https://ria.ru/20220803/pozhar-1806999974.html
Горящее здание Ozon не спасти, заявил Воробьев
Горящее здание Ozon не спасти, заявил Воробьев - РИА Новости, 03.08.2022
Горящее здание Ozon не спасти, заявил Воробьев
Здание склада Ozon в Московской области, где в среду произошел крупный пожар, уже не спасти, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:36
2022-08-03T16:36
2022-08-03T17:45
происшествия
ozon
пожар на складе ozon в подмосковье
московская область (подмосковье)
истринский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Здание склада Ozon в Московской области, где в среду произошел крупный пожар, уже не спасти, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. По данным экстренных служб, поджог и неисправность электрооборудования рассматриваются как основные версии причин пожара. Пострадали 11 человек, местонахождение еще двоих, как сообщил Воробьев, пока неизвестно."Пожар, мы видим, масштабный. Здание уже не спасти, это очевидно", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220803/pozhar-1807001303.html
московская область (подмосковье)
истринский район
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Кадры пожара склада Озон с дрона
Площадь пожара в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области увеличилось до 35 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
2022-08-03T16:36
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ozon, пожар на складе ozon в подмосковье, московская область (подмосковье), истринский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:36 03.08.2022 (обновлено: 17:45 03.08.2022)
Горящее здание Ozon не спасти, заявил Воробьев
Губернатор Подмосковья Воробьев: горящее здание склада OZON уже не спасти