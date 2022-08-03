https://ria.ru/20220803/pozhar-1806979653.html
Площадь пожара на складе Ozon в Подмосковье выросла до 50 тысяч квадратов
Площадь пожара на складе Ozon в Подмосковье выросла до 50 тысяч квадратов - РИА Новости, 03.08.2022
Площадь пожара на складе Ozon в Подмосковье выросла до 50 тысяч квадратов
Площадь пожара на складе Ozon в подмосковной Истре увеличилась до 50 тысяч квадратных метров, в готовность к тушению возгорания приведен третий вертолет,... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:50
2022-08-03T15:50
2022-08-03T17:45
пожар на складе ozon в подмосковье
происшествия
ozon
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Площадь пожара на складе Ozon в подмосковной Истре увеличилась до 50 тысяч квадратных метров, в готовность к тушению возгорания приведен третий вертолет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По уточненной информации, площадь пожара составляет 50 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в готовность к вылету для тушения пожара привлечен вертолет Ми-8. Работающие на месте происшествия два вертолета Ка-32 уже совершили 20 сбросов воды общим объемом 100 тонн.
https://ria.ru/20220803/pozhar-1806978766.html
московская область (подмосковье)
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Кадры пожара склада Озон с дрона
Площадь пожара в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области увеличилось до 35 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
2022-08-03T15:50
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар на складе ozon в подмосковье, происшествия, ozon, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
15:50 03.08.2022 (обновлено: 17:45 03.08.2022)
Площадь пожара на складе Ozon в Подмосковье выросла до 50 тысяч квадратов
МЧС: площадь пожара на складе Ozon в Подмосковье выросла до 50 тысяч квадратов