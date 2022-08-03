https://ria.ru/20220803/preparat-1806845244.html
ФАС согласовала цены на препарат "Молнупиравир-Герофарм"
ФАС согласовала цены на препарат "Молнупиравир-Герофарм" - РИА Новости, 03.08.2022
ФАС согласовала цены на препарат "Молнупиравир-Герофарм"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат от коронавируса "Молнупиравир-Герофарм", сообщает ведомство. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T09:32
2022-08-03T09:32
2022-08-03T09:32
распространение коронавируса
россия
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат от коронавируса "Молнупиравир-Герофарм", сообщает ведомство."Согласованные цены на отечественный дженерик снижены более чем на 30% по сравнению с ранее зарегистрированными ценами на аналогичные воспроизведенные лекарственные препараты российского производства. Так, стоимость курса из 40 капсул в дозировке 200 мг составила 4 453 рубля", - говорится в сообщении.Ранее цена составляла 5 800 рублей за курс из 40 капсул в дозировке 200 миллиграмм.Отмечается, что это повысит ценовую и ассортиментную доступность лекарственного препарата для граждан России.Так, отечественный воспроизведенный лекарственный препарат в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Молнупиравир" производства компании "Герофарм" используется для лечения коронавирусной инфекции. Препараты с МНН "Молнупиравир" включены в перечень жизненно необходимых с 31 марта.
https://ria.ru/20220803/koronavirus-1806827486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
ФАС согласовала цены на препарат "Молнупиравир-Герофарм"
ФАС согласовала цены на препарат от коронавируса "Молнупиравир-Герофарм"