https://ria.ru/20220803/pozhar-1806999974.html

Горящее здание Ozon не спасти, заявил Воробьев

Горящее здание Ozon не спасти, заявил Воробьев - РИА Новости, 03.08.2022

Горящее здание Ozon не спасти, заявил Воробьев

Здание склада Ozon в Московской области, где в среду произошел крупный пожар, уже не спасти, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:36

2022-08-03T16:36

2022-08-03T17:45

происшествия

ozon

пожар на складе ozon в подмосковье

московская область (подмосковье)

истринский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Здание склада Ozon в Московской области, где в среду произошел крупный пожар, уже не спасти, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. По данным экстренных служб, поджог и неисправность электрооборудования рассматриваются как основные версии причин пожара. Пострадали 11 человек, местонахождение еще двоих, как сообщил Воробьев, пока неизвестно."Пожар, мы видим, масштабный. Здание уже не спасти, это очевидно", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220803/pozhar-1807001303.html

московская область (подмосковье)

истринский район

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Кадры пожара склада Озон с дрона Площадь пожара в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области увеличилось до 35 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. 2022-08-03T16:36 true PT0M22S

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Дарья Буймова

происшествия, ozon, пожар на складе ozon в подмосковье, московская область (подмосковье), истринский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)