласованные цены на отечественный дженерик снижены более чем на 30% по сравнению с ранее зарегистрированными ценами на аналогичные воспроизведенные лекарственные препараты российского производства. Так, стоимость курса из 40 капсул в дозировке 200 мг составила 4 453 рубля", - говорится в сообщении.Ранее цена составляла 5 800 рублей за курс из 40 капсул в дозировке 200 миллиграмм.Отмечается, что это повысит ценовую и ассортиментную доступность лекарственного препарата для граждан России.Так, отечественный воспроизведенный лекарственный препарат в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Молнупиравир" производства компании "Герофарм" используется для лечения коронавирусной инфекции. Препараты с МНН "Молнупиравир" включены в перечень жизненно необходимых с 31 марта.

https://ria.ru/20220803/koronavirus-1806827486.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии)