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Электрички в районе Истры следуют по расписанию

Электрички в районе Истры следуют по расписанию - РИА Новости, 03.08.2022

Электрички в районе Истры следуют по расписанию

Задержек электричек на истринском направлении из-за работы пожарного поезда на складе Ozon в Подмосковье нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T17:55

2022-08-03T17:55

2022-08-03T18:12

пожар на складе ozon в подмосковье

происшествия

московская область (подмосковье)

истринский район

ржд

ozon

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Задержек электричек на истринском направлении из-за работы пожарного поезда на складе Ozon в Подмосковье нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.В пресс-службе регионального главка МЧС сообщали, что на место возгорания на складе Ozon в Подмосковье направлен пожарный поезд. "Задержек электричек из-за работы пожарного поезда нет", - ответили в железнодорожном холдинге на соответствующий вопрос.В РЖД уточнили, что для тушения пожара на складе в городском округе Истра задействован пожарный поезд со станции Бекасово-Сортировочное. "В составе поезда три цистерны и вагон-насосная станция. Экипаж состоит из пяти человек. Пожарный поезд вмещает 180 тонн воды и 5 тонн пенообразователя, длина пожарных рукавов - 1200 метров. Угрозы для объектов ОАО "РЖД" нет", - добавили в холдинге.Крупный пожар произошел в здании фулфилмент-центра компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. По данным экстренных служб, поджог и неисправность электрооборудования рассматриваются как основные версии причин пожара. Пострадали 11 человек, местонахождение еще двоих пока неизвестно.

московская область (подмосковье)

истринский район

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

пожар на складе ozon в подмосковье, происшествия, московская область (подмосковье), истринский район, ржд, ozon, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)