https://ria.ru/20220803/pozhar-1806979653.html

Площадь пожара на складе Ozon в Подмосковье выросла до 50 тысяч квадратов

Площадь пожара на складе Ozon в Подмосковье выросла до 50 тысяч квадратов - РИА Новости, 03.08.2022

Площадь пожара на складе Ozon в Подмосковье выросла до 50 тысяч квадратов

Площадь пожара на складе Ozon в подмосковной Истре увеличилась до 50 тысяч квадратных метров, в готовность к тушению возгорания приведен третий вертолет,... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:50

2022-08-03T15:50

2022-08-03T17:45

пожар на складе ozon в подмосковье

происшествия

ozon

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Площадь пожара на складе Ozon в подмосковной Истре увеличилась до 50 тысяч квадратных метров, в готовность к тушению возгорания приведен третий вертолет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По уточненной информации, площадь пожара составляет 50 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в готовность к вылету для тушения пожара привлечен вертолет Ми-8. Работающие на месте происшествия два вертолета Ка-32 уже совершили 20 сбросов воды общим объемом 100 тонн.

https://ria.ru/20220803/pozhar-1806978766.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры пожара склада Озон с дрона Площадь пожара в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области увеличилось до 35 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. 2022-08-03T15:50 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

пожар на складе ozon в подмосковье, происшествия, ozon, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)