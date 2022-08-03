https://ria.ru/20220803/pozhar-1806945192.html

Пожару на складе Ozon присвоили третий ранг сложности

Пожару на складе Ozon присвоили третий ранг сложности - РИА Новости, 03.08.2022

Пожару на складе Ozon присвоили третий ранг сложности

Пожару на складе Ozon в Истринском районе Подмосковья присвоили третий ранг сложности, сообщила глава округа Истра Татьяна Витушева в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T14:36

2022-08-03T14:36

2022-08-03T16:32

происшествия

истра

ozon

пожар на складе ozon в подмосковье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806926264_0:0:3464:1948_1920x0_80_0_0_133c07e5b519003fb181bd78f05cff3e.png

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Пожару на складе Ozon в Истринском районе Подмосковья присвоили третий ранг сложности, сообщила глава округа Истра Татьяна Витушева в Telegram-канале.По данным Витушевой, с места ЧП эвакуировали около тысячи сотрудников.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, по предварительной информации, при пожаре пострадали 11 человек, двоих доставили в больницу в состоянии средней тяжести.Крупный пожар произошел на складе компании Ozon в деревне Петровское. По данным МЧС, огонь распространился на площади 50 тысяч квадратных метров. В экстренных службах рассматривают поджог и неисправность электрооборудования как основные версии возгорания."К тушению пожара привлекаются 96 человек и 30 единиц техники", — рассказала врио начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Подмосковью Алена Матюхина.Правительство Москвы направило на помощь в тушении два специализированных вертолета Ка-32, способных сбрасывать до пяти тонн воды, сообщил вице-мэр столицы Петр Бирюков.Источник в страховой отрасли рассказал РИА Новости, что здание склада застраховано в "АльфаСтраховании" на шесть миллиардов рублей, а содержимое — в "Ингосстрахе" на 11 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220803/pozhar-1806939457.html

истра

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, истра, ozon, пожар на складе ozon в подмосковье