https://ria.ru/20220803/pozhar-1807051003.html

СК возбудил дело из-за пожара на складе Ozon в Подмосковье

СК возбудил дело из-за пожара на складе Ozon в Подмосковье - РИА Новости, 03.08.2022

СК возбудил дело из-за пожара на складе Ozon в Подмосковье

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после пожара на складе Ozon под Истрой, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T18:32

2022-08-03T18:32

2022-08-03T20:41

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

ozon

пожар на складе ozon в подмосковье

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

истра

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после пожара на складе Ozon под Истрой, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по области.Крупный пожар произошел на складе компании Ozon в деревне Петровское. По данным МЧС, огонь распространился на площади 50 тысяч квадратных метров. В экстренных службах рассматривают поджог и неисправность электрооборудования как основные версии возгорания. По информации экстренных служб, один человек погиб, 13 пострадали. Как уточнял глава Подмосковья Андрей Воробьев, местонахождение еще двух человек неизвестно.К борьбе с возгоранием привлекли три вертолета и 150 человек, а также около 40 единиц техники. Кроме того, к месту инцидента отправился пожарный поезд.Как отметил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян, здание состояло из отсеков, в том числе противопожарных, однако ни один из них не выдержал огненного напора. Кроме того, он подчеркнул, что противопожарное водоснабжение на объекте оказалось в неудовлетворительном состоянии.Источник в страховой отрасли рассказал РИА Новости, что здание склада застраховано в "АльфаСтраховании" на шесть миллиардов рублей, а содержимое — в "Ингосстрахе" на 11 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220803/pozhar-1806985022.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры пожара склада Озон с дрона Площадь пожара в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области увеличилось до 35 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. 2022-08-03T18:32 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ozon, пожар на складе ozon в подмосковье, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), истра