18:32 03.08.2022 (обновлено: 20:41 03.08.2022)
СК возбудил дело из-за пожара на складе Ozon в Подмосковье
СК возбудил дело по статье об оказании небезопасных услуг из-за пожара на складе Ozon
Пожар на складе Ozon в городском округе Истра
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после пожара на складе Ozon под Истрой, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по области.
"По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших крупный пожар (ч. 1 ст. 238 УК России)", — говорится в заявлении.
Крупный пожар произошел на складе компании Ozon в деревне Петровское. По данным МЧС, огонь распространился на площади 50 тысяч квадратных метров. В экстренных службах рассматривают поджог и неисправность электрооборудования как основные версии возгорания. По информации экстренных служб, один человек погиб, 13 пострадали. Как уточнял глава Подмосковья Андрей Воробьев, местонахождение еще двух человек неизвестно.
К борьбе с возгоранием привлекли три вертолета и 150 человек, а также около 40 единиц техники. Кроме того, к месту инцидента отправился пожарный поезд.
Как отметил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян, здание состояло из отсеков, в том числе противопожарных, однако ни один из них не выдержал огненного напора. Кроме того, он подчеркнул, что противопожарное водоснабжение на объекте оказалось в неудовлетворительном состоянии.
Источник в страховой отрасли рассказал РИА Новости, что здание склада застраховано в "АльфаСтраховании" на шесть миллиардов рублей, а содержимое — в "Ингосстрахе" на 11 миллиардов рублей.