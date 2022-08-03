Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело из-за пожара на складе Ozon в Подмосковье - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220803/pozhar-1807051003.html
СК возбудил дело из-за пожара на складе Ozon в Подмосковье
СК возбудил дело из-за пожара на складе Ozon в Подмосковье - РИА Новости, 03.08.2022
СК возбудил дело из-за пожара на складе Ozon в Подмосковье
Подмосковные следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после пожара на складе Ozon под Истрой, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T18:32
2022-08-03T20:41
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
ozon
пожар на складе ozon в подмосковье
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
истра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806971521_0:116:1000:679_1920x0_80_0_0_79d9e0f72c2fc63cc826f947a9ee56d4.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после пожара на складе Ozon под Истрой, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по области.Крупный пожар произошел на складе компании Ozon в деревне Петровское. По данным МЧС, огонь распространился на площади 50 тысяч квадратных метров. В экстренных службах рассматривают поджог и неисправность электрооборудования как основные версии возгорания. По информации экстренных служб, один человек погиб, 13 пострадали. Как уточнял глава Подмосковья Андрей Воробьев, местонахождение еще двух человек неизвестно.К борьбе с возгоранием привлекли три вертолета и 150 человек, а также около 40 единиц техники. Кроме того, к месту инцидента отправился пожарный поезд.Как отметил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян, здание состояло из отсеков, в том числе противопожарных, однако ни один из них не выдержал огненного напора. Кроме того, он подчеркнул, что противопожарное водоснабжение на объекте оказалось в неудовлетворительном состоянии.Источник в страховой отрасли рассказал РИА Новости, что здание склада застраховано в "АльфаСтраховании" на шесть миллиардов рублей, а содержимое — в "Ингосстрахе" на 11 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220803/pozhar-1806985022.html
московская область (подмосковье)
россия
истра
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры пожара склада Озон с дрона
Площадь пожара в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области увеличилось до 35 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
2022-08-03T18:32
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806971521_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_fc30b549f2ebe880879f2a78af9135c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ozon, пожар на складе ozon в подмосковье, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), истра
18:32 03.08.2022 (обновлено: 20:41 03.08.2022)
 
СК возбудил дело из-за пожара на складе Ozon в Подмосковье

СК возбудил дело по статье об оказании небезопасных услуг из-за пожара на складе Ozon

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПожар на складе Ozon в городском округе Истра
Пожар на складе Ozon в городском округе Истра - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Пожар на складе Ozon в городском округе Истра
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после пожара на складе Ozon под Истрой, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по области.

"По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших крупный пожар (ч. 1 ст. 238 УК России)", — говорится в заявлении.

Крупный пожар произошел на складе компании Ozon в деревне Петровское. По данным МЧС, огонь распространился на площади 50 тысяч квадратных метров. В экстренных службах рассматривают поджог и неисправность электрооборудования как основные версии возгорания. По информации экстренных служб, один человек погиб, 13 пострадали. Как уточнял глава Подмосковья Андрей Воробьев, местонахождение еще двух человек неизвестно.
К борьбе с возгоранием привлекли три вертолета и 150 человек, а также около 40 единиц техники. Кроме того, к месту инцидента отправился пожарный поезд.
Столб дыма от пожара на складе OZON в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 16:30
"Здание уже не спасти". Крупный пожар на складе Ozon в Подмосковье
Как отметил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян, здание состояло из отсеков, в том числе противопожарных, однако ни один из них не выдержал огненного напора. Кроме того, он подчеркнул, что противопожарное водоснабжение на объекте оказалось в неудовлетворительном состоянии.
Источник в страховой отрасли рассказал РИА Новости, что здание склада застраховано в "АльфаСтраховании" на шесть миллиардов рублей, а содержимое — в "Ингосстрахе" на 11 миллиардов рублей.
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)OzonПожар на складе Ozon в ПодмосковьеРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Истра
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала