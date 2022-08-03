https://ria.ru/20220803/pozhar-1807108195.html

В Ozon опровергли сообщения о пропавших при пожаре сотрудниках

В Ozon опровергли сообщения о пропавших при пожаре сотрудниках - РИА Новости, 03.08.2022

В Ozon опровергли сообщения о пропавших при пожаре сотрудниках

Данные о том, что в пожаре на подмосковном складе Ozon пропали 20 человек, не соответствуют действительности, заявила компания. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T22:43

2022-08-03T22:43

2022-08-03T22:43

происшествия

истринский район

московская область (подмосковье)

ozon

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар на складе ozon в подмосковье

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Данные о том, что в пожаре на подмосковном складе Ozon пропали 20 человек, не соответствуют действительности, заявила компания.Ранее в СМИ со ссылкой на источники появилась информация, что около 20 сотрудников Ozon отсутствуют среди тех, кого эвакуировали."Информация о том, что 20 человек пропали при пожаре на фулфилменте, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.До этого директор по коммуникации Ozon Мария Заикина говорила, что, по данным медиков и спецслужб, 12 человек обратились за медпомощью, 10 гражданам она была оказана на месте, два человека остаются в медучреждениях. Компания планирует оказать им поддержку.По данным ГСУСК, количество пострадавших устанавливается. Отмечается, что следователям предстоит выяснить причины и обстоятельства происшествия, а также установить размер причиненного ущерба.Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по данным МЧС, увеличивалась до 55 тысяч квадратных метров. Поджог рассматривается в качестве основной версии крупного пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Подмосковные следователи возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.Позже пресс-служба регионального главка МЧС заявила о том, что пожар был локализован на площади 55 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20220803/ozon-1807007347.html

истринский район

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, истринский район, московская область (подмосковье), ozon, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на складе ozon в подмосковье